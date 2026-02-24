Obowiązek czipowania obejmie wszystkie psy.
Projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów (KROPiK) przygotowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nowe przepisy mają ograniczyć bezdomność zwierząt, zmniejszyć rosnące koszty ponoszone przez gminy na utrzymanie schronisk oraz ułatwić ustalanie właścicieli zwierząt, które zostały porzucone lub uciekły. - Obowiązkowe znakowanie i rejestracja są uznawane za jedne z najskuteczniejszych sposobów ograniczania bezdomności psów i kotów. Dzięki powstaniu KROPiK możliwe będzie jednoznaczne powiązanie zwierzęcia z jego właścicielem lub ze schroniskiem, w którym przebywa – podkreślił cytowany w komunikacie wiceminister rolnictwa Jacek Czerniak.
Ustawa zakłada utworzenie centralnego rejestru (bazy danych zwierząt oznakowanych elektronicznym transponderem), za budowę i prowadzenie którego odpowiadać będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).
Obowiązek czipowania obejmie wszystkie psy i będzie polegał na ich oznakowaniu elektronicznym transponderem oraz rejestracji w systemie KROPiK. Obowiązek będzie dotyczył również psów i kotów przebywających w schroniskach oraz kotów wprowadzanych do obrotu (np. wydawanych ze schronisk lub sprzedawanych z hodowli), co ma pozwolić na trwałe powiązanie zwierzęcia z właścicielem. Koty posiadające właścicieli będą mogły zostać zidentyfikowane i zarejestrowane w KROPiK na życzenie właściciela (dobrowolnie).
Co istotne, jak wskazano w uzasadnieniu projektu, obowiązkowa rejestracja zwierzęcia w KROPiK nie będzie stała na przeszkodzie równoległej rejestracji tego samego zwierzęcia w innej bazie danych (np. ze względu na integrację tej bazy danych w europejskiej bazie EUROPETNET), w tym w szczególności nie będzie oznaczała konieczności wykreślenia zwierzęcia z bazy danych, do której już wcześniej zostało wpisane.
Jednocześnie projekt wprowadzi zakaz sprzedaży i wydawania ze schroniska nieoznakowanych zwierząt. Jego złamanie będzie wykroczeniem.
Koszt oznakowania transponderem oraz koszt rejestracji zwierzęcia w KROPiK wyniosą do 50 zł za każdą z usług. Opłaty będą pobierane przez lekarzy weterynarii za wykonane czynności.
Właściciel zwierzęcia będzie mógł samodzielnie i bezpłatnie w KROPiK:
Kontrole związane z obowiązkiem czipowania i rejestracji zwierząt będą mogły prowadzić m.in. policja, straż miejska oraz Inspekcja Weterynaryjna.
Rejestr KROPiK ma zostać utworzony w ciągu 3 lat, a następne 3 lata przewidziano na identyfikację i rejestrację zwierząt objętych ustawą. Zwierzęta, które zostały już wcześniej oznakowane elektronicznym transponderem, a ich numer identyfikacyjny można odczytać przy użyciu czytnika zgodnego z normą ISO 11785, nie będą wymagały ponownego oznakowania – konieczne będzie jedynie ich zarejestrowanie w systemie KROPiK.
