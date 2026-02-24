Projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów (KROPiK) przygotowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nowe przepisy mają ograniczyć bezdomność zwierząt, zmniejszyć rosnące koszty ponoszone przez gminy na utrzymanie schronisk oraz ułatwić ustalanie właścicieli zwierząt, które zostały porzucone lub uciekły. - Obowiązkowe znakowanie i rejestracja są uznawane za jedne z najskuteczniejszych sposobów ograniczania bezdomności psów i kotów. Dzięki powstaniu KROPiK możliwe będzie jednoznaczne powiązanie zwierzęcia z jego właścicielem lub ze schroniskiem, w którym przebywa – podkreślił cytowany w komunikacie wiceminister rolnictwa Jacek Czerniak.

Które zwierzęta będą podlegały obowiązkowi czipowania

Ustawa zakłada utworzenie centralnego rejestru (bazy danych zwierząt oznakowanych elektronicznym transponderem), za budowę i prowadzenie którego odpowiadać będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Obowiązek czipowania obejmie wszystkie psy i będzie polegał na ich oznakowaniu elektronicznym transponderem oraz rejestracji w systemie KROPiK. Obowiązek będzie dotyczył również psów i kotów przebywających w schroniskach oraz kotów wprowadzanych do obrotu (np. wydawanych ze schronisk lub sprzedawanych z hodowli), co ma pozwolić na trwałe powiązanie zwierzęcia z właścicielem. Koty posiadające właścicieli będą mogły zostać zidentyfikowane i zarejestrowane w KROPiK na życzenie właściciela (dobrowolnie).

Czip to małe urządzenie wszczepiane pod skórę zwierzęcia. Zawiera unikalny numer, który można odczytać specjalnym czytnikiem. Numer ten zostanie wpisany do rejestru.

Co istotne, jak wskazano w uzasadnieniu projektu, obowiązkowa rejestracja zwierzęcia w KROPiK nie będzie stała na przeszkodzie równoległej rejestracji tego samego zwierzęcia w innej bazie danych (np. ze względu na integrację tej bazy danych w europejskiej bazie EUROPETNET), w tym w szczególności nie będzie oznaczała konieczności wykreślenia zwierzęcia z bazy danych, do której już wcześniej zostało wpisane.