– Stawanie się obywatelem Szwecji będzie rezultatem procesu integracji, który w znacznej części opiera się na własnym wysiłku i własnej pracy – podkreślił Johan Forsell.

Otrzymanie szwedzkiego obywatelstwa uzależnione zostało także od zarabiania na swoje utrzymanie 20 tys. koron miesięcznie (równowartość około 8 tys. zł) i zdania egzaminu, nie tylko ze znajomości języka szwedzkiego, ale i wiedzy o społeczeństwie.

Opóźnienia z testami na obywatelstwo. Zaprotestowały uniwersytety, które mają je opracować. „Czysto polityczny projekt”

Nowe reguły zaczną obowiązywać 6 czerwca, czyli w dniu święta narodowego Szwecji, ale okazało się, że testy na obywatelstwo jeszcze nie są gotowe. Opracowanie testów ze znajomości szwedzkiego i społeczeństwa rząd zlecił dwóm uniwersytetom – w Sztokholmie i Göteborgu.

Te jednak ostro zaprotestowały, twierdząc, że uczelnie mają się zajmować badaniami i edukacją, a nie czysto politycznymi projektami. Minister migracji musiał przekonywać uniwersytety, że jako państwowe organy podlegają rządowi i mają wykonywać jego decyzje. W każdym razie test na znajomość języka będzie aż o rok opóźniony.

Reforma oznacza też spore zmiany dla przestępców, bo wydłuża okres karencji dla nich, zanim będą się mogli ubiegać o obywatelstwo. Według projektu maksymalny okres, który musi upłynąć od wyroku, przedłuża się do 17 lat.