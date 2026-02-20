Rzeczpospolita
Takiej waloryzacji jeszcze nie było. Od marca wzrośnie renta wdowia

Marcowa waloryzacja, na którą czeka wielu seniorów, w tym roku po raz pierwszy obejmie rentę wdowią wypłacaną w naszym kraju od 1 lipca 2025 r. Sprawdzamy, ile maksymalnie będzie mogło wynieść to świadczenie od 1 marca oraz przypominamy najważniejsze zasady z nim związane.

Publikacja: 20.02.2026 18:00

Renta wdowia zostanie po raz pierwszy zwaloryzowana

Foto: adix89 / Adobe Stock

Joanna Kamińska

Renta wdowia to potoczna nazwa zbiegu renty rodzinnej i własnego świadczenia, np. emerytury. Jej celem jest wsparcie finansowe wdów i wdowców. Obecnie otrzymuje ją, jak podaje portal WNP powołując się na dane ZUS, już ponad milion osób. Dzięki świadczeniu wdowy i wdowcy zyskują średnio około 351 zł miesięcznie.

Renta wdowia: Ile maksymalnie można otrzymać?

Renta wdowia stanowi zbieg dwóch świadczeń. Seniorzy mogą samodzielnie wybrać jedną z dwóch – korzystniejszych finansowo – opcji:

  • 100 proc. własnego świadczenia i 15 proc. renty rodzinnej,
  • 100 proc. renty rodzinnej i 15 proc. własnego świadczenia.

Od 1 stycznia 2027 r. wysokość drugiego świadczenia wypłacanego w zbiegu zostanie podwyższona do 25 proc.

Od 1 marca zwaloryzowana zostanie m.in. kwota najniższej emerytury, która od tego momentu wynosić będzie 1978,49 zł

Należy podkreślić, że te dwa świadczenia wypłacane łącznie nie mogą przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury, a więc kwoty 5636,73 zł (najniższa emerytura wynosi obecnie 1878,91 zł). Jeżeli natomiast nastąpi przekroczenie wyżej wymienionej kwoty, wówczas świadczenia są pomniejszane o kwotę przekroczenia.

Wspomniany limit wzrośnie po marcowej waloryzacji.

Pierwsza waloryzacja renty wdowiej

W tym roku po raz pierwszy waloryzacja obejmie rentę wdowią. Tegoroczny wskaźnik waloryzacji rent i emerytur, jak 13 lutego poinformował ZUS, wyniesie 105,3 proc. Oznacza to, że świadczenia – w tym także renta wdowia – wzrosną o 5,3 proc. Będzie to podwyżka z urzędu, a więc świadczeniobiorcy nie będą musieli składać o nią wniosków. Waloryzacja obejmie wszystkie świadczenia przyznane do końca lutego 2026 r.

Od 1 marca zwaloryzowana zostanie m.in. kwota najniższej emerytury, która od tego momentu wynosić będzie 1978,49 zł. W związku z tym wzrośnie wspomniany wcześniej limit dotyczący renty wdowiej. Od 1 marca maksymalnie będzie mogła ona wynosić 5935,47 zł.

Kto może otrzymać rentę wdowią?

Renta wdowia obowiązuje na podstawie ustawy z 26 lipca 2024 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Przepisy te weszły w życie od 1 stycznia 2025 r., a świadczenie wypłacane jest od 1 lipca 2025 r.

Aby otrzymać rentę wdowią, należy – jak informowała „Rzeczpospolita” – spełnić łącznie wszystkie poniższe warunki:

  • mieć co najmniej 60 lat – w przypadku kobiet i 65 lat – w przypadku mężczyzn;
  • do dnia śmierci współmałżonka pozostawać z nim we wspólności małżeńskiej;
  • nabyć prawo do renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku, jednak nie wcześniej niż w dniu, w którym ukończyło 55 lat (kobieta) lub 60 lat (mężczyzna);
  • nie być obecnie w związku małżeńskim.

Należy pamiętać, że aby otrzymać rentę wdowią, konieczne jest posiadanie prawa do dwóch świadczeń – do renty rodzinnej po zmarłym małżonku i do własnego świadczenia. Niezbędne jest również złożenie specjalnego wniosku o ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną (ERWD). Można to zrobić w dowolnym organie emerytalno-rentowym, w którym dana osoba jest uprawniona do pobierania jednego ze świadczeń (emerytury, renty własnej lub renty rodzinnej), a więc m.in. w ZUS i KRUS.

Źródło: rp.pl

ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) renta wdowia świadczenia emerytalne
