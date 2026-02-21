Złoty Niedźwiedź dla Michelle Yeoh

Z kolei już na początku festiwalu grono artystów nagrodzonych przez Berlinale za osiągnięcia życia wzbogaciła w tym roku Michelle Yeoh. Malezyjska gwiazda chińskiego pochodzenia, która trzy lata temu jako pierwsza w historii Azjatka odebrała Oscara za pierwszoplanową rolę we „Wszystko wszędzie naraz”, zaczęła zdobywać światową pozycję, gdy w 1997 roku zagrała w filmie z bondowskiej serii „Jutro nie umiera nigdy”. Trzy lata później wystąpiła w „Przyczajonym tygrysie, ukrytym smoku” Anga Lee. Trafiała na listy najpiękniejszych kobiet świata, zasiadała w jury podczas festiwalu canneńskiego, zagrała w kilkudziesięciu filmach, ostatnio w „Wicked” i „Wicked: Na dobre”.

— Dziękuję za kilka dekad niezapomnianych występów, za podniesienie poprzeczki dla nas wszystkich i za przypomnienie nam, dlaczego zakochaliśmy się w filmach — powiedział reżyser Sean Baker, wręczając jej statuetkę.

Dobrze, że dzisiaj coraz więcej kobiet pojawia się nie tylko przed, ale też za kamerą Michelle Yeoh

63-letnia Yeoh śmiała się, że nagroda za całokształt twórczości nie oznacza podsumowania ani pożegnania z kinem oraz że nie godzi się, by teraz grać jedynie babcie głównych bohaterów. Mówiła też o zmianach, które dostrzega w Hollywood.

– One są konieczne. Dobrze, że dzisiaj coraz więcej kobiet pojawia się nie tylko przed, ale też za kamerą.