A mieszkańcy rosyjskiego miasta umieszczają teraz w internecie nagrania z bombardowań, gdzie wystraszeni ludzie kulą się na dźwięk nadlatujących dronów. „Jako charkowczanin mogę wam powiedzieć, że jeśli słyszycie przylot, to możecie się cieszyć. To znaczy, że przyleciało nie po was” – pisze im w odpowiedzi mieszkaniec ukraińskiej metropolii doświadczanej od czterech lat rosyjskimi ostrzałami.

Z rosyjskiego miasta od początku wojny wyjechała już 1/5 ludności. – Od początku dla wielu mieszkańców było jasne, co się dzieje, szczególnie na samym początku wojny. Wtedy wielu wyjechało, zrozumiało, do czego to prowadzi. Ale władze biełgorodzkie mówiły: „Nie, nie, wszystko będzie w porządku. Zostańcie. Najtrudniejsze już za nami” – opowiada jedna z mieszkanek.

Największym zagrożeniem w Rosji jest własna armia

Teraz, jeśli w domach jest prąd, to jego napięcie sięga często tylko 168 wolt. W nocy na ulicach miasta nie ma oświetlenia już od jesieni, nie działają światła uliczne. – Ciekawe, czy pracują kamery policyjne – dopytywał się w internecie jeden z mieszkańców.

Chyba jednak nie, gdyż gwałtownie zwiększyła się przestępczość. Liczba gwałtów wzrosła czterokrotnie od początku wojny. Wszyscy bez wyjątku wiążą to ze zwiększeniem liczebności wojska w mieście i w jego okolicach. Obwód biełgorodzki znalazł się na pierwszym miejscu w Rosji w tego rodzaju przestępstwach. Rada miasta od czasu do czasu obraduje nad „zmniejszeniem przestępczości”, ale radni boją się nawet nazwać jej główną przyczynę – własną armię.

Po zmroku mieszkańcy chodzą z latarkami i odblaskowymi elementami na odzieży. Kierowcy, szczególnie na osiedlach mieszkaniowych, starali się oświetlać chodniki, zostawiając na godzinę-dwie włączone światła swych samochodów, by mieszkańcy mogli wrócić do domów. Ale między domami kryje się sprzęt wojskowy, szybko więc przestali, postraszeni przez żołnierzy. – Miasto, wokół bloki mieszkalne, a na parkingu coś takiego – opowiada biełgorodzianin, pokazując stojącą pod jego oknem wojskową stację radarową.