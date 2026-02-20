Od 1 marca zwaloryzowana zostanie m.in. kwota najniższej emerytury, która od tego momentu wynosić będzie 1978,49 zł

Należy podkreślić, że te dwa świadczenia wypłacane łącznie nie mogą przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury, a więc kwoty 5636,73 zł (najniższa emerytura wynosi obecnie 1878,91 zł). Jeżeli natomiast nastąpi przekroczenie wyżej wymienionej kwoty, wówczas świadczenia są pomniejszane o kwotę przekroczenia.

Wspomniany limit wzrośnie po marcowej waloryzacji.

Pierwsza waloryzacja renty wdowiej

W tym roku po raz pierwszy waloryzacja obejmie rentę wdowią. Tegoroczny wskaźnik waloryzacji rent i emerytur, jak 13 lutego poinformował ZUS, wyniesie 105,3 proc. Oznacza to, że świadczenia – w tym także renta wdowia – wzrosną o 5,3 proc. Będzie to podwyżka z urzędu, a więc świadczeniobiorcy nie będą musieli składać o nią wniosków. Waloryzacja obejmie wszystkie świadczenia przyznane do końca lutego 2026 r.

Od 1 marca zwaloryzowana zostanie m.in. kwota najniższej emerytury, która od tego momentu wynosić będzie 1978,49 zł. W związku z tym wzrośnie wspomniany wcześniej limit dotyczący renty wdowiej. Od 1 marca maksymalnie będzie mogła ona wynosić 5935,47 zł.

Kto może otrzymać rentę wdowią?

Renta wdowia obowiązuje na podstawie ustawy z 26 lipca 2024 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Przepisy te weszły w życie od 1 stycznia 2025 r., a świadczenie wypłacane jest od 1 lipca 2025 r.