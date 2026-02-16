Wojna silniej obciąża psychikę Rosjan niż Covid-19

Trwająca od niemal czterech lat wojna wydaje się mieć większy wpływ na kondycję psychiczną Rosjan niż pandemia koronawirusa, w trakcie której władze wprowadzały relatywnie łagodne restrykcje. Według oficjalnych danych rosyjskiego rządu między kwietniem 2020 r. a czerwcem 2021 r. z powodu Covid-19 zmarło około 130 tys. osób, choć nadmiarowe zgony przekroczyły w tym czasie pół miliona.

Niezależny rosyjski serwis Mediazona oraz BBC dokumentują na podstawie publicznie dostępnych źródeł nazwiska rosyjskich żołnierzy poległych od początku wojny. Według ich ustaleń, do końca 2025 r., po intensyfikacji ofensywy, liczba potwierdzonych ofiar przekroczyła 160 tys., choć rzeczywista liczba ofiar ma być „znacznie wyższa”. Szacunki mówią nawet o 352 tys. zabitych, nie licząc rannych i osób cierpiących na zaburzenia pourazowe.

Najczęściej sprzedawane leki: Zoloft, amitryptylina, fluoksetyna

Według DSM najlepiej sprzedającym się antydepresantem w Rosji jest inhibitor wychwytu zwrotnego serotoniny Zoloft, którego patent należy do amerykańskiej firmy Viatris. W czołówce znajdują się także amitryptylina oraz fluoksetyna. Ceny leków są relatywnie niskie: opakowanie fluoksetyny kosztuje w Rosji około 2 dolarów, a 28 tabletek Zoloftu – około 7,73 dolara.

– Problem z antydepresantami polega na tym, że bywają stosowane jako pierwsza opcja, nawet gdy nie są konieczne, na przykład w przypadku łagodnej lub umiarkowanej depresji – oceniła w rozmowie z „El Pais” Irene de la Vega Rodríguez, psycholożka kliniczna ze Szpitala Klinicznego San Carlos w Madrycie.

Jak podkreśla, przed włączeniem farmakoterapii kluczowe jest zastosowanie psychoterapii. Zwraca też uwagę na rosnącą tendencję do medykalizowania problemów życia codziennego i kwestii społecznych, których farmaceutyki nie są w stanie rozwiązać.