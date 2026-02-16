Apteka Rosja
Z danych rosyjskiej firmy konsultingowej DSM wynika, że w 2025 roku, bez powodzenia kontynuowano rozmowy pokojowe między Rosją, Ukrainą i Stanami Zjednoczonymi, sprzedaż antydepresantów wzrosła o 36 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.
Oznacza to 22,3 mln sprzedanych opakowań rocznie przy populacji liczącej ok. 143 mln osób. Dla porównania: w 2021 r., tuż przed rozpoczęciem pełnoskalowej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 r., w rosyjskich aptekach sprzedano 9,2 mln opakowań. W czasie pandemii Covid-19 było to 7,9 mln, czyli o pół miliona mniej niż w 2019 r. – ostatnim „spokojnym” roku przed serią kryzysów.
W 2024 r. wartość rosyjskiego rynku leków przeciwdepresyjnych sięgnęła 273 mln dolarów. Inna firma analityczna, RNC Pharma, w raporcie cytowanym przez rosyjski dziennik RBK, szacuje sprzedaż na jeszcze wyższym poziomie – 23,5 mln opakowań w ubiegłym roku.
Trwająca od niemal czterech lat wojna wydaje się mieć większy wpływ na kondycję psychiczną Rosjan niż pandemia koronawirusa, w trakcie której władze wprowadzały relatywnie łagodne restrykcje. Według oficjalnych danych rosyjskiego rządu między kwietniem 2020 r. a czerwcem 2021 r. z powodu Covid-19 zmarło około 130 tys. osób, choć nadmiarowe zgony przekroczyły w tym czasie pół miliona.
Niezależny rosyjski serwis Mediazona oraz BBC dokumentują na podstawie publicznie dostępnych źródeł nazwiska rosyjskich żołnierzy poległych od początku wojny. Według ich ustaleń, do końca 2025 r., po intensyfikacji ofensywy, liczba potwierdzonych ofiar przekroczyła 160 tys., choć rzeczywista liczba ofiar ma być „znacznie wyższa”. Szacunki mówią nawet o 352 tys. zabitych, nie licząc rannych i osób cierpiących na zaburzenia pourazowe.
Według DSM najlepiej sprzedającym się antydepresantem w Rosji jest inhibitor wychwytu zwrotnego serotoniny Zoloft, którego patent należy do amerykańskiej firmy Viatris. W czołówce znajdują się także amitryptylina oraz fluoksetyna. Ceny leków są relatywnie niskie: opakowanie fluoksetyny kosztuje w Rosji około 2 dolarów, a 28 tabletek Zoloftu – około 7,73 dolara.
– Problem z antydepresantami polega na tym, że bywają stosowane jako pierwsza opcja, nawet gdy nie są konieczne, na przykład w przypadku łagodnej lub umiarkowanej depresji – oceniła w rozmowie z „El Pais” Irene de la Vega Rodríguez, psycholożka kliniczna ze Szpitala Klinicznego San Carlos w Madrycie.
Jak podkreśla, przed włączeniem farmakoterapii kluczowe jest zastosowanie psychoterapii. Zwraca też uwagę na rosnącą tendencję do medykalizowania problemów życia codziennego i kwestii społecznych, których farmaceutyki nie są w stanie rozwiązać.
