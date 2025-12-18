Pozwólcie, że zacznę od metafory. Otóż wiele lat temu modne było, nie tylko w Polsce, używanie waliz podróżnych oklejonych nalepkami z różnych stron świata. Miały dowodzić, co nie zawsze wiązało się z faktami, jakim to globtroterem jest właściciel. Gdzie to bywał i co widział. W pewnym momencie nawet zaczęto produkować już gotowe walizki w ten sposób oklejone, więc idea, choć jeszcze nie moda, zeszła – nomen omen – na psy.

Reklama Reklama

Na czym polega problem Karola Nawrockiego?

I tu, właśnie w tym miejscu wywodu, o „psim problemie” Karola Nawrockiego. Mam wrażenie, że koalicja całkiem niegłupio próbuje zastosować dokładnie taką figurę wobec pana prezydenta. Chce go „okleić” etykietami. Dlatego próbowano przegłosować weto w sprawie ustawy łańcuchowej, choć od początku było wiadomo, że to się nie uda. Ale – w zamyśle politycznym – właśnie o to chodziło.

Głosowano głównie po to, by na stałe przylepić do prezydenckiej walizki etykietę „kat polskich psów”. To nie jest jedyna stygmatyzacja, której ofiarą stanie się gospodarz Pałacu Prezydenckiego. To nie jedyna etykieta. Za chwilę zyska kolejną „obrońcy bandziorów naciągających Polaków na kupno lipnych kryptowalut”. Chwilę później „wroga związków partnerskich”. „Nieprzyjaciela ludzi w niekonwencjonalnych związkach”, a także „zwolennika polexitu” itd. To, że decyzje mają związek z jego konserwatywnymi poglądami, wiernością wobec tradycji, o ile rzecz jasna tak jest, będzie na drugim planie. Bowiem – i to jest ważne – przylepiającym etykiety nie chodzi o dzień obecny, ale o przyszłość. O to, by walizka prezydencka była obciążona ciężarem złych skojarzeń.

Jest za tym planem rzecz jasna pewna wizja przyszłości; to nieuchronność społecznego progresu.