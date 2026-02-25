Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są prognozy dotyczące zdolności Rosji do kontynuowania wojny w Ukrainie w 2026 roku?

W jaki sposób zmieniają się wydatki wojskowe Rosji i jakie mają znaczenie dla długoterminowych działań zbrojnych?

Jakie problemy kadrowe i rekrutacyjne mogą wpłynąć na intensywność działań Rosji na froncie ukraińskim?

W jaki sposób Rosja wykorzystuje wojnę do testowania nowych technologii wojskowych?

Jakie działania zaleca się NATO i państwom europejskim w kontekście rosnącego zagrożenia ze strony Rosji?

Jakie są wyzwania związane z uniezależnieniem militarnej Europy od Stanów Zjednoczonych?

Dyrektor generalny Międzynarodowego Instytutu Studiów Strategicznych, Bastian Giegerich, ocenił, że istnieje „niewiele przesłanek”, by twierdzić, iż zdolność Rosji do prowadzenia wojny przeciwko Ukrainie w piątym roku konfliktu uległa osłabieniu.

Reklama Reklama

Wydatki wojskowe Rosji: 186 mld dolarów

Według raportu IISS Kreml przeznaczył w 2025 roku co najmniej 186 mld dolarów na obronność. Oznacza to realny wzrost o 3 proc. i poziom 7,3 proc. rosyjskiego PKB. To ponad dwukrotnie większy udział niż w przypadku Stanów Zjednoczonych.

Ekspertka ds. finansów obronnych IISS, Fenella McGerty, zaznaczyła, że choć rosyjska gospodarka wyraźnie spowalnia, co może skutkować realnym spadkiem wydatków wojskowych w 2026 roku, należy to rozpatrywać w kontekście kilku lat dynamicznego wzrostu.

– Wydatki wojskowe podwoiły się w ujęciu realnym od 2021 roku – podkreśliła McGerty. Pozwoliło to Rosji zwiększyć nakłady na uzbrojenie i rekrutację, co umożliwia kontynuowanie intensywnych działań lądowych i powietrznych przeciw Ukrainie.