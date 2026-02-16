Robert Duvall
„Wczoraj pożegnaliśmy mojego drogiego męża, ukochanego przyjaciela i jednego z najwybitniejszych aktorów naszych czasów. (...) odszedł spokojnie w domu” – napisała żona aktora w oświadczeniu zamieszczonym w serwisach społecznościowych.
Robert Duvall urodził się 5 stycznia 1931 w San Diego w Stanach Zjednoczonych. Ojciec chciał go wysłać do Akademii Marynarki Wojennej w Annapolis, jednak Duvalla nie interesowała kariera wojskowa. W 1953 ukończył studia na wydziale dramatu w Principia College. Potem jednak, w czasie wojny koreańskiej, krótko pełnił służbę w US Army jako starszy szeregowy.
Po powrocie zamieszkał z innymi początkującymi aktorami (takimi jak Dustin Hoffman, Gene Hackman i James Caan) w wynajętym mieszkaniu w Nowym Jorku. Zimą 1955 studiował w nowojorskiej The Neighborhood Playhouse School of the Theatre. W 1952 debiutował w Gateway Theatre w Bellport w roli pilota w sztuce Laughter In The Stars (adaptacji „Małego Księcia”).
Na ekranie po raz pierwszy pojawił się jako Boo Radley w dramacie „Zabić drozda” z 1952 r. Jego rola spotkała się z dużym uznaniem krytyków i otworzyła mu drogę do kariery. Wcielał się przeważnie w silnych mężczyzn – wojskowych, prawników oraz ludzi interesu. Do jednej z jego najbardziej pamiętnych należy rola Toma Hagena, consigliere rodziny Corleone w „Ojcu chrzestnym” z 1972 r.
Po roli szalonego podpułkownika Billa Kilgore’a z „Czasu apokalipsy” z 1979 r. został wpisany do Księgi rekordów Guinnessa jako najbardziej wszechstronny aktor na świecie, a jego kwestia z tego filmu: „kocham zapach napalmu o poranku” przeszła do historii kina.
Był nie tylko aktorem, ale także reżyserem, scenarzystą i producentem filmowym oraz piosenkarzem. Był odznaczony Narodowym Medalem Sztuki.
Otrzymał Oscara za występ w filmie „Pod czułą kontrolą”. Był nominowany do tej nagrody sześciokrotnie. Otrzymał też cztery Złote Globy.
Ma swoją gwiazdę w Hollywood Hall of Fame.
