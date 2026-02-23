Jacek Nizinkiewicz: Depresja to choroba wszystkich. Politycy nie są wyjątkiem

Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją obchodzony jest corocznie 23 lutego. Wszyscy ją przeszliśmy, przechodziliśmy lub przejdziemy. Nie zawsze zdając sobie z tego sprawę, nie zawsze będąc zdiagnozowani. Ci, którzy wiedzą o swoich problemach, często nie chcą się do nich przyznać. Wstydzą się, nie potrafią, nie chcą uchodzić za słabych lub uważają, że ich prywatne życie powinno pozostać prywatne. A co, jeśli depresja dotyka polityków, którzy podejmują kluczowe decyzje, mające wpływ często na działanie państwa lub najbliższego otoczenia?

Wielcy politycy zmagali się z depresją i nie ukrywali choroby

Z depresją zmagał się przez całe życie Abraham Lincoln, premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill (nazywający ją „czarnym psem”), gen. Charles de Gaulle, który przeszedł największe załamanie podczas protestów majowych w 1968 r., cierpiący na zaburzenia dwubiegunowe Theodore Roosevelt czy Willy Brandt, którego twarz była „wyżłobiona przez smutek”. Wszyscy oni byli wielkimi politykami i nie poddali się, stojąc na czele swoich państw w czasie przełomów, zmieniając je na lepsze.

Szymon Hołownia od miesięcy zmaga się z depresją. Wie to jego otoczenie, mówił to swoim bliskim, współpracownikom oraz przyjaciołom

W Polsce znane przypadki z ostatnich lat to choćby Jarosław Gowin, który otwarcie mówił o swojej walce z depresją, która zmusiła go do wycofania się z polityki w 2022 r. Po śmierci swojego brata i bratowej w depresji był również Jarosław Kaczyński i po latach przyznał się, że brał leki. Donald Tusk po przegranych wyborach prezydenckich również zapadł się w sobie. Kiedy przeprowadzałem wywiad z Andrzejem Lepperem, kilka miesięcy przed jego śmiercią, ten również był w depresji. Wiem to dzisiaj, ale w 2010 r. nie potrafiłem tego nazwać. Przypadki można mnożyć. Jednak w Polsce jedynie Gowin przyznał się wprost do choroby. Politycy wciąż nie chcą mówić o tym, z czym zmaga się niemal każdy. To temat trudny i delikatny.