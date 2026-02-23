Wypowiedź byłego szefa brytyjskiego rządu padła w rozmowie z BBC przed czwartą rocznicą pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę.

Johnson podkreślił, że chodzi o rozmieszczenie sił w spokojnych regionach kraju, w rolach niewiążących się z bezpośrednimi działaniami bojowymi. Byłoby to jednak istotne odejście od dotychczasowej linii rządu w Londynie i części sojuszników Ukrainy.

Obecnie tzw. „koalicja chętnych” pracuje nad koncepcją wysłania wojsk do Ukrainy dopiero po zawarciu porozumienia kończącego walki. Taki kontyngent miałby nadzorować przestrzeganie rozejmu.

Boris Johnson: Dlaczego nie wysłać wojsk na Ukrainę już teraz?

– Jeśli jesteśmy gotowi zrobić to w kontekście zawieszenia broni, co oddaje całą inicjatywę w ręce Putina, to dlaczego nie zrobić tego teraz? – argumentował Johnson. – Nie widzę żadnego logicznego powodu, dla którego nie mielibyśmy wysłać pokojowych sił lądowych, aby okazać nasze wsparcie dla wolnej i niepodległej Ukrainy – mówił