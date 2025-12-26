Zełenski zaznaczył jednak, że Ukraina i USA nie osiągnęły porozumienia w sprawie żądań oddania przez Kijów części Donbasu, nad którymi Ukraina nadal sprawuje kontrolę, ani w kwestii przyszłości elektrowni jądrowej w Zaporożu, znajdującej się pod kontrolą sił rosyjskich.

Prezydent USA Donald Trump wielokrotnie obiecywał zakończenie najkrwawszego konfliktu w Europie od czasów II wojny światowej. Jego wysłannik Steve Witkoff oraz zięć Jared Kushner prowadzą negocjacje z Rosją, Ukrainą i państwami europejskimi.

Szczegóły amerykańskich propozycji nie zostały ujawnione. Rosyjscy urzędnicy wielokrotnie powoływali się jednak na bliżej nieokreślone „porozumienia” osiągnięte między Putinem a Trumpem podczas szczytu w Anchorage na Alasce w sierpniu.

Rosja domaga się całego Donbasu i stawia warunki pokojowe

Rosja kontroluje cały Krym, który zaanektowała w 2014 r., około 90 proc. Donbasu, 75 proc. obwodów zaporoskiego i chersońskiego oraz niewielkie obszary obwodów charkowskiego, sumskiego, mikołajowskiego i dniepropietrowskiego.

Putin powiedział 19 grudnia, że jego zdaniem porozumienie pokojowe powinno opierać się na warunkach przedstawionych przez Rosję w 2024 r.. Obejmują one wycofanie się Ukrainy z całego Donbasu oraz obwodów zaporoskiego i chersońskiego, a także oficjalną rezygnację Kijowa z dążenia do członkostwa w NATO.