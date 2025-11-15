Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Wnioski o 300 plus można składać tylko do końca listopada. Inaczej ZUS nie wypłaci pieniędzy

Kończy się termin składania wniosków o świadczenie 300 plus. O środki na zakup wyprawki szkolnej z programu Dobry Start można ubiegać się do 30 listopada. Większość uprawnionych złożyła już wnioski do ZUS. To już ostatni moment, by to zrobić.

Publikacja: 15.11.2025 07:07

Kończy się termin składania wniosków o świadczenie 300 plus z programu Dobry Start

Kończy się termin składania wniosków o świadczenie 300 plus z programu Dobry Start

Foto: Adobe Stock

Anna Rogalska

Jak poinformował nas ZUS, od lipca tego roku zostało złożonych już ponad 3,27 mln wniosków o świadczenie 300 plus obejmujących wsparciem przeszło 4,77 mln dzieci. W ramach programu Dobry Start wypłacono do tej pory ponad 1 mld 378 mln zł.

Świadczenie Dobry Start. Komu i na co przysługuje 300 plus?

Świadczenie Dobry Start to coroczne, jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł, przeznaczone na zakup podręczników, zeszytów, sprzętu, a także wszelkiego wyposażenia niezbędnego do nauki. Środki te mają na celu wsparcie uczniów uczęszczających do szkół podstawowych, ponadpodstawowych, szkół policealnych i innych placówek edukacyjnych.

Kluczowe kryteria świadczenia to:

  • przysługuje rodzicom i opiekunom dzieci i młodzieży szkolnej bez względu na dochody i sytuację zawodową
  • przyznawane jest na każde uczące się dziecko do ukończenia 20 lat, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnością - do 24 lat
Reklama
Reklama
  • świadczenie nie obejmuje dzieci uczęszczających do zerówek oraz studentów
  • wiek jest liczony rocznikowo - świadczenie przysługuje również uczniom, którzy skończyli 20 (lub 24) lata przed rozpoczęciem roku szkolnego, o ile kontynuują naukę w ostatnich klasach techników, liceów lub szkołach policealnych

Czytaj więcej

Staż pracy a emerytura. Czy i jaki ma wpływ?
Praca, Emerytury i renty
Wiek emerytalny jest, ale brakuje stażu pracy. Czy jest szansa na emeryturę z ZUS?

Od roku szkolnego 2025/2026, obywatele Ukrainy mogą otrzymać wsparcie w ramach programu 300 plus pod warunkiem, że ich dziecko uczęszcza do szkoły należącej do polskiego systemu oświaty.

Kiedy ZUS wypłaci świadczenie? Termin zależy od daty złożenia wniosku

Wnioski można składać od 1 lipca do końca listopada 2025 roku. ZUS przypomina jednak, że termin złożenia wniosku wpływa na czas wypłaty pieniędzy. Im później złożony wniosek, tym później nastąpi wypłata:

  • gwarantowana wypłata do 30 września przysługiwała tym, którzy złożyli wniosek do końca sierpnia
Reklama
Reklama
  • w przypadku wniosków złożonych we wrześniu, październiku lub listopadzie, wsparcie trafi na konto rodziny w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia dokumentów. Oznacza to, że składając wniosek pod koniec listopada wypłaty można się spodziewać nawet pod koniec stycznia przyszłego roku

Czytaj więcej

Kiedy możesz wziąć zwolnienie, gdy małżonek jest chory?
Praca, Emerytury i renty
Kiedy można wziąć zwolnienie, gdy małżonek jest chory? Ile dni przysługuje?

Jak ubiegać się o świadczenie 300 plus? Wnioski tylko drogą elektroniczną

Wnioski o świadczenie 300 plus należy składać wyłącznie drogą elektroniczną. Można to zrobić poprzez:

  • Aplikację mZUS
  • Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS/eZUS)
  • System bankowości elektronicznej
Reklama
Reklama
  • Portal Emp@tia

Pieniądze trafią na podany rachunek bankowy. Przed wysłaniem wniosku warto sprawdzić poprawność kluczowych danych, takich jak PESEL dziecka, nazwa i adres szkoły oraz właściwy numer konta bankowego. Informacje o przyznaniu środków lub ewentualne wezwanie do uzupełnienia wniosku zostaną udostępnione na koncie wnioskodawcy na PUE ZUS.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) Świadczenia 300+ szkoła

Jak poinformował nas ZUS, od lipca tego roku zostało złożonych już ponad 3,27 mln wniosków o świadczenie 300 plus obejmujących wsparciem przeszło 4,77 mln dzieci. W ramach programu Dobry Start wypłacono do tej pory ponad 1 mld 378 mln zł.

Świadczenie Dobry Start. Komu i na co przysługuje 300 plus?

Pozostało jeszcze 90% artykułu
Reklama
Karol Nawrocki zablokował nominacje 46 sędziów. Czy prezydent mógł to zrobić?
Sądy i trybunały
Karol Nawrocki zablokował nominacje 46 sędziów. Czy prezydent mógł to zrobić?
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Advertisement
Darowizna od rodzica powinna iść na konto dziecka. Bo fiskus ją opodatkuje
Podatki
Darowizna od rodzica powinna iść na konto dziecka. Bo fiskus ją opodatkuje
Staż pracy a emerytura. Czy i jaki ma wpływ?
Praca, Emerytury i renty
Wiek emerytalny jest, ale brakuje stażu pracy. Czy jest szansa na emeryturę z ZUS?
Będą ważne zmiany w prawie budowlanym? „Żółta kartka” zamiast blokady inwestycji
Nieruchomości
Będą ważne zmiany w prawie budowlanym? „Żółta kartka” zamiast blokady inwestycji
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Materiał Promocyjny
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Szybki rozwód bez sądu będzie możliwy. Rząd przyjął projekt
Prawo rodzinne
Szybki rozwód bez sądu będzie możliwy. Rząd przyjął projekt
eSIM w podróży: łatwy dostęp do internetu za granicą, bez opłat roamingowych
Materiał Promocyjny
eSIM w podróży: łatwy dostęp do internetu za granicą, bez opłat roamingowych
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama