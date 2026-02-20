Paramount Skydance ma powód do świętowania. W piątek, 20 lutego, firma kontrolowana przez Davida Ellisona poinformowała, że w czwartek wygasł ustawowy okres oczekiwania na decyzję antymonopolową w sprawie jej oferty przejęcia Warner Bros. Discovery.

Jak zauważa agencja Reutera, stanowi to kamień milowy na drodze do potencjalnej transakcji zakupu właściciela między innymi HBO Max i TVN. Najnowsza oferta Paramount na przejęcie w całości Warner Bros. (działu streamingowego, studiów filmowych oraz kanałów telewizyjnych) opiewała na 108,4 mld dol. Zarząd WBD odrzucił ją we wtorek, ale jednocześnie dał Paramount tydzień na przedstawienie lepszej propozycji, sygnalizując, że oczekuje jeszcze wyższej kwoty. Paramount ma szansę na wysunięcie „najlepszej i ostatecznej oferty” zakupu WBD do 23 lutego.

USA. Brak decyzji antymonopolowej ws. oferty przejęcia Warner Bros. Discovery przez Paramount

Jak przekazała w piątek spółka, brak decyzji antymonopolowej oznacza, że nie ma ustawowych przeszkód w USA dla sfinalizowania proponowanego przez nią przejęcia studia. Wygaśnięcie 10-dniowego okresu oczekiwania wynikającego z ustawy Harta-Scotta-Rodino nie kończy jednak przeglądu dokonywanego przez Departament Sprawiedliwości USA (DOJ), który może kontynuować dochodzenie, żądać dodatkowych informacji, a także wnieść pozew o zablokowanie transakcji przed jej zamknięciem.