Z tego artykułu się dowiesz: Jakie wyzwania finansowe stoją przed notariuszami w Polsce?

Dlaczego Krajowa Rada Notarialna podkreśla potrzebę zmiany stawek notarialnych?

Jak zmiany wartości rynkowej nieruchomości wpływają na wynagrodzenia notariuszy?

Jakie konsekwencje mają niezmieniane od lat stawki notarialne dla liczby zatrudnionych pracowników?

W jaki sposób rosnące obowiązki administracyjne wpływają na działalność notariuszy?

Dlaczego obecna sytuacja finansowa powoduje odchodzenie notariuszy z zawodu?

Notariusze od dawna narzekają na niezmieniane od 21 lat rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 r. (DzU z 2024 r., poz. 1566), określające maksymalne stawki za czynności, ale ostatnio robią to częściej i głośniej. Dzisiaj Krajowa Rada Notarialna zaprezentowała raport „20 lat bez wzrostu płac. Warunki płac i wynagrodzeń notariuszy wobec realiów rynkowych”. Przypomniała w nim, że stawka za np. sporządzenie protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu wynosi 50 zł, odwołanie testamentu – 30 zł , sporządzenie protokołu dziedziczenia – 100 zł. Za pełnomocnictwo notariusz może pobrać od 30 – 100 zł, oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku – 50 zł, zwolnienie nieruchomości od obciążenia lub zrzeczenie się prawa – 60 zł.

Ile zarabia notariusz?

Poza maksymalną stawką za czynność, rozporządzenie przewiduje, że za niektóre z nich wynagrodzenie ustala się procentowo od wartości przedmiotu czynności notarialnej, ale nie może to być więcej niż określa rozporządzenie. Z tego powodu notariusze niewiele zyskują na obsłudze transakcji sprzedaży nieruchomości, których ceny w ciągu ostatnich 20 lat poszybowały w górę.

– Najlepiej widać to na przykładzie sprzedaży przeciętnego mieszkania na rynku wtórnym w 2004 r. i 2025. W tym czasie średnia cena metra kwadratowego mieszkania wzrosła z kwoty około 2500 zł do kwoty około 11.800 zł za 1 mkw. Przy przeciętnej powierzchni mieszkania wynoszącej około 50 mkw. oznacza to w praktyce, że mieszkanie takie było sprzedawane za około 133.000 zł w 2024 r. i 627.000 zł w 2025 r. Tymczasem maksymalna stawka taksy notarialnej za sprzedaż takiego lokalu wynosiła 1302 zł w 2004 r. i 1640 zł w 2025 r. – wyjaśnia dr Piotr Marquardt, członek Krajowej Rady Notarialnej, a jednocześnie autor jedynego wydanego dotychczas naukowego komentarza do rozporządzenia o taksie notarialnej.