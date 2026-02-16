Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Rosjanie sięgają po antydepresanty jak nigdy wcześniej. Wojna silniejsza niż pandemia

Sprzedaż leków przeciwdepresyjnych i przeciwlękowych w Rosji potroiła się od czasu pandemii Covid-19 i rośnie z roku na rok. Dane rosyjskich firm analitycznych wskazują, że wojna z Ukrainą, pogłębiający się kryzys gospodarczy oraz nasilające się represje polityczne wywierają coraz silniejszy wpływ na kondycję psychiczną społeczeństwa.

Publikacja: 16.02.2026 12:37

Rosjanie sięgają po antydepresanty jak nigdy wcześniej. Wojna silniejsza niż pandemia

Apteka Rosja

Foto: AdobeStock

Przemysław Malinowski

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie czynniki wpłynęły na wzrost sprzedaży leków przeciwdepresyjnych w Rosji?
  • Jak zmieniała się liczba sprzedawanych opakowań antydepresantów w Rosji w latach 2019-2025?
  • Jakie antydepresanty są najczęściej kupowane w Rosji i jakie są ich ceny?
  • Jakie są kontrowersje związane z nadużywaniem antydepresantów w leczeniu problemów psychicznych?

Z danych rosyjskiej firmy konsultingowej DSM wynika, że w 2025 roku, bez powodzenia kontynuowano rozmowy pokojowe między Rosją, Ukrainą i Stanami Zjednoczonymi, sprzedaż antydepresantów wzrosła o 36 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.

Antydepresanty w Rosji: sprzedaż wyższa niż w czasie pandemii

Oznacza to 22,3 mln sprzedanych opakowań rocznie przy populacji liczącej ok. 143 mln osób. Dla porównania: w 2021 r., tuż przed rozpoczęciem pełnoskalowej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 r., w rosyjskich aptekach sprzedano 9,2 mln opakowań. W czasie pandemii Covid-19 było to 7,9 mln, czyli o pół miliona mniej niż w 2019 r. – ostatnim „spokojnym” roku przed serią kryzysów.

W 2024 r. wartość rosyjskiego rynku leków przeciwdepresyjnych sięgnęła 273 mln dolarów. Inna firma analityczna, RNC Pharma, w raporcie cytowanym przez rosyjski dziennik RBK, szacuje sprzedaż na jeszcze wyższym poziomie – 23,5 mln opakowań w ubiegłym roku.

Czytaj więcej

Zdarza się, że kobiety odstawiają antydepresanty po zajściu w ciążę.
Zdrowie
Antydepresanty w ciąży? Nowe badanie pokazało, jak należy podchodzić do ich przyjmowania
Reklama
Reklama

Wojna silniej obciąża psychikę Rosjan niż Covid-19

Trwająca od niemal czterech lat wojna wydaje się mieć większy wpływ na kondycję psychiczną Rosjan niż pandemia koronawirusa, w trakcie której władze wprowadzały relatywnie łagodne restrykcje. Według oficjalnych danych rosyjskiego rządu między kwietniem 2020 r. a czerwcem 2021 r. z powodu Covid-19 zmarło około 130 tys. osób, choć nadmiarowe zgony przekroczyły w tym czasie pół miliona.

Niezależny rosyjski serwis Mediazona oraz BBC dokumentują na podstawie publicznie dostępnych źródeł nazwiska rosyjskich żołnierzy poległych od początku wojny. Według ich ustaleń, do końca 2025 r., po intensyfikacji ofensywy, liczba potwierdzonych ofiar przekroczyła 160 tys., choć rzeczywista liczba ofiar ma być „znacznie wyższa”. Szacunki mówią nawet o 352 tys. zabitych, nie licząc rannych i osób cierpiących na zaburzenia pourazowe.

Czytaj więcej

Coraz więcej Rosjan zgłasza się do psychiatrów
Społeczeństwo
Coraz więcej Rosjan zgłasza się do psychiatrów

Najczęściej sprzedawane leki: Zoloft, amitryptylina, fluoksetyna

Według DSM najlepiej sprzedającym się antydepresantem w Rosji jest inhibitor wychwytu zwrotnego serotoniny Zoloft, którego patent należy do amerykańskiej firmy Viatris. W czołówce znajdują się także amitryptylina oraz fluoksetyna. Ceny leków są relatywnie niskie: opakowanie fluoksetyny kosztuje w Rosji około 2 dolarów, a 28 tabletek Zoloftu – około 7,73 dolara.

– Problem z antydepresantami polega na tym, że bywają stosowane jako pierwsza opcja, nawet gdy nie są konieczne, na przykład w przypadku łagodnej lub umiarkowanej depresji – oceniła w rozmowie z „El Pais” Irene de la Vega Rodríguez, psycholożka kliniczna ze Szpitala Klinicznego San Carlos w Madrycie.

Jak podkreśla, przed włączeniem farmakoterapii kluczowe jest zastosowanie psychoterapii. Zwraca też uwagę na rosnącą tendencję do medykalizowania problemów życia codziennego i kwestii społecznych, których farmaceutyki nie są w stanie rozwiązać.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Zdrowie Miejsca Regiony Europa Rosja Leki i Recepty Medycyna Psychologia Leki
Ostatnia akcja białoruskiej Maty Hari. Agentka Łukaszenki do zadań specjalnych
Społeczeństwo
Ostatnia akcja białoruskiej Maty Hari. Agentka Łukaszenki do zadań specjalnych
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Czy grozi nam III wojna światowa? W Europie rośnie strach
Społeczeństwo
Czy grozi nam III wojna światowa? W Europie rośnie strach
James Van Der Beek
Wspomnienie
James Van Der Beek nie żyje. Gwiazdor „Jeziora marzeń” miał 48 lat
Wbrew początkowym obietnicom Talibów w Afganistanie prowadzono zakaz edukacji dziewczynek powyżej sz
Społeczeństwo
Afganistan pod rządami Talibów i nowe prawo. Czego nie mogą robić kobiety?
Obietnica obietnic - dlaczego sztuczna inteligencja w pracy wciąż bardziej przyśpiesza niż zmienia?
Materiał Promocyjny
Obietnica obietnic - dlaczego sztuczna inteligencja w pracy wciąż bardziej przyśpiesza niż zmienia?
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama