Prof. Andrzej Zybertowicz
„Do dzisiaj wielu obserwatorów i komentatorów Okrągłego Stołu nie uświadamia sobie, jak głęboka prawda była w komentarzu Andrzeja Gwiazdy, gdy powiedział – podczas Okrągłego Stołu władza podzieliła się władzą ze swoimi własnymi agentami”– stwierdził prof. Zybertowicz podczas tzw. debaty oksfordzkiej z udziałem licealistów, która odbyła się w Pałacu Prezydenckim 5 lutego 2019 r., w przeddzień rocznicy obrad przy Okrągłym Stole.
Obecny w sali ówczesny prezydent Andrzej Duda nie zareagował na słowa swojego doradcy.
38 byłych opozycjonistów z okresu PRL, także uczestników obrad Okrągłego Stołu, lub ich spadkobierców, wytoczyło powództwo socjologowi. Jacek Ambroziak, Ryszard Bugaj, Zbigniew Bujak, Iwo Byczewski, Andrzej Celiński, Jan Dworak, Władysław Frasyniuk, Marcin Geremek, Janusz Grzelak, Aleksander Hall, Elżbieta Jogałła, Marian Kallas, Jan Kofman, Anna Kozłowska-Kalbarczyk, Marcin Król, Jacek Kurczewski, Danuta Kuroń, Jan Lityński, Helena Łuczywo, Jacek Moskwa, Janusz Onyszkiewicz, Magdalena Smoczyńska, Grażyna Staniszewska, Joanna Staręga-Piasek, Antoni Stawikowski, Jerzy Stępień, Adam Strzembosz, Jarosław J. Szczepański, Jacek Szymanderski, Jacek Taylor, Anna Trzeciakowska, Andrzej Wielowieyski, Irena Wójcicka, Ludwika Wujec, Henryk Wujec i Jakub Wygnański domagali się przeprosin w największych mediach w Polsce.
W 2022 roku sąd pierwszej instancji nie odrzucił ich pozwu, ale złagodził wysokość roszczeń. W czwartek Sąd Apelacyjny w Warszawie orzekł, że prof. Andrzej Zybertowicz musi przeprosić wszystkich na łamach „Gazecie Wyborczej” za „obraźliwe sugerowanie prawdziwości tezy Andrzeja Gwiazdy”. Wyrok jest prawomocny.
Pełnomocniczka prof. Zybertowicza, mec. Monika Brzozowska-Pasieka, przekazała portalowi TVP.Info, że wyrok jest zaprzeczeniem wolności słowa i nie jest zgody z orzecznictwem Europejskiego Trybunały Praw Człowieka.
– Uzasadnienie ustne nie przekonało nas do tego, że wyrok jest zasadny. Wystąpiliśmy o uzasadnienie pisemne wyroku. Po jego sporządzeniu zastanowimy się, czy składamy kasację do Sądu Najwyższego lub skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – przekazała mec. Brzozowska-Pasieka.
