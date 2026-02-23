Rzeczpospolita
Wydarzenia
Boris Johnson nie chce czekać. „Wysłać wojska na Ukrainę już teraz”

Były premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson wezwał Londyn i europejskich sojuszników do natychmiastowego wysłania do Ukrainy wojsk w roli niebojowej. Jego zdaniem byłby to wyraźny sygnał dla Kremla, że Zachód realnie wspiera niepodległość i suwerenność Ukrainy.

Publikacja: 23.02.2026 12:19

Foto: PAP/EPA

Przemysław Malinowski

Wypowiedź byłego szefa brytyjskiego rządu padła w rozmowie z BBC przed czwartą rocznicą pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. 

Johnson podkreślił, że chodzi o rozmieszczenie sił w spokojnych regionach kraju, w rolach niewiążących się z bezpośrednimi działaniami bojowymi. Byłoby to jednak istotne odejście od dotychczasowej linii rządu w Londynie i części sojuszników Ukrainy.

Obecnie tzw. „koalicja chętnych” pracuje nad koncepcją wysłania wojsk do Ukrainy dopiero po zawarciu porozumienia kończącego walki. Taki kontyngent miałby nadzorować przestrzeganie rozejmu.

Boris Johnson: Dlaczego nie wysłać wojsk na Ukrainę już teraz?

– Jeśli jesteśmy gotowi zrobić to w kontekście zawieszenia broni, co oddaje całą inicjatywę w ręce Putina, to dlaczego nie zrobić tego teraz? – argumentował Johnson. – Nie widzę żadnego logicznego powodu, dla którego nie mielibyśmy wysłać pokojowych sił lądowych, aby okazać nasze wsparcie dla wolnej i niepodległej Ukrainy – mówił

Prezydent Rosji Władimir Putin już we wrześniu odrzucił zachodnie propozycje wysłania sił pokojowych do Ukrainy, zapowiadając, że wszyscy zagraniczni żołnierze rozmieszczeni w tym kraju byliby „legalnymi celami”.

Johnson przekonuje jednak, że Kreml nie powinien dyktować warunków ani Ukrainie, ani jej sojusznikom – Chodzi o to, czy Ukraina jest wolnym krajem. Jeśli ma być państwem wasalnym Rosji, jak chce Putin, to on będzie decydował, kto może tam przebywać. Jeśli nie, decyzja należy do Ukraińców – powiedział.

Brytyjskie Ministerstwo Obrony, pytane o słowa byłego premiera, poinformowało, że rząd współpracuje z „koalicją chętnych” nad przygotowaniami do ewentualnego rozmieszczenia wojsk po zakończeniu działań wojennych. Londyn podkreśla, że ewentualna wielonarodowa misja pod brytyjskim przywództwem miałaby zabezpieczyć długoterminowy pokój.

Boris Johnson: Zachód ośmielił Putina do ataku na Ukrainę

Były premier Wielkiej Brytanii ocenił, że wojna na Ukrainie jest w dużej mierze konsekwencją wcześniejszych błędów Zachodu. Wskazał na brak zdecydowanej reakcji po aneksji Krymu w 2014 r., nieukaranie reżimu Baszara Asada za użycie broni chemicznej w Syrii oraz chaotyczne wycofanie wojsk USA i sojuszników z Afganistanu.

– Putin został ośmielony brakiem reakcji Zachodu w Syrii – stwierdził Johnson. – A w lutym 2022 r. dodatkowo utwierdził się w przekonaniu, że Zachód jest w defensywie, widząc dramatyczne sceny ewakuacji z Afganistanu – kontynuował

Źródło: rp.pl

