Rzeczpospolita
Ekonomia
Paramount bliżej przejęcia Warner Bros. Brak ustawowych przeszkód w USA dla umowy

Paramount ma coraz silniejszą pozycję w rywalizacji z Netfliksem o przejęcie aktywów Warner Bros. Discovery. Jak poinformowała firma, w Stanach Zjednoczonych właśnie upłynął ustawowy okres oczekiwania w kwestii ochrony konkurencji dla jej oferty przejęcia WBD.

Publikacja: 20.02.2026 21:04

David Ellison, prezes i dyrektor generalny Paramount Skydance

Foto: PAP/Avalon/JW

Alicja Podskoczy

Paramount Skydance ma powód do świętowania. W piątek, 20 lutego, firma kontrolowana przez Davida Ellisona poinformowała, że w czwartek wygasł ustawowy okres oczekiwania na decyzję antymonopolową w sprawie jej oferty przejęcia Warner Bros. Discovery.

Jak zauważa agencja Reutera, stanowi to kamień milowy na drodze do potencjalnej transakcji zakupu właściciela między innymi HBO Max i TVN. Najnowsza oferta Paramount na przejęcie w całości Warner Bros. (działu streamingowego, studiów filmowych oraz kanałów telewizyjnych) opiewała na 108,4 mld dol. Zarząd WBD odrzucił ją we wtorek, ale jednocześnie dał Paramount tydzień na przedstawienie lepszej propozycji, sygnalizując, że oczekuje jeszcze wyższej kwoty. Paramount ma szansę na wysunięcie „najlepszej i ostatecznej oferty” zakupu WBD do 23 lutego.

USA. Brak decyzji antymonopolowej ws. oferty przejęcia Warner Bros. Discovery przez Paramount

Jak przekazała w piątek spółka, brak decyzji antymonopolowej oznacza, że nie ma ustawowych przeszkód w USA dla sfinalizowania proponowanego przez nią przejęcia studia. Wygaśnięcie 10-dniowego okresu oczekiwania wynikającego z ustawy Harta-Scotta-Rodino nie kończy jednak przeglądu dokonywanego przez Departament Sprawiedliwości USA (DOJ), który może kontynuować dochodzenie, żądać dodatkowych informacji, a także wnieść pozew o zablokowanie transakcji przed jej zamknięciem.

Przypomnijmy, że w grudniu 2025 roku Netflix wygrał przetarg na aktywa Warner Bros. Discovery i zobowiązał się wtedy do zakupu jego działu streamingowego oraz studiów filmowych (bez kanałów telewizyjnych, takich jak TVN i CNN) za 72 mld dol. Kilka dni później Paramount złożył ofertę wrogiego przejęcia wartą 108,4 mld dol., która obejmuje zakup całego WBD. Zarząd WBD już kilka razy odrzucał ofertę przejęcia przez Paramount.

W drugiej połowie grudnia do akcji wkroczył sam Larry Ellison – współzałożyciel Oracle i ojciec Davida Ellisona – i zgodził się udzielić gwarancji osobistej w wysokości 40,4 mld dol. w formie finansowania kapitałowego, aby wesprzeć ofertę gotówkową złożoną przez Paramount. W styczniu zaś Paramount pozwał WBD, domagając się ujawnienia więcej informacji na temat konkurencyjnej umowy z Netfliksem.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl, Reuters

Firmy duże firmy Warner Bros Discovery Paramount Skydance
