Odczyt dynamiki produkcji przemysłowej okazał się dużo niższy od średniej prognoz ekonomistów dla „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” (+3 proc. r/r), a nawet od najbardziej pesymistycznych oczekiwań. Możliwe natomiast, że częściowo to efekt niedoszacowania efektów sezonowych: po odsezonowaniu przez GUS, produkcja przemysłowa urosła w listopadzie o 0,8 proc. w ujęciu rocznym (acz wyraźnie spadła względem października, o 1,6 proc.).

Z danych wynika, że (w ujęciu nieodsezonowanym, rok do roku) najsilniej produkcja przemysłowa urosła w listopadzie w dziale „produkcja maszyn i urządzeń” (+12 proc.). Spadek odnotowano zaś m.in. w produkcji urządzeń elektrycznych (o 7,6 proc.) czy odzieży (o blisko 17 proc.). Łącznie wzrosty GUS zameldował w 15 działach przemysłu, a spadki w 19.

Pod względem głównych grupowań przemysłowych, najlepiej radzi sobie produkcja dóbr inwestycyjnych (3,7 proc. r/r), co można wiązać m.in. z działaniami firm nastawionymi na poprawę efektywności, a zapewne też z ożywieniem inwestycyjnym w związku z napływem środków z KPO. Lekko urosła też produkcja nietrwałych dóbr konsumpcyjnych (o 0,2 proc. r/r). Z drugiej strony, na minusie jest produkcja trwałych dóbr konsumpcyjnych (czyli np. sprzętu RTV/AGD czy mebli) – w listopadzie spadła o ponad 8 proc. r/r. Spadła też produkcja dóbr zaopatrzeniowych (-1,9 proc. r/r): widać, że odbudowa popytu w łańcuchach dostaw przebiega w sposób nierównomierny. Duży spadek zanotowała produkcja dóbr związanych z energią (-9,4 proc.).