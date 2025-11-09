Aktualizacja: 09.11.2025 09:13 Publikacja: 09.11.2025 08:30
Kiedy możesz wziąć zwolnienie, gdy małżonek jest chory?
Osoba, która chce starać się o zwolnienie lekarskie z tytułu opieki nad chorym małżonkiem lub innym członkiem rodziny oraz zasiłek opiekuńczy z tego tytułu, musi być objęta ubezpieczeniem chorobowym w ZUS-ie.
Jeśli chory małżonek potrzebuje twojej pomocy, możesz uzyskać od lekarza zwolnienie z wykonywania pracy. Takie L4 na opiekę nad chorym członkiem rodziny wydaje lekarz, który leczy tę chorą osobę.
Tym samym podczas wizyty lub teleporady u specjalisty należy wyraźnie zaznaczyć, że z powodu stanu zdrowia małżonka i konieczności sprawowania nad nim osobistej opieki, potrzebne jest zwolnienie. Wystawiane jest ono na dane opiekuna, nie osoby chorej, za pomocą systemu elektronicznego, skąd automatycznie trafia do pracodawcy i ZUS.
Okres zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki wynosi nie dłużej niż 14 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad innymi niż dziecko członkami rodziny, w tym małżonkiem. W tym czasie przysługuje zasiłek opiekuńczy.
Na podstawie L4 wystawionego na chorego członka rodziny opiekun może starać się o zasiłek opiekuńczy.
Zasiłek opiekuńczy przysługuje osobie objętej ubezpieczeniem chorobowym w ZUS, czyli:
Według Ustawy z 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonym, którzy są zwolnieni od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki między innymi nad innym niż dziecko chorym członkiem rodziny. Za członków rodziny uznaje się małżonka, rodziców, rodzica dziecka, ojczyma, macochę, teściów, dziadków, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci w wieku powyżej 14 lat – jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym w okresie sprawowania opieki.
Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje w przypadku, gdy poza ubezpieczonym w domu są inni członkowie rodziny, którzy pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym i mogą zapewnić opiekę nad chorym członkiem rodziny. Przepis ten nie dotyczy opieki sprawowanej nad chorym dzieckiem w wieku do dwóch lat.
Co istotne, jak podaje ZUS, członkiem rodziny, który może zapewnić opiekę, nie jest osoba, która jest całkowicie niezdolna do pracy, chora, niesprawna fizycznie lub psychicznie ze względu na swój wiek, prowadzi gospodarstwo rolne, odpoczywa po nocnej zmianie w pracy, prowadzi działalność czy też nie jest zobowiązana do opieki na podstawie przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – jeśli takiego sprawowania opieki odmawia.
Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku. Wypłaca się go za każdy dzień sprawowania opieki, także za dni ustawowo wolne od pracy.
Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje za okres, w którym ubezpieczony ma prawo do wynagrodzenia na podstawie przepisów szczególnych, korzysta z urlopu bezpłatnego lub urlopu wychowawczego, jest tymczasowo aresztowany lub odbywa karę pozbawienia wolności bądź też jest objęty zwolnieniem lekarskim, w czasie którego pracował lub wykorzystywał to zwolnienie niezgodnie z jego celem, co zostało stwierdzone w czasie kontroli.
Aby uzyskać zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny, należy złożyć wniosek Z-15B. Jest on dostępny na Platformie Usług Elektronicznych/eZUS.
