Renta wdowia zostanie po raz pierwszy zwaloryzowana
Renta wdowia to potoczna nazwa zbiegu renty rodzinnej i własnego świadczenia, np. emerytury. Jej celem jest wsparcie finansowe wdów i wdowców. Obecnie otrzymuje ją, jak podaje portal WNP powołując się na dane ZUS, już ponad milion osób. Dzięki świadczeniu wdowy i wdowcy zyskują średnio około 351 zł miesięcznie.
Czytaj więcej:
Renta wdowia stanowi zbieg dwóch świadczeń. Seniorzy mogą samodzielnie wybrać jedną z dwóch – korzystniejszych finansowo – opcji:
Od 1 stycznia 2027 r. wysokość drugiego świadczenia wypłacanego w zbiegu zostanie podwyższona do 25 proc.
Należy podkreślić, że te dwa świadczenia wypłacane łącznie nie mogą przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury, a więc kwoty 5636,73 zł (najniższa emerytura wynosi obecnie 1878,91 zł). Jeżeli natomiast nastąpi przekroczenie wyżej wymienionej kwoty, wówczas świadczenia są pomniejszane o kwotę przekroczenia.
Wspomniany limit wzrośnie po marcowej waloryzacji.
W tym roku po raz pierwszy waloryzacja obejmie rentę wdowią. Tegoroczny wskaźnik waloryzacji rent i emerytur, jak 13 lutego poinformował ZUS, wyniesie 105,3 proc. Oznacza to, że świadczenia – w tym także renta wdowia – wzrosną o 5,3 proc. Będzie to podwyżka z urzędu, a więc świadczeniobiorcy nie będą musieli składać o nią wniosków. Waloryzacja obejmie wszystkie świadczenia przyznane do końca lutego 2026 r.
Od 1 marca zwaloryzowana zostanie m.in. kwota najniższej emerytury, która od tego momentu wynosić będzie 1978,49 zł. W związku z tym wzrośnie wspomniany wcześniej limit dotyczący renty wdowiej. Od 1 marca maksymalnie będzie mogła ona wynosić 5935,47 zł.
Renta wdowia obowiązuje na podstawie ustawy z 26 lipca 2024 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Przepisy te weszły w życie od 1 stycznia 2025 r., a świadczenie wypłacane jest od 1 lipca 2025 r.
Aby otrzymać rentę wdowią, należy – jak informowała „Rzeczpospolita” – spełnić łącznie wszystkie poniższe warunki:
Należy pamiętać, że aby otrzymać rentę wdowią, konieczne jest posiadanie prawa do dwóch świadczeń – do renty rodzinnej po zmarłym małżonku i do własnego świadczenia. Niezbędne jest również złożenie specjalnego wniosku o ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną (ERWD). Można to zrobić w dowolnym organie emerytalno-rentowym, w którym dana osoba jest uprawniona do pobierania jednego ze świadczeń (emerytury, renty własnej lub renty rodzinnej), a więc m.in. w ZUS i KRUS.
Dostęp do danych o cenach transakcyjnych jest już otwarty, ale korzystanie z RCN nie jest łatwe, więc nie każdy...
Czynność właściwego koordynowania pedałów przyspieszenia i sprzęgła oraz ich użycia wpisuje się zarówno w prawid...
1 marca nastąpi waloryzacja rent i emerytur z ZUS, w wyniku której świadczenia wzrosną o 5,3 proc. Wyższa będzie...
Podobnie jak w ubiegłych latach, w kwietniu 2026 roku seniorzy dostaną dodatkowy zastrzyk pieniędzy. Na ich kont...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas