Choć Netflix ma poparcie zarządu Warner Bros., musi stawić czoła przeszkodom regulacyjnym i politycznym, aby sfinalizować przejęcie. Demokratyczna senator Elizabeth Warren z Massachusetts określiła ofertę mianem „koszmaru antymonopolowego”, a Netflix zapewnił pracowników, że nie doprowadzi to do zamknięcia studiów.

Akcjonariusze Warner Bros. Discovery otwarci na ofertę Paramount

Współzałożyciel Oracle Larry Ellison zgodził się udzielić gwarancji osobistej w wysokości 40,4 mld USD w formie finansowania kapitałowego, aby wesprzeć ofertę gotówkową złożoną przez Paramount Skydance na zakup Warner Bros. Discovery, jak wynika z dokumentów regulacyjnych opublikowanych w poniedziałek.

Oczekuje się, że gwarancja wzmocni warunki finansowania transakcji, które zarząd Warner Bros. skrytykował, odrzucając jednocześnie ofertę Paramount na rzecz Netfliksa.

Paramount poinformował, że zmienione warunki nie zmieniają oferty gotówkowej w wysokości 30 USD za akcję. Akcje Warner Bros. wzrosły o 2,5 proc. w handlu przedsesyjnym, podczas gdy Paramount Skydance zyskał prawie 1,6 proc.

Wojna o najcenniejsze aktywa Hollywood nie zapowiada rychłego zakończenia, ponieważ zwycięzca zyska dużą przewagę w wojnie streamingowej, zapewniając sobie dostęp do bogatej biblioteki treści, która od dawna jest celem przebojowych umów.