Kończy się termin składania wniosków o świadczenie 300 plus z programu Dobry Start
Jak poinformował nas ZUS, od lipca tego roku zostało złożonych już ponad 3,27 mln wniosków o świadczenie 300 plus obejmujących wsparciem przeszło 4,77 mln dzieci. W ramach programu Dobry Start wypłacono do tej pory ponad 1 mld 378 mln zł.
Świadczenie Dobry Start to coroczne, jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł, przeznaczone na zakup podręczników, zeszytów, sprzętu, a także wszelkiego wyposażenia niezbędnego do nauki. Środki te mają na celu wsparcie uczniów uczęszczających do szkół podstawowych, ponadpodstawowych, szkół policealnych i innych placówek edukacyjnych.
Kluczowe kryteria świadczenia to:
Od roku szkolnego 2025/2026, obywatele Ukrainy mogą otrzymać wsparcie w ramach programu 300 plus pod warunkiem, że ich dziecko uczęszcza do szkoły należącej do polskiego systemu oświaty.
Wnioski można składać od 1 lipca do końca listopada 2025 roku. ZUS przypomina jednak, że termin złożenia wniosku wpływa na czas wypłaty pieniędzy. Im później złożony wniosek, tym później nastąpi wypłata:
Wnioski o świadczenie 300 plus należy składać wyłącznie drogą elektroniczną. Można to zrobić poprzez:
Pieniądze trafią na podany rachunek bankowy. Przed wysłaniem wniosku warto sprawdzić poprawność kluczowych danych, takich jak PESEL dziecka, nazwa i adres szkoły oraz właściwy numer konta bankowego. Informacje o przyznaniu środków lub ewentualne wezwanie do uzupełnienia wniosku zostaną udostępnione na koncie wnioskodawcy na PUE ZUS.
