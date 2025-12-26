Aktualizacja: 26.12.2025 16:59 Publikacja: 26.12.2025 16:54
Władimir Putin
Foto: REUTERS
Czytaj więcej
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę.
Andriej Kolesnikow, kremlowski korespondent „Kommiersanta” przekazał, że Putin przedstawił szczegóły planu podczas nocnego spotkania na Kremlu 24 grudnia.
Władimir Putin zapewnił, że strona rosyjska jest nadal gotowa na ustępstwa, które poczynił w Anchorage. Innymi słowy, że „Donbas jest nasz” – relacjonował „Kommiersant”. W praktyce Putin domaga się całego Donbasu, jednak poza tym obszarem „nie jest wykluczona częściowa wymiana terytoriów ze strony rosyjskiej” – napisał Kolesnikow.
Foto: PAP
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w oświadczeniu dla dziennikarzy, opublikowanym w środę przez jego biuro, poinformował, że delegacje Ukrainy i Stanów Zjednoczonych są coraz bliżej sfinalizowania 20-punktowego planu podczas rozmów, które odbyły się w weekend w Miami.
Zełenski zaznaczył jednak, że Ukraina i USA nie osiągnęły porozumienia w sprawie żądań oddania przez Kijów części Donbasu, nad którymi Ukraina nadal sprawuje kontrolę, ani w kwestii przyszłości elektrowni jądrowej w Zaporożu, znajdującej się pod kontrolą sił rosyjskich.
Czytaj więcej
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział intensyfikację działań dyplomatycznych na rzecz...
Prezydent USA Donald Trump wielokrotnie obiecywał zakończenie najkrwawszego konfliktu w Europie od czasów II wojny światowej. Jego wysłannik Steve Witkoff oraz zięć Jared Kushner prowadzą negocjacje z Rosją, Ukrainą i państwami europejskimi.
Szczegóły amerykańskich propozycji nie zostały ujawnione. Rosyjscy urzędnicy wielokrotnie powoływali się jednak na bliżej nieokreślone „porozumienia” osiągnięte między Putinem a Trumpem podczas szczytu w Anchorage na Alasce w sierpniu.
Rosja kontroluje cały Krym, który zaanektowała w 2014 r., około 90 proc. Donbasu, 75 proc. obwodów zaporoskiego i chersońskiego oraz niewielkie obszary obwodów charkowskiego, sumskiego, mikołajowskiego i dniepropietrowskiego.
Putin powiedział 19 grudnia, że jego zdaniem porozumienie pokojowe powinno opierać się na warunkach przedstawionych przez Rosję w 2024 r.. Obejmują one wycofanie się Ukrainy z całego Donbasu oraz obwodów zaporoskiego i chersońskiego, a także oficjalną rezygnację Kijowa z dążenia do członkostwa w NATO.
Czytaj więcej
Upojony władzą dyktator nie jest w stanie zatrzymać wojny nawet w najważniejszym dla chrześcijan...
Według „Kommiersanta” Putin poruszył podczas spotkania z biznesmenami również kwestię elektrowni jądrowej w Zaporożu – największego obiektu jądrowego w Europie. Jak podała gazeta, omawiane jest wspólne rosyjsko-amerykańskie zarządzanie elektrownią.
Putin miał również stwierdzić, że Stany Zjednoczone wyraziły zainteresowanie wydobyciem kryptowalut w pobliżu elektrowni oraz że obiekt ten powinien częściowo zaopatrywać Ukrainę w energię elektryczną.
Rosja dokonała inwazji na Ukrainę w lutym 2022 r. w ramach – jak twierdzi Kreml – „specjalnej operacji wojskowej”.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl/Reuters
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział intensyfikację działań dyplomatycznych na rzecz zakończenia wo...
Ukraina skutecznie uderzyła w ważne cele wojskowe i energetyczne w Rosji. Walki na froncie trwają, a Rosja nadal...
Władimir Putin twierdzi, że Stany Zjednoczone są zainteresowane wspólnym zarządzaniem Zaporoską Elektrownią Jądr...
Trwa inwazja Rosji na Ukrainę. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przedstawił szczegóły dotyczące planu pokojo...
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przedstawił szczegóły dotyczące projektu 20-punktowego planu pokojowego, kt...
Orlen inwestuje w nowe technologie i stawia na odnawialne źródła energii, ale sukces dekarbonizacji zależy nie tylko od inwestycji grupy – kluczowa będzie zmiana przyzwyczajeń milionów klientów – ocenia Stanisław Barański, dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju i Transformacji Energetycznej Grupy Orlen.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas