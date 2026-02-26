Rok Andrzeja Wajdy rozpocznie się 6 marca

Rok 2026 został ustanowiony Rokiem Andrzeja Wajdy decyzją Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – w setną rocznicę urodzin reżysera (6 marca 1926 r.) i dziesiątą rocznicę jego śmierci (9 października 2016 r.).

– Andrzej Wajda inspirował nas nie tylko w wymiarze kulturowym i w samym podejściu do tworzenia kultury, lecz także w sposobie myślenia o świecie i o roli, jaką kultura powinna w nim odgrywać – mówiła Marta Cienkowska, ministra kultury i dziedzictwa narodowego podczas spotkania w Kinie Iluzjon FINA, zapowiadającego obchody. – Podkreślał, że nie może ona pozostawać obojętna wobec rzeczywistości, w której powstaje. Dlatego rok poświęcony Andrzejowi Wajdzie będzie przypomnieniem jego słów i wielkich dzieł, ale także opowieścią o jego życiu – o tym, co zrobił dla Polski, jak wielkim był patriotą i jak uczył nas patriotyzmu, rozumianego nie jako deklarację narodowościową, lecz jako dumę z Polski. To będzie rok rozmowy społecznej. Dzięki wyjątkowym wydarzeniom i spotkaniom będziemy mogli uświadomić sobie, w jaki sposób sztuka pomaga nam zrozumieć współczesność. Andrzej Wajda był, jest i pozostanie aktualny – przede wszystkim ze względu na to, co zrobił dla Polski i dla polskiej demokracji.

Marta Cienkowska (po środku), ministra kultury przegląda archiwalia Andrzeja Wajdy Foto: Mat. Pras./MKiDN

Rok Andrzeja Wajdy i jego największe arcydzieła

Podczas konferencji ministry Marty Cienkowskiej przypomniano, że Andrzej Wajda był jednym z najwybitniejszych twórców europejskiego kina XX i XXI wieku. Reżyser filmowy i teatralny został nagrodzony Honorową Nagrodą Amerykańskiej Akademii Filmowej za całokształt twórczości, a był też pedagogiem oraz współtwórcą i fundatorem Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie. Był reżyserem, który w „Popiołach”, „Katyniu”, „Lotnej”, „Kanale”, „Popiele i diamencie”, „Człowieku z marmuru” zapisał przełomowe i dramatyczne decyzje Polaków, nagrodzonym Złotą Palmą w Cannes za „Człowieka z żelaza”. W późniejszym okresie twórczości zekranizował m.in. „Pana Tadeusza” i „Zemstę”.

Do uczestników konferencji w kinie Iluzjon (Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny) przemówiła również (z „taśmy”) Krystyna Zachwatowicz-Wajda.