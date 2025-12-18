Aktualizacja: 18.12.2025 20:42 Publikacja: 18.12.2025 12:14
Wbrew apelom demonstrujących przed Sejmem parlament nie odrzucił weta
Foto: PAP/Paweł Supernak
Pozwólcie, że zacznę od metafory. Otóż wiele lat temu modne było, nie tylko w Polsce, używanie waliz podróżnych oklejonych nalepkami z różnych stron świata. Miały dowodzić, co nie zawsze wiązało się z faktami, jakim to globtroterem jest właściciel. Gdzie to bywał i co widział. W pewnym momencie nawet zaczęto produkować już gotowe walizki w ten sposób oklejone, więc idea, choć jeszcze nie moda, zeszła – nomen omen – na psy.
I tu, właśnie w tym miejscu wywodu, o „psim problemie” Karola Nawrockiego. Mam wrażenie, że koalicja całkiem niegłupio próbuje zastosować dokładnie taką figurę wobec pana prezydenta. Chce go „okleić” etykietami. Dlatego próbowano przegłosować weto w sprawie ustawy łańcuchowej, choć od początku było wiadomo, że to się nie uda. Ale – w zamyśle politycznym – właśnie o to chodziło.
Czytaj więcej
Prawa zwierząt zostały sprowadzone do tego, kto jest za prezydentem Karolem Nawrockim, a kto za k...
Głosowano głównie po to, by na stałe przylepić do prezydenckiej walizki etykietę „kat polskich psów”. To nie jest jedyna stygmatyzacja, której ofiarą stanie się gospodarz Pałacu Prezydenckiego. To nie jedyna etykieta. Za chwilę zyska kolejną „obrońcy bandziorów naciągających Polaków na kupno lipnych kryptowalut”. Chwilę później „wroga związków partnerskich”. „Nieprzyjaciela ludzi w niekonwencjonalnych związkach”, a także „zwolennika polexitu” itd. To, że decyzje mają związek z jego konserwatywnymi poglądami, wiernością wobec tradycji, o ile rzecz jasna tak jest, będzie na drugim planie. Bowiem – i to jest ważne – przylepiającym etykiety nie chodzi o dzień obecny, ale o przyszłość. O to, by walizka prezydencka była obciążona ciężarem złych skojarzeń.
Jest za tym planem rzecz jasna pewna wizja przyszłości; to nieuchronność społecznego progresu.
Czy w istocie tak jest? Trudno mieć wątpliwości; współczesność zawsze była ostrą konfrontacją tradycji, dawnych poglądów i obyczajów z nowymi. Gdy się popatrzy na ostatnie stulecia, to progresizm wygrywał zawsze. I wszędzie. Likwidowano niewolnictwo, robotnicy wywalczali sobie prawa pracownicze, kobiety zyskiwały prawa wyborcze, dzieci osobowość w prawie. Związki homoseksualne legalność. Chyba jednak w tę stronę świat idzie, co jest jasne nawet dla rozumnych konserwatystów. Tego naprawdę nie da się zatrzymać. Można ewentualnie próbować ten proces spowolnić, aczkolwiek bez większych sukcesów.
Czytaj więcej
Większość Polaków negatywnie ocenia decyzję prezydenta Karola Nawrockiego, który zawetował ustawę...
I to właśnie problem Karola Nawrockiego, a właściwie jego przyszłości. Będzie dźwigał walizę coraz mocniej obciążoną różnymi mało postępowymi albo po prostu złymi skojarzeniami. Ciężar będzie narastał, aż walizka go przeważy. Czy już o tym pomyślał?
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Lęk przed utratą głosów skrajnej prawicy definiuje politykę Karola Nawrockiego. Źle to wróży przyszłości relacji...
Donald Tusk i Mateusz Morawiecki grają w tę samą grę, choć do przeciwnych bramek. Selfie z wigilii PiS, tej nieo...
W obozie PiS tak dużo okazywanych sobie publicznie serdeczności było ostatnio w 2011 roku, gdy rozchodziły się d...
Rokowania pokojowe w Ukrainie drepczą w miejscu. Ale za fasadą niekończących się negocjacji doszło w tym roku do...
Współpłacenie za leczenie w publicznej służbie zdrowia pomogłoby najgorzej sytuowanym. Bo dla ich budżetów choro...
Orlen inwestuje w nowe technologie i stawia na odnawialne źródła energii, ale sukces dekarbonizacji zależy nie tylko od inwestycji grupy – kluczowa będzie zmiana przyzwyczajeń milionów klientów – ocenia Stanisław Barański, dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju i Transformacji Energetycznej Grupy Orlen.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas