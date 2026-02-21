Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Berlinale 2026: Pierwsze nagrody rozdane

Nagroda publiczności dla dokumentu pokazywanego w sekcji Panorama przypadła polskiej koprodukcji „Traces” Alisy Kowalenko i Marysi Nikitiuk.

Publikacja: 21.02.2026 14:53

Nagroda Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Filmowych FIPRESCI w konkursie głównym przypadła fi

Nagroda Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Filmowych FIPRESCI w konkursie głównym przypadła filmowi „Soumsoum, The Night of the Stars”. Na zdjęciu: aktorzy Achouackh Abakar Souleymane, Eriq Ebouaney i Maimouna Miawama oraz reżyser Mahamat-Saleh Haroun.

Foto: EPA/CLEMENS BILAN

Barbara Hollender

Na festiwalu berlińskim zostały rozdane pierwsze nagrody. W sekcji Panorama za najlepszy film fabularny widzowie uznali „Prosecution” Faraza Shariata – historię młodej prokuratorki, która postanawia stawić czoła skrajnej prawicy we wschodnich Niemczech.

Reklama
Reklama

Nagroda dla polskiej koprodukcji „Traces”

Nagroda dla dokumentu przypadła ukraińsko-polskiej koprodukcji „Traces” Alisy Kowalenko i Marysi Nikitiuk. To wstrząsająca opowieść o Ukrainkach, które w czasie wojny stają się ofiarami przemocy seksualnej i tortur. Bohaterka filmu, Iryna Dowhan, jest byłą więźniarką, a obecnie aktywistką, która zbiera świadectwa kobiet dotkniętych traumą na nieokupowanych terytoriach Ukrainy. Jej rozmówczynie chcą dać świadectwo prawdzie, szukają sprawiedliwości, a przede wszystkim wzajemnie się wspierają. „Traces” są nie tylko zapisem zbrodni wojennych, lecz również solidarności kobiet dotkniętych tragedią. Polskimi koproducentami filmu są Violetta Kamińska, Izabela Wójcik i Dariusz Jabłoński z Message Film.

FIPRESCI dla Mahamata-Saleha Harouna

Nagroda Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Filmowych FIPRESCI w konkursie głównym przypadła filmowi „Soumsoum, The Night of the Stars” Mahamata-Saleha Harouna.

„Mamy zaszczyt dać naszą nagrodę filmowi o cichej, a zarazem głębokiej poezji i politycznej sile. Akcja filmu, osadzonego w pustynnej wiosce zawieszonej między rzeczywistością a snem, śledzi losy młodej kobiety, naznaczonej innością i traktowanej jak outsiderka. Dzięki powściągliwym dialogom oraz mistrzowskiej grze obrazu, rytmu i dźwięku jest to dzieło realizmu magicznego, w którym krajobraz staje się przestrzenią zarówno estetyczną, jak i emocjonalną” – napisali jurorzy w uzasadnieniu.

Reklama
Reklama

Złoty Niedźwiedź dla Michelle Yeoh

Z kolei już na początku festiwalu grono artystów nagrodzonych przez Berlinale za osiągnięcia życia wzbogaciła w tym roku Michelle Yeoh. Malezyjska gwiazda chińskiego pochodzenia, która trzy lata temu jako pierwsza w historii Azjatka odebrała Oscara za pierwszoplanową rolę we „Wszystko wszędzie naraz”, zaczęła zdobywać światową pozycję, gdy w 1997 roku zagrała w filmie z bondowskiej serii „Jutro nie umiera nigdy”. Trzy lata później wystąpiła w „Przyczajonym tygrysie, ukrytym smoku” Anga Lee. Trafiała na listy najpiękniejszych kobiet świata, zasiadała w jury podczas festiwalu canneńskiego, zagrała w kilkudziesięciu filmach, ostatnio w „Wicked” i „Wicked: Na dobre”.

— Dziękuję za kilka dekad niezapomnianych występów, za podniesienie poprzeczki dla nas wszystkich i za przypomnienie nam, dlaczego zakochaliśmy się w filmach — powiedział reżyser Sean Baker, wręczając jej statuetkę.

Dobrze, że dzisiaj coraz więcej kobiet pojawia się nie tylko przed, ale też za kamerą

Michelle Yeoh

63-letnia Yeoh śmiała się, że nagroda za całokształt twórczości nie oznacza podsumowania ani pożegnania z kinem oraz że nie godzi się, by teraz grać jedynie babcie głównych bohaterów. Mówiła też o zmianach, które dostrzega w Hollywood.

– One są konieczne. Dobrze, że dzisiaj coraz więcej kobiet pojawia się nie tylko przed, ale też za kamerą.

Reklama
Reklama

Aktorka stwierdziła również, że coraz częściej można w kinie oglądać bohaterów pochodzenia azjatyckiego.

Ona sama niedawno, w ciągu dwóch dni, nakręciła w Malezji krótki film „Sandowara” – właśnie z Seanem Bakerem. „Nie mogę się doczekać, by znów z tobą pracować” – powiedziała. Potem, już poza sceną, w rozmowie z dziennikarzami Yeoh wyraziła nadzieję, że aktorzy azjatyckiego pochodzenia będą częściej pojawiać się nie tylko w filmach historycznych, lecz również w mocnych opowieściach współczesnych.

Tegoroczne Berlinale było dowodem, że w dzisiejszym kinie artystycznym filmy spoza Ameryki i Europy liczą się coraz bardziej.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Film Festiwale Filmowe Berlinale
Legenda wraca na ekrany. Co wiemy o nowym filmie „Adam”?
Film
Legenda wraca na ekrany. Co wiemy o nowym filmie „Adam”?
Jak osiągnąć sukces w sprzedaży online?
Materiał Promocyjny
Jak osiągnąć sukces w sprzedaży online?
Nie żyje Eric Dane, gwiazdor serialu „Chirurdzy”. Miał 53 lata
Film
Nie żyje Eric Dane, gwiazdor serialu „Chirurdzy”. Miał 53 lata
Robert Duvall
Film
Nie żyje Robert Duvall, consigliere z „Ojca chrzestnego”
Frederick Wiseman
Film
Nie żyje Frederick Wiseman, wybitny dokumentalista
Presja dorastania i kryzys samooceny. Dlaczego nastolatki potrzebują realnego wsparcia
Materiał Promocyjny
Presja dorastania i kryzys samooceny. Dlaczego nastolatki potrzebują realnego wsparcia
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama