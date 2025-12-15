Aktualizacja: 15.12.2025 20:45 Publikacja: 15.12.2025 18:49
Foto: Adobe Stock
Notariusze od dawna narzekają na niezmieniane od 21 lat rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 r. (DzU z 2024 r., poz. 1566), określające maksymalne stawki za czynności, ale ostatnio robią to częściej i głośniej. Dzisiaj Krajowa Rada Notarialna zaprezentowała raport „20 lat bez wzrostu płac. Warunki płac i wynagrodzeń notariuszy wobec realiów rynkowych”. Przypomniała w nim, że stawka za np. sporządzenie protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu wynosi 50 zł, odwołanie testamentu – 30 zł , sporządzenie protokołu dziedziczenia – 100 zł. Za pełnomocnictwo notariusz może pobrać od 30 – 100 zł, oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku – 50 zł, zwolnienie nieruchomości od obciążenia lub zrzeczenie się prawa – 60 zł.
Czytaj więcej
Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację prawa o notariacie oraz ustawy o księgach wieczysty...
Poza maksymalną stawką za czynność, rozporządzenie przewiduje, że za niektóre z nich wynagrodzenie ustala się procentowo od wartości przedmiotu czynności notarialnej, ale nie może to być więcej niż określa rozporządzenie. Z tego powodu notariusze niewiele zyskują na obsłudze transakcji sprzedaży nieruchomości, których ceny w ciągu ostatnich 20 lat poszybowały w górę.
– Najlepiej widać to na przykładzie sprzedaży przeciętnego mieszkania na rynku wtórnym w 2004 r. i 2025. W tym czasie średnia cena metra kwadratowego mieszkania wzrosła z kwoty około 2500 zł do kwoty około 11.800 zł za 1 mkw. Przy przeciętnej powierzchni mieszkania wynoszącej około 50 mkw. oznacza to w praktyce, że mieszkanie takie było sprzedawane za około 133.000 zł w 2024 r. i 627.000 zł w 2025 r. Tymczasem maksymalna stawka taksy notarialnej za sprzedaż takiego lokalu wynosiła 1302 zł w 2004 r. i 1640 zł w 2025 r. – wyjaśnia dr Piotr Marquardt, członek Krajowej Rady Notarialnej, a jednocześnie autor jedynego wydanego dotychczas naukowego komentarza do rozporządzenia o taksie notarialnej.
Czytaj więcej
Aby majątek po śmierci trafił dokładnie tam, gdzie chce tego spadkodawca, najlepszym rozwiązaniem...
Płaca minimalna wzrosła w tym czasie o 466 proc. Z 824 zł w 2004 r., do 4666 zł w 2025 r.
„Efekt ekonomiczny degresji zarobków powoduje, że zatrudnienie większej liczby pracowników w kancelariach notarialnych powoli staje się luksusem. Wśród członków 11 izb notarialnych na terenie całej Polski w pierwszym półroczu 2025 r. aż 23 proc. notariuszy nie zatrudniało żadnego pracownika, a kolejne 35 proc. zatrudniało tylko jednego pracownika. (…) Zatrudnienie czterech i więcej pracowników deklaruje jedynie 8 proc. notariuszy w skali całego kraju”.
Raport pokazuje, że część notariuszy nie może sobie pozwolić nawet na jednego pracownika. W przypadku Izby Notarialnej w Gdańsku bez pracownika obywało się w I poł. 2025 r. 43 proc. notariuszy. Gdyby liczbą pracowników mierzyć rentowność kancelarii, to działające na terenie Izb Notarialnych w Krakowie, Rzeszowie, Lublinie, Białymstoku, Łodzi i Szczecinie mają z pewnością powody do narzekania.
„Trudności w zatrudnieniu personelu przekładają się na potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa obrotu prawnego. Niemal co czwarty notariusz w skali kraju musi samodzielnie zajmować się zarówno kwestiami merytorycznymi jak i niemerytorycznymi” napisano w raporcie.
Tomasz Karłowski, prezes Rady Izby Notarialnej w Warszawie dodaje, że od 2004 r. nie tylko maleje siła nabywcza wynikająca z uzyskiwanej taksy i rosną koszty prowadzenia działalności, ale także nieproporcjonalnie rosną obowiązki notariuszy. Chodzi o raportowanie transakcji do Krajowej Administracji Skarbowej, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, elektroniczne wnioski wieczystoksięgowe. A już za chwilę pojawią się kolejne, takie jak raportowanie danych o transakcjach do portalu DOM (Dane o Obrocie Mieszkaniami).
– Wdrażanie zmian, to ciągła potrzeba szkoleń, unowocześniania sprzętu i oprogramowania, a za przyjęciem nowych zadań realizowanych przez notariuszy w imieniu państwa nie idzie wzrost przychodów – mówi Tomasz Karłowski.
I dodaje, że czas obalić stereotypy.
– Nie patrzmy na notariuszy przez pryzmat lat 90. i powstałych wtedy legend na temat naszej profesji. To był chwilowy boom okresu transformacji, niemający nic wspólnego z rzeczywistością. W 2024 r. ponad 1/4 kancelarii notarialnych w Warszawie osiągała przychody powiązane z minimalną kwotą składki na potrzeby samorządu notarialnego, co oznacza, że praktycznie nie osiągały dochodu, a przychody wystarczały jedynie na pokrycie kosztów prowadzonej działalności. Skutkuje to zwiększoną liczbą notariuszy odchodzących z zawodu – podsumowuje szef warszawskich notariuszy
Czytaj więcej
Szybkie rozwody bez udziału sądów, dokonywane jedynie za pośrednictwem urzędów stanu cywilnego, b...
– Raport uwypukla szereg problemów, z którymi obecnie mierzy się notariat. Jednym z nich jest ogromny wzrost kosztów prowadzenia kancelarii notarialnej. Ze względu na swoją pozycję ustrojową notariusze, będący jednocześnie przedsiębiorcami, nie mają możliwości samodzielnego kształtowania wysokości swojego wynagrodzenia. Oznacza to, że nie mogą w żaden sposób zrekompensować skutków inflacji ani rosnących kosztów prowadzenia działalności, takich jak czynsz czy wynagrodzenia pracowników. W tym zakresie są zależni od decyzji organów władzy publicznej, które przez ostatnie 20 lat nie doprowadziły do waloryzacji stawek notarialnych, a wręcz przeciwnie – w latach 2007 i 2012 doszło do ich obniżenia – mówi Aleksander Szymański, prezes Krajowej Rady Notarialnej.
KRN wystąpiła do Ministerstwa Sprawiedliwości z wnioskiem o rozważenie konieczności waloryzacji stawek taksy notarialnej i, jak informuje prezes Szymański, prowadzi w tej sprawie rozmowy z resortem.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Jestem ostatnim, który będzie poganiał prokuratora do szybkiego kończenia postępowań w tych przypadkach, w który...
Oświadczenie frankowicza o potrąceniu jego wierzytelności z wierzytelnością banku nie może wiązać się ze zrzecze...
Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację prawa o notariacie oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece....
Zasiłek zwrotny jest mało znaną formą pomocy finansowej. Wypłacają go miejskie lub gminne ośrodki pomocy społecz...
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego otwiera właścicielom gruntów drogę, żeby sprawy wznowić i ponownie rozpoznać – o...
W świecie, w którym coraz częściej liczy się wygoda, szybkość i realne korzyści z codziennych wyborów, programy lojalnościowe zyskują na znaczeniu.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas