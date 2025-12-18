Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego Zbigniew Ziobro zaskarżył decyzję o unieważnieniu swoich paszportów?

Jakie przepisy regulują przyznawanie i unieważnianie paszportów dyplomatycznych?

Którzy byli ministrowie rządu PiS zachowali paszporty dyplomatyczne po zakończeniu pełnienia funkcji?

Na wniosek Prokuratury Krajowej Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, obecnie poseł PiS stracił dwa posiadane paszporty – zarówno parlamentarny paszport dyplomatyczny, jak i prywatny dokument. O unieważnieniu drugiego paszportu Ziobry – decyzją wojewody mazowieckiego Mariusza Frankowskiego – poinformował w poniedziałek Marcin Kierwiński, szef MSWiA. Wcześniej – co ujawniła „Rzeczpospolita” – dwa paszporty stracił w podobny sposób poseł Marcin Romanowski, były wiceminister sprawiedliwości. On jednak uzyskał na Węgrzech azyl i posiada dokument podróży wydawany dla uchodźców.

Obu politykom PiS prokuratura chce postawić zarzuty w związku z nieprawidłowościami w wydawaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości. W poniedziałek 22 grudnia sąd będzie rozstrzygał, czy poseł Ziobro może zostać aresztowany. Nie przebywa w Polsce (podaje dwa adresy do korespondencji: na Węgrzech i w Brukseli, gdzie mieszka jego rodzina) – dlatego prokuratura będzie musiała wydać za nim list gończy, pod warunkiem jednak, że sąd zgodzi się na areszt. Od grudnia ubiegłego roku poszukiwany listem gończym jest już Marcin Romanowski. Unieważnienie paszportów ma, jak przekonuje Prokuratura Krajowa, zablokować posłom ucieczkę poza strefę Schengen.

Zbigniew Ziobro idzie do WSA. Sprawa precedensowa

Zbigniew Ziobro – co potwierdził „Rzeczpospolitej” mec. Bartosz Lewandowski, obrońca posła – zaskarży do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego decyzję o unieważnieniu mu paszportu przez wojewodę. – Nie chcę zdradzać, jakie argumenty ostatecznie wskażemy. Obecnie o tej decyzji dowiedzieliśmy się z mediów i wpisu ministra Kierwińskiego. Decyzja ta nie została nam dostarczona - dodaje mec. Lewandowski.

I być może zaskarży również odebranie paszportu dyplomatycznego przez MSZ. Został on unieważniony 18 listopada przez szefa resortu spraw zagranicznych na wniosek prokuratury.