Zbigniew Ziobro na wojnie paszportowej z prokuraturą. Sprawa bez precedensu

Zbigniew Ziobro zaskarży do sądu decyzję o unieważnieniu mu paszportów – dowiedziała się „Rzeczpospolita”. – Ja jako prawnik dotychczas nie spotkałem się z takim przypadkiem i jestem ciekawy, jak oceni to sąd – mówi adwokat Ziobry, Bartosz Lewandowski.

Publikacja: 18.12.2025 11:54

Zbigniew Ziobro

Zbigniew Ziobro

Foto: PAP

Izabela Kacprzak

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego Zbigniew Ziobro zaskarżył decyzję o unieważnieniu swoich paszportów?
  • Jakie przepisy regulują przyznawanie i unieważnianie paszportów dyplomatycznych?
  • Którzy byli ministrowie rządu PiS zachowali paszporty dyplomatyczne po zakończeniu pełnienia funkcji?

Na wniosek Prokuratury Krajowej Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, obecnie poseł PiS stracił dwa posiadane paszporty – zarówno parlamentarny paszport dyplomatyczny, jak i prywatny dokument. O unieważnieniu drugiego paszportu Ziobry – decyzją wojewody mazowieckiego Mariusza Frankowskiego – poinformował w poniedziałek Marcin Kierwiński, szef MSWiA. Wcześniej – co ujawniła „Rzeczpospolita” – dwa paszporty stracił w podobny sposób poseł Marcin Romanowski, były wiceminister sprawiedliwości. On jednak uzyskał na Węgrzech azyl i posiada dokument podróży wydawany dla uchodźców.

Obu politykom PiS prokuratura chce postawić zarzuty w związku z nieprawidłowościami w wydawaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości. W poniedziałek 22 grudnia sąd będzie rozstrzygał, czy poseł Ziobro może zostać aresztowany. Nie przebywa w Polsce (podaje dwa adresy do korespondencji: na Węgrzech i w Brukseli, gdzie mieszka jego rodzina) – dlatego prokuratura będzie musiała wydać za nim list gończy, pod warunkiem jednak, że sąd zgodzi się na areszt. Od grudnia ubiegłego roku poszukiwany listem gończym jest już Marcin Romanowski. Unieważnienie paszportów ma, jak przekonuje Prokuratura Krajowa, zablokować posłom ucieczkę poza strefę Schengen.

Zbigniew Ziobro idzie do WSA. Sprawa precedensowa

Zbigniew Ziobro – co potwierdził „Rzeczpospolitej” mec. Bartosz Lewandowski, obrońca posła – zaskarży do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego decyzję o unieważnieniu mu paszportu przez wojewodę. – Nie chcę zdradzać, jakie argumenty ostatecznie wskażemy. Obecnie o tej decyzji dowiedzieliśmy się z mediów i wpisu ministra Kierwińskiego. Decyzja ta nie została nam dostarczona - dodaje mec. Lewandowski.

I być może zaskarży również odebranie paszportu dyplomatycznego przez MSZ. Został on unieważniony 18 listopada przez szefa resortu spraw zagranicznych na wniosek prokuratury.

Ja jako prawnik dotychczas nie spotkałem się z takim przypadkiem i jestem ciekawy, jak oceni to sąd

mec. Bartosz Lewandowski, adwokat Zbigniewa Ziobry

Ocena sądu w tej sprawie będzie precedensowa. Prawo, które pozwala unieważnić paszport nie wskazuje bowiem przesłanek, kiedy organ – MSZ lub wojewoda – mogą to zrobić.  – Jako prawnik dotychczas nie spotkałem się z takim przypadkiem i jestem ciekawy, jak oceni to sąd – dodaje mec. Lewandowski.

Paszporty dyplomatyczne dostają ministrowie i posłowie, nie tracą ich tylko byli prezydenci RP. Ale nie wszyscy

„Paszport dyplomatyczny przysługuje zgodnie z  art. 49 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 27 stycznia 2022 r. o dokumentach paszportowych” – informuje „Rzeczpospolitą” MSZ. Otrzymują go osoby zajmujące wysokie stanowiska i pełniące ważne funkcje w państwie – prezydent RP, marszałkowie Sejmu i Senatu, ministrowie, posłowie (także do Parlamentu Europejskiego) i senatorowie, prokurator generalny, prezesi Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego i szefowi BBN. Przesłanką do jego unieważnienia może się stać  m.in. wniosek „organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze, organu postępowania wykonawczego w sprawie karnej, w tym o przestępstwo skarbowe, przeciwko posiadaczowi dokumentu paszportowego”. Ustawa nie precyzuje jakie muszą być okoliczności, by organ mógł go unieważnić.

Fundusz Sprawiedliwości

Fundusz Sprawiedliwości

Foto: PAP

„Rzeczpospolita” zapytała MSZ o to, kto z byłych ministrów i wiceministrów rządów PiS w latach 2016-2023 posiada nadal paszport dyplomatyczny, a kto go stracił. Na liście posiadaczy są obecni posłowie i europosłowie m.in. Beata Szydło, Piotr Gliński, Mateusz Morawiecki, Mariusz Błaszczak, Anna Zalewska. Ma go nadal, choć nie pełni funkcji publicznych, Witold Waszczykowski, były minister spraw zagranicznych.

Czytaj więcej

Zbigniew Ziobro, kadr z nagrania udostępnionego w mediach społecznościowych
Polityka
Oświadczenie Zbigniewa Ziobry: zdecydowałem się oprzeć bezprawiu
Paszporty dyplomatyczne zostały anulowane po zakończeniu pełnienia funkcji ministerialnych  m.in. Elżbiecie Rafalskiej, sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2006-2007, Krzysztofowi Jurgielowi (minister rolnictwa), Konstantemu Radziwiłłowi (minister zdrowia), Dawidowi Jackiewiczowi (ministrowi skarbu) czy Adamowi Lipińskiemu i Beacie Kempie (sekretarze stanu w KPRM).

Okazuje się, że nie wszyscy ministrowie rządu PiS posiadali taki paszport. Nie mieli go m.in. Anna Streżyńska, Marzena Małek, Marek Zagórski czy Maciej Wąsik. Dlaczego? – Nigdy o niego nie występowałem, uważając go za zbędny przywilej – mówi Maciej Wąsik, dziś europoseł, któremu taki paszport przysługuje z mocy prawa.

Paszport dyplomatyczny otrzymał Witold Bańka, prezydent Światowej Agencji Antydopingowej (World Anti-Doping Agency – WADA) na mocy art. 53 ustawy o dokumentach paszportowych, która pozwala wydać go osobie w szczególnych sytuacjach, np. gdy jest to uzasadnione ochroną interesów Rzeczypospolitej Polskiej za granicą. W takiej sytuacji decyzję podejmuje minister spraw zagranicznych. 

Polityka Rząd Ministerstwo Sprawiedliwości Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ) Osoby Zbigniew Ziobro Sądy i Trybunały Sądy Administracyjne Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) Fundusz Sprawiedliwości list gończy Prokuratura Krajowa Bartosz Lewandowski unieważnienie paszportów
