Ogromne zainteresowanie wydarzeniem potwierdza dynamika rejestracji – liczba uczestników przekroczy 3000 osób, a więc będzie wyższa niż w ubiegłym roku.

W panelu „Rola uczelni w epoce sztucznej inteligencji” jego uczestnicy zastanowią się, jak dynamiczna automatyzacja procesów intelektualnych wpływa na adekwatność programów studiów do realiów przyszłej gospodarki. W świecie, gdzie AI przejmuje zadania analityczne i programistyczne, rola dyplomu uniwersyteckiego jako gwaranta stabilnego zatrudnienia ulega redefinicji. Zagrożeniem dla szkół wyższych jest rosnąca „luka kompetencyjna” i powolność w adaptacji do zmian, co może skutkować ich marginalizacją na rzecz kursów branżowych. Uczelnia musi ewoluować w stronę elastycznego hubu „lifelong learning”, oferującego szybkie ścieżki aktualizacji wiedzy. Stawką jest utrzymanie statusu niezbędnego ogniwa w łańcuchu budowania kapitału ludzkiego i innowacyjności.

Moderatorem dyskusji będzie Szymon Ossowski, dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a udział w nim zapowiedzieli: Maria Mrówczyńska, podsekretarz stanu, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Jolanta Tkaczyk, prorektorka ds. studentów i jakości kształcenia, Akademia Leona Koźmińskiego, Andrzej Szarata, rektor, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Mariusz Popławski, rektor, Uniwersytet w Białymstoku, oraz Piotr Wachowiak, rektor, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Program XI Europejskiego Kongresu Samorządu w Mikołajkach obejmuje ponad 250 wydarzeń: sesji plenarnych, paneli dyskusyjnych, debat, warsztatów, prezentacji oraz spotkań autorskich. Partnerzy wydarzenia podkreślają znaczącą obecność przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, udział osób i instytucji realnie wpływających na kierunki rozwoju europejskiej samorządności oraz wysoki poziom merytoryczny i aktualność poruszanych tematów.

