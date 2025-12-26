Reklama
Rzeczpospolita
Wydarzenia
Putin zasugerował, że Rosja może być otwarta na wymianę terytoriów z Ukrainą

Prezydent Władimir Putin powiedział kilku czołowym rosyjskim biznesmenom, że Rosja może być otwarta na wymianę części terytoriów kontrolowanych przez jej siły na Ukrainie, jednak warunkiem pozostaje przejęcie całego Donbasu – informuje gazeta „Kommiersant”.

Publikacja: 26.12.2025 16:54

Władimir Putin

Władimir Putin

Foto: REUTERS

Magdalena Zapart

Andriej Kolesnikow, kremlowski korespondent „Kommiersanta” przekazał, że Putin przedstawił szczegóły planu podczas nocnego spotkania na Kremlu 24 grudnia.

Władimir Putin zapewnił, że strona rosyjska jest nadal gotowa na ustępstwa, które poczynił w Anchorage. Innymi słowy, że „Donbas jest nasz” – relacjonował „Kommiersant”. W praktyce Putin domaga się całego Donbasu, jednak poza tym obszarem „nie jest wykluczona częściowa wymiana terytoriów ze strony rosyjskiej” – napisał Kolesnikow.

Foto: PAP

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w oświadczeniu dla dziennikarzy, opublikowanym w środę przez jego biuro, poinformował, że delegacje Ukrainy i Stanów Zjednoczonych są coraz bliżej sfinalizowania 20-punktowego planu podczas rozmów, które odbyły się w weekend w Miami.

Zełenski zaznaczył jednak, że Ukraina i USA nie osiągnęły porozumienia w sprawie żądań oddania przez Kijów części Donbasu, nad którymi Ukraina nadal sprawuje kontrolę, ani w kwestii przyszłości elektrowni jądrowej w Zaporożu, znajdującej się pod kontrolą sił rosyjskich.

Prezydent USA Donald Trump wielokrotnie obiecywał zakończenie najkrwawszego konfliktu w Europie od czasów II wojny światowej. Jego wysłannik Steve Witkoff oraz zięć Jared Kushner prowadzą negocjacje z Rosją, Ukrainą i państwami europejskimi.

Szczegóły amerykańskich propozycji nie zostały ujawnione. Rosyjscy urzędnicy wielokrotnie powoływali się jednak na bliżej nieokreślone „porozumienia” osiągnięte między Putinem a Trumpem podczas szczytu w Anchorage na Alasce w sierpniu.

Rosja domaga się całego Donbasu i stawia warunki pokojowe

Rosja kontroluje cały Krym, który zaanektowała w 2014 r., około 90 proc. Donbasu, 75 proc. obwodów zaporoskiego i chersońskiego oraz niewielkie obszary obwodów charkowskiego, sumskiego, mikołajowskiego i dniepropietrowskiego.

Putin powiedział 19 grudnia, że jego zdaniem porozumienie pokojowe powinno opierać się na warunkach przedstawionych przez Rosję w 2024 r.. Obejmują one wycofanie się Ukrainy z całego Donbasu oraz obwodów zaporoskiego i chersońskiego, a także oficjalną rezygnację Kijowa z dążenia do członkostwa w NATO.

Według „Kommiersanta” Putin poruszył podczas spotkania z biznesmenami również kwestię elektrowni jądrowej w Zaporożu – największego obiektu jądrowego w Europie. Jak podała gazeta, omawiane jest wspólne rosyjsko-amerykańskie zarządzanie elektrownią.

Putin miał również stwierdzić, że Stany Zjednoczone wyraziły zainteresowanie wydobyciem kryptowalut w pobliżu elektrowni oraz że obiekt ten powinien częściowo zaopatrywać Ukrainę w energię elektryczną.

Rosja dokonała inwazji na Ukrainę w lutym 2022 r. w ramach – jak twierdzi Kreml – „specjalnej operacji wojskowej”.

Źródło: rp.pl/Reuters

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Osoby Władimir Putin
Wołodymyr Zełenski
