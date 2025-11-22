Ile wyniesie płaca minimalna w 2026 roku? Ile razy się zmieni? Oto kwoty brutto i netto

Aktualizacja: 22.11.2025 17:16 Publikacja: 22.11.2025 15:45
Ile będzie wynosiła płaca minimalna od 2026?
Wysokość minimalnego wynagrodzenia, które będzie obowiązywać od początku przyszłego roku, podana została w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 września 2025 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2026 r.
Od 1 stycznia 2026 roku minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosiło 4806 zł brutto miesięcznie. Oznacza to, że pracownik otrzyma ok. 3605 zł netto. Będzie to jedyna podwyżka tej kwoty w nadchodzącym roku.
Płaca minimalna brutto wzrośnie o 140 zł brutto w stosunku obecnej kwoty, która wynosi 4666 zł brutto, czyli ok. 3511 zł netto. Kwota ta wprowadzona została na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2024 roku i obowiązuje od 1 stycznia 2025 roku. Od tego momentu płaca minimalna nie uległa zmianie.
Inaczej sytuacja wyglądała w poprzednich latach, kiedy kwota zmieniała się dwa razy w ciągu roku – 1 stycznia i 1 lipca. W 2024 roku wynosiła odpowiednio 4242 zł brutto (ok. 3222 zł netto) i 4300 zł brutto (ok. 3262 zł netto).
Kwocie podwyżki minimalnego wynagrodzenia 2026 sprzeciwiło się Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ), uznając ją za niewystarczającą. W swoim oświadczeniu z 25 sierpnia 2025 roku napisało: „W ocenie OPZZ, wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2026 r. powinna wynosić co najmniej 5015 zł, czyli wzrosnąć o 349 zł w porównaniu do płacy minimalnej obowiązującej w roku bieżącym (o 7,48 proc.). […] Kwota 4806 zł brutto jest dalece niewystarczająca - zarówno z ekonomicznego jak i społecznego punktu widzenia. Ta symboliczna, zaledwie 3 proc., zmiana w porównaniu do stawki obowiązującej w 2025 r. nie zapewni realnego wzrostu wynagrodzenia minimalnego”.
Od 1 stycznia 2026 roku wzrośnie nie tylko wynagrodzenie minimalne, lecz także minimalna stawka godzinowa. Od nowego roku wyniesie 31,40 zł brutto. Będzie to wzrost o 0,90 zł, ponieważ obecnie stawka ta wynosi 30,50 zł brutto.
W 2024 roku minimalna stawka godzinowa wynosiła z kolei od 1 stycznia 27,70 zł brutto, a od 1 lipca wzrosła do 28,10 zł brutto.
Minimalna stawka godzinowa wpływa na wysokość wynagrodzenia zleceniobiorców i pracowników sezonowych. Nie dotyczy natomiast osób pracujących na podstawie umowy o dzieło.
Wzrost płacy minimalnej od 1 stycznia 2026 roku wpłynie na wiele składek i świadczeń, których wysokość tym samym również wzrośnie. Wzrosną składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe) i zdrowotne, a to z kolei spowoduje wzrost kosztów zatrudnienia dla pracodawców.
Z minimalnym wynagrodzeniem powiązanych jest także wiele składników wynagrodzenia i świadczeń, w tym m.in.:
Ponadto płaca minimalna wpływa na wysokość kwot wynagrodzenia wolnych od potrąceń, a także na wyliczenia minimalnej podstawy zasiłku chorobowego oraz innych świadczeń, które przysługują na podstawie Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (m.in. zasiłek macierzyński, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy).
