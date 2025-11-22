Ile wyniesie płaca minimalna w 2026 roku? Ile razy się zmieni? Oto kwoty brutto i netto

Wysokość minimalnego wynagrodzenia, które będzie obowiązywać od początku przyszłego roku, podana została w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 września 2025 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2026 r.

Ile będzie wynosiła płaca minimalna od 2026 roku? Jak zmieniała się w ostatnich latach?

Od 1 stycznia 2026 roku minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosiło 4806 zł brutto miesięcznie. Oznacza to, że pracownik otrzyma ok. 3605 zł netto. Będzie to jedyna podwyżka tej kwoty w nadchodzącym roku.

Płaca minimalna brutto wzrośnie o 140 zł brutto w stosunku obecnej kwoty, która wynosi 4666 zł brutto, czyli ok. 3511 zł netto. Kwota ta wprowadzona została na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2024 roku i obowiązuje od 1 stycznia 2025 roku. Od tego momentu płaca minimalna nie uległa zmianie.

Inaczej sytuacja wyglądała w poprzednich latach, kiedy kwota zmieniała się dwa razy w ciągu roku – 1 stycznia i 1 lipca. W 2024 roku wynosiła odpowiednio 4242 zł brutto (ok. 3222 zł netto) i 4300 zł brutto (ok. 3262 zł netto).