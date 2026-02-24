Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Czipowanie psów ma być obowiązkowe. Rząd przyjął projekt ustawy

Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów (KROPiK), który przewiduje obowiązkowe czipowanie wszystkich psów oraz zwierząt przebywających w schroniskach.

Aktualizacja: 24.02.2026 16:25 Publikacja: 24.02.2026 16:18

Obowiązek czipowania obejmie wszystkie psy.

Obowiązek czipowania obejmie wszystkie psy.

Foto: Adobe Stock

Mateusz Adamski

Projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów (KROPiK) przygotowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nowe przepisy mają ograniczyć bezdomność zwierząt, zmniejszyć rosnące koszty ponoszone przez gminy na utrzymanie schronisk oraz ułatwić ustalanie właścicieli zwierząt, które zostały porzucone lub uciekły. - Obowiązkowe znakowanie i rejestracja są uznawane za jedne z najskuteczniejszych sposobów ograniczania bezdomności psów i kotów. Dzięki powstaniu KROPiK możliwe będzie jednoznaczne powiązanie zwierzęcia z jego właścicielem lub ze schroniskiem, w którym przebywa – podkreślił cytowany w komunikacie wiceminister rolnictwa Jacek Czerniak.

Które zwierzęta będą podlegały obowiązkowi czipowania

Ustawa zakłada utworzenie centralnego rejestru (bazy danych zwierząt oznakowanych elektronicznym transponderem), za budowę i prowadzenie którego odpowiadać będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Obowiązek czipowania obejmie wszystkie psy i będzie polegał na ich oznakowaniu elektronicznym transponderem oraz rejestracji w systemie KROPiK. Obowiązek będzie dotyczył również psów i kotów przebywających w schroniskach oraz kotów wprowadzanych do obrotu (np. wydawanych ze schronisk lub sprzedawanych z hodowli), co ma pozwolić na trwałe powiązanie zwierzęcia z właścicielem. Koty posiadające właścicieli będą mogły zostać zidentyfikowane i zarejestrowane w KROPiK na życzenie właściciela (dobrowolnie).

Czip to małe urządzenie wszczepiane pod skórę zwierzęcia. Zawiera unikalny numer, który można odczytać specjalnym czytnikiem. Numer ten zostanie wpisany do rejestru.

Co istotne, jak wskazano w uzasadnieniu projektu, obowiązkowa rejestracja zwierzęcia w KROPiK nie będzie stała na przeszkodzie równoległej rejestracji tego samego zwierzęcia w innej bazie danych (np. ze względu na integrację tej bazy danych w europejskiej bazie EUROPETNET), w tym w szczególności nie będzie oznaczała konieczności wykreślenia zwierzęcia z bazy danych, do której już wcześniej zostało wpisane.

Reklama
Reklama

Jednocześnie projekt wprowadzi zakaz sprzedaży i wydawania ze schroniska nieoznakowanych zwierząt. Jego złamanie będzie wykroczeniem.

Czytaj więcej

Właściciele psów będą mieli nowy obowiązek. KROPiK coraz bliżej
W sądzie i w urzędzie
Właściciele psów będą mieli nowy obowiązek. KROPiK coraz bliżej

Ile będzie kosztowało oznakowanie i rejestracja psów i kotów w KROPiK

Koszt oznakowania transponderem oraz koszt rejestracji zwierzęcia w KROPiK wyniosą do 50 zł za każdą z usług. Opłaty będą pobierane przez lekarzy weterynarii za wykonane czynności.

Właściciel zwierzęcia będzie mógł samodzielnie i bezpłatnie w KROPiK:

  • zmienić adres i numer telefonu,
  • zmienić imię zwierzęcia,
  • zgłosić śmierć zwierzęcia (z datą i przyczyną),
  • oznaczyć zwierzę jako zaginione.

Kontrole związane z obowiązkiem czipowania i rejestracji zwierząt będą mogły prowadzić m.in. policja, straż miejska oraz Inspekcja Weterynaryjna.

Reklama
Reklama

Rejestr KROPiK ma zostać utworzony w ciągu 3 lat, a następne 3 lata przewidziano na identyfikację i rejestrację zwierząt objętych ustawą. Zwierzęta, które zostały już wcześniej oznakowane elektronicznym transponderem, a ich numer identyfikacyjny można odczytać przy użyciu czytnika zgodnego z normą ISO 11785, nie będą wymagały ponownego oznakowania – konieczne będzie jedynie ich zarejestrowanie w systemie KROPiK.

Czytaj więcej

System rejestracji psów i kotów ma być sposobem na walkę z bezdomnością zwierząt
W sądzie i w urzędzie
Rząd chce wprowadzić nowy obowiązek dla właścicieli psów i kotów. Jak jest w innych krajach?

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Rząd Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW)
Czy sąsiad może żądać zwrotu pieniędzy za ogrodzenie? Oto, co mówią przepisy
Nieruchomości
Sąsiad chce zwrotu pieniędzy za płot? Ważne są dwie kwestie
Do zwiększenia obrotów silnika powinno dojść na skutek działania kierującego - podkreślił w uzasadni
Prawo drogowe
Sąd: odstawienie prawej nogi to błąd eliminujący kierowcę
Od 1 marca zwaloryzowana zostanie m.in. wysokość renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy
Praca, Emerytury i renty
Tyle wyniosą świadczenia po waloryzacji. ZUS podał kwoty
Nie wszyscy seniorzy dostaną 13. emeryturę. Świadczenie nie przysługuje kilku grupom emerytów
Praca, Emerytury i renty
13. emerytura nie dla każdego. Ci seniorzy nie otrzymają świadczenia
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Materiał Promocyjny
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama