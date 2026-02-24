Opady śniegu w wielu częściach USA są rekordowe
Potężny niż typu nor’easter (niż ekstratropikalny występujący głównie u wschodnich wybrzeży Ameryki Północnej) nawiedził w poniedziałek wschodnie wybrzeże USA. Ostrzeżenia przed burzą śnieżną obowiązywały od Karoliny Północnej aż do północnego Maine. Niż przyniósł ze sobą nie tylko wyjątkowo intensywne opady śniegu, ale również bardzo silny wiatr, powodując liczne awarie. Stan wyjątkowy ogłosiło siedem stanów USA. Żywioł dotknął region zamieszkany przez ponad 40 milionów ludzi. W związku z trudnymi warunkami pogodowymi zamknięto szkoły, muzea oraz wiele obiektów publicznych, odwołano tysiące lotów oraz wstrzymano transport publiczny.
Skala opadów okazała się ekstremalna. Jak informuje BBC, w niektórych częściach Rhode Island i Massachusetts spadło prawie 94 cm śniegu, a w nowojorskim Central Parku ponad 48 cm. Według lokalnych mediów z Rhode Island była to najgorsza śnieżyca, jaka kiedykolwiek nawiedziła stan. W Providence (stolicy stanu) spadło 91 cm śniegu, co przyćmiło dotychczasowy rekord – 72,6 cm, ustanowiony w lutym 1978 r. W Newark spadło niemal 69 cm śniegu, co jest drugim najwyższym wynikiem w historii miasta.
Burzy śnieżnej towarzyszyły bardzo silne wiatry, które w niektórych miejscach osiągały prędkość nawet 135 km/h, a w Massachusetts dochodziły do poziomu odpowiadającego huraganowi drugiej kategorii (140-158 km/h). Połączenie intensywnych opadów i porywistego wiatru spowodowało niezwykle silną zamieć śnieżną, z powodu której widoczność była ograniczona do minimum, a poruszanie się znacząco utrudnione. Meteorolodzy wskazują, że była to jedna z najsilniejszych burz śnieżnych ostatniej dekady.
Skutki burzy odczuli mieszkańcy całego regionu. W Rhode Island, Connecticut i w południowo-wschodnim Massachusetts wprowadzono zakaz podróżowania w sytuacjach, które nie są niezbędne. Taki sam zakaz obowiązywał w Nowym Jorku, gdzie zamknięto drogi, mosty i autostrady. Miasto, w którym na co dzień żyje ponad 8 milionów osób, zostało niemal całkowicie sparaliżowane. Z powodu ekstremalnej pogody ucierpiała także infrastruktura energetyczna. Według BBC ponad 600 000 domów i firm na wschodnim wybrzeżu doświadczyło przerw w dostawie prądu, a najbardziej ucierpiały New Jersey i Massachusetts.
Bardzo trudna sytuacja panowała również na lotniskach. W poniedziałek odwołano ponad 5 600 lotów w całych Stanach Zjednoczonych, w tym 98 proc. lotów z lotniska LaGuardia i 91 proc. z JFK – głównego węzła lotniczego Nowego Jorku, który zazwyczaj obsługuje ponad 335 000 pasażerów dziennie. Podobna sytuacja miała miejsce w Bostonie, Newark i Filadelfii. Kolejne 2 000 lotów zaplanowanych na wtorek również zostało odwołanych.
Władze apelowały do mieszkańców o pozostanie w domach, podkreślając, że warunki na drogach są skrajnie niebezpieczne. Jednocześnie prowadzono intensywne działania związane z odśnieżaniem. W samym Nowym Jorku zaangażowano tysiące pługów i solarek.
Na dziś również prognozowane są opady śniegu, a według synoptyków pod koniec tygodnia może pojawić się kolejna burza śnieżna.
