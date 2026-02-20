Z tego artykułu dowiesz się: Jak zamknięcie rządu wpłynęło na wyniki PKB w USA?

Jakie były faktyczne wzrosty konsumpcji prywatnej i inflacji w czwartym kwartale?

Jak analitycy oceniają obecny stan i perspektywy gospodarki USA?

Jakie czynniki ekonomiczne wpływają na przewidywane zmiany w polityce stóp procentowych?

W jaki sposób inwestycje w technologie informatyczne wpływają na dynamikę wzrostu PKB?

Co prognozują eksperci na temat przyszłego wzrostu gospodarczego i roli cięć podatkowych?

PKB USA wzrósł w czwartym kwartale o 1,4 proc. (to dane annualizowane, czyli liczone kw./kw. w tempie rocznym). Średnio oczekiwano wzrostu o 3 proc., po zwyżce o 4,4 proc. w trzecim kwartale. Osłabienie wzrostu gospodarczego w końcówce roku było częściowo związane z tzw. zamknięciem rządu, czyli wielotygodniowym odcięciem finansowania dla administracji federalnej.

Reklama Reklama

„Demokratyczne zamknięcie rządu kosztowało gospodarkę USA co najmniej 2 pkt. proc. PKB” – napisał w sieci społecznościowej Truth Social, jeszcze przed publikacją tych danych prezydent USA Donald Trump.

Tymczasem wzrost konsumpcji prywatnej zwolnił z 3,5 proc. do 2,4 proc. Wskaźnik inflacji bazowej PCE wyhamował natomiast z 2,9 proc. w trzecim kwartale do 2,7 proc. w czwartym, ale oczekiwano, że zejdzie on do 2,6 proc.

Co najnowsze dane o PKB mówią o gospodarce USA?

– Ten odczyt pokazuje wyraźne schłodzenie dynamiki gospodarki po bardzo mocnym trzecim kwartale. Do recesji wciąż jest daleko, ale widać, że wysokie stopy procentowe i słabszy handel zagraniczny zaczynają ograniczać impet wzrostu. Z punktu widzenia Rezerwy Federalnej to sygnał, że restrykcyjna polityka zaczyna lekko ciążyć na gospodarce i stopniowo schładza popyt. Jednocześnie dla Fed kluczowe pozostają dane o inflacji PCE, które nie przyniosły wyraźnej poprawy – skomentowali analitycy platformy inwestycyjnej Portu.