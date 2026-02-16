



Reklama Reklama

„Wczoraj pożegnaliśmy mojego drogiego męża, ukochanego przyjaciela i jednego z najwybitniejszych aktorów naszych czasów. (...) odszedł spokojnie w domu” – napisała żona aktora w oświadczeniu zamieszczonym w serwisach społecznościowych.

Robert Duvall urodził się 5 stycznia 1931 w San Diego w Stanach Zjednoczonych. Ojciec chciał go wysłać do Akademii Marynarki Wojennej w Annapolis, jednak Duvalla nie interesowała kariera wojskowa. W 1953 ukończył studia na wydziale dramatu w Principia College. Potem jednak, w czasie wojny koreańskiej, krótko pełnił służbę w US Army jako starszy szeregowy.

Niezapomniany Tom Hagen, consigliere rodziny Corleone

Po powrocie zamieszkał z innymi początkującymi aktorami (takimi jak Dustin Hoffman, Gene Hackman i James Caan) w wynajętym mieszkaniu w Nowym Jorku. Zimą 1955 studiował w nowojorskiej The Neighborhood Playhouse School of the Theatre. W 1952 debiutował w Gateway Theatre w Bellport w roli pilota w sztuce Laughter In The Stars (adaptacji „Małego Księcia”).