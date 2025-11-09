Z tego artykułu dowiesz się: Kiedy można ubiegać się o zwolnienie lekarskie w związku z opieką nad chorym małżonkiem?

Jakie są procedury uzyskania zwolnienia lekarskiego na chorego członka rodziny?

Jakie są zasady przyznawania zasiłku opiekuńczego i kto jest do niego uprawniony?

Kiedy opiekun nie może liczyć na zasiłek opiekuńczy, nawet jeśli opiekuje się chorym małżonkiem?

Osoba, która chce starać się o zwolnienie lekarskie z tytułu opieki nad chorym małżonkiem lub innym członkiem rodziny oraz zasiłek opiekuńczy z tego tytułu, musi być objęta ubezpieczeniem chorobowym w ZUS-ie.

Jak uzyskać zwolnienie lekarskie na chorego małżonka?

Jeśli chory małżonek potrzebuje twojej pomocy, możesz uzyskać od lekarza zwolnienie z wykonywania pracy. Takie L4 na opiekę nad chorym członkiem rodziny wydaje lekarz, który leczy tę chorą osobę.

Tym samym podczas wizyty lub teleporady u specjalisty należy wyraźnie zaznaczyć, że z powodu stanu zdrowia małżonka i konieczności sprawowania nad nim osobistej opieki, potrzebne jest zwolnienie. Wystawiane jest ono na dane opiekuna, nie osoby chorej, za pomocą systemu elektronicznego, skąd automatycznie trafia do pracodawcy i ZUS.