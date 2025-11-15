Jak poinformował nas ZUS, od lipca tego roku zostało złożonych już ponad 3,27 mln wniosków o świadczenie 300 plus obejmujących wsparciem przeszło 4,77 mln dzieci. W ramach programu Dobry Start wypłacono do tej pory ponad 1 mld 378 mln zł.

Świadczenie Dobry Start. Komu i na co przysługuje 300 plus?

Świadczenie Dobry Start to coroczne, jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł, przeznaczone na zakup podręczników, zeszytów, sprzętu, a także wszelkiego wyposażenia niezbędnego do nauki. Środki te mają na celu wsparcie uczniów uczęszczających do szkół podstawowych, ponadpodstawowych, szkół policealnych i innych placówek edukacyjnych.

Kluczowe kryteria świadczenia to:

przysługuje rodzicom i opiekunom dzieci i młodzieży szkolnej bez względu na dochody i sytuację zawodową