Rzeczpospolita
Wydarzenia
Nie żyje Robert Duvall, consigliere z „Ojca chrzestnego”

W wieku 95 lat zmarł amerykański aktor i reżyser Robert Duvall - poinformowała żona artysty Luciana Duvall w poniedziałek, 16 lutego. Aktor był znany z ról w filmach takich jak „Ojciec chrzestny”, „Czas apokalipsy” i „Pod czułą kontrolą”, za którą w 1983 r. otrzymał Oscara.

Aktualizacja: 16.02.2026 20:16 Publikacja: 16.02.2026 19:45

Robert Duvall

Foto: Reuters/Lucy Nicholson

Bartosz Lewicki


„Wczoraj pożegnaliśmy mojego drogiego męża, ukochanego przyjaciela i jednego z najwybitniejszych aktorów naszych czasów. (...) odszedł spokojnie w domu” – napisała żona aktora w oświadczeniu zamieszczonym w serwisach społecznościowych. 

Robert Duvall urodził się 5 stycznia 1931 w San Diego w Stanach Zjednoczonych. Ojciec chciał go wysłać do Akademii Marynarki Wojennej w Annapolis, jednak Duvalla nie interesowała kariera wojskowa. W 1953 ukończył studia na wydziale dramatu w Principia College. Potem jednak, w czasie wojny koreańskiej, krótko pełnił służbę w US Army jako starszy szeregowy. 

Dobert Duvall
Kultura
Robert Duvall: Nie chcę już umierać w filmach

Niezapomniany Tom Hagen, consigliere rodziny Corleone

Po powrocie zamieszkał z innymi początkującymi aktorami (takimi jak Dustin Hoffman, Gene Hackman i James Caan) w wynajętym mieszkaniu w Nowym Jorku. Zimą 1955 studiował w nowojorskiej The Neighborhood Playhouse School of the Theatre.  W 1952 debiutował w Gateway Theatre w Bellport w roli pilota w sztuce Laughter In The Stars (adaptacji „Małego Księcia”). 

Na ekranie po raz pierwszy pojawił się jako Boo Radley w dramacie „Zabić drozda” z 1952 r. Jego rola spotkała się z dużym uznaniem krytyków i otworzyła mu drogę do kariery. Wcielał się przeważnie w silnych mężczyzn – wojskowych, prawników oraz ludzi interesu. Do jednej z jego najbardziej pamiętnych należy rola Toma Hagena, consigliere rodziny Corleone w „Ojcu chrzestnym” z 1972 r. 

Aż po grób, reż. Aaron Schneider
Film
Zaplanuj swój pogrzeb

„Kocham zapach napalmu o poranku”

Po roli szalonego podpułkownika Billa Kilgore’a z „Czasu apokalipsy” z 1979 r. został wpisany do Księgi rekordów Guinnessa jako najbardziej wszechstronny aktor na świecie, a jego kwestia z tego filmu: „kocham zapach napalmu o poranku” przeszła do historii kina.

Był nie tylko aktorem, ale także reżyserem, scenarzystą i producentem filmowym oraz piosenkarzem. Był odznaczony Narodowym Medalem Sztuki.

Otrzymał Oscara za występ w filmie „Pod czułą kontrolą”. Był nominowany do tej nagrody sześciokrotnie. Otrzymał też cztery Złote Globy. 

Ma swoją gwiazdę w Hollywood Hall of Fame. 

Źródło: rp.pl

e-Wydanie
