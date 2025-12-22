Reklama
Walka o Warner Bros. Discovery: Netflix refinansuje, Larry Ellison gwarantuje

Netflix zrefinansował część kredytu pomostowego w wysokości 59 mld USD, zaciągając tańsze i długoterminowe zadłużenie, wzmacniając pakiet stanowiący podstawę oferty przejęcia aktywów Warner Bros. Discovery. A Larry Ellison gwarantuje 40,4 mld USD na przejęcie przez Paramount.

Publikacja: 22.12.2025 19:04

Foto: REUTERS/Eric Gaillard

Przemysław Szubański

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie działania podjął Netflix w celu refinansowania zadłużenia?
  • Jaka jest rola Larry'ego Ellisona w ofercie przejęcia złożonej przez Paramount?
  • Dlaczego Warner Bros. zaleca akcjonariuszom odrzucenie oferty Paramount?
  • Jakie są możliwe konsekwencje przejęcia Warner Bros. dla branży rozrywkowej?

Gigant streamingu uzyskał 5 mld USD kredytu odnawialnego oraz dwa kredyty terminowe z odroczonym terminem spłaty w wysokości 10 mld USD, aby zrefinansować część kredytu pomostowego zaciągniętego na potrzeby oferty przejęcia Warner Bros., jak wynika z dokumentów złożonych w poniedziałek. Pozostaje 34 mld USD na syndykację.

Na początku grudnia Netflix zawarł umowę, w której aktywa studia i platformy streamingowej Warner Bros. Discovery wyceniono na 82,7 mld USD. Paramount Skydance Corp. złożyło następnie wrogą ofertę przejęcia całego Warner Bros., wywołując wojnę cenową, która zmieni oblicze branży rozrywkowej, niezależnie od zwycięzcy. Konkurencyjne oferty obejmują wielomiliardowe transakcje dłużne, które należą do największych w ostatniej dekadzie.

Warner Bros. Discovery zaleca akcjonariuszom odrzucenie oferty Paramount

W zeszłym tygodniu Warner Bros. zalecił swoim akcjonariuszom odrzucenie oferty Paramount na rzecz pierwotnej umowy z Netfliksem. Warner Bros. określił ofertę Paramount, obejmującą 54 mld USD zobowiązań dłużnych, jako „gorszą i niewystarczającą” i stwierdził, że finansowanie transakcji jest zbyt ryzykowne.

To nie koniec wyścigu o Warner Bros. Discovery. Paramount składa ofertę wrogiego przejęcia
Media
To nie koniec wyścigu o Warner Bros. Discovery. Paramount składa ofertę wrogiego przejęcia
Choć Netflix ma poparcie zarządu Warner Bros., musi stawić czoła przeszkodom regulacyjnym i politycznym, aby sfinalizować przejęcie. Demokratyczna senator Elizabeth Warren z Massachusetts określiła ofertę mianem „koszmaru antymonopolowego”, a Netflix zapewnił pracowników, że nie doprowadzi to do zamknięcia studiów.

Akcjonariusze Warner Bros. Discovery otwarci na ofertę Paramount

Współzałożyciel Oracle Larry Ellison zgodził się udzielić gwarancji osobistej w wysokości 40,4 mld USD w formie finansowania kapitałowego, aby wesprzeć ofertę gotówkową złożoną przez Paramount Skydance na zakup Warner Bros. Discovery, jak wynika z dokumentów regulacyjnych opublikowanych w poniedziałek.

Oczekuje się, że gwarancja wzmocni warunki finansowania transakcji, które zarząd Warner Bros. skrytykował, odrzucając jednocześnie ofertę Paramount na rzecz Netfliksa.

Paramount poinformował, że zmienione warunki nie zmieniają oferty gotówkowej w wysokości 30 USD za akcję. Akcje Warner Bros. wzrosły o 2,5 proc. w handlu przedsesyjnym, podczas gdy Paramount Skydance zyskał prawie 1,6 proc.

Netflix i Paramount rywalizują między sobą o przejęcie aktywów Warner Bros. Discovery
Media
Nieoficjalnie: Warner Bros. Discovery odrzuci ofertę przejęcia przez Paramount

Wojna o najcenniejsze aktywa Hollywood nie zapowiada rychłego zakończenia, ponieważ zwycięzca zyska dużą przewagę w wojnie streamingowej, zapewniając sobie dostęp do bogatej biblioteki treści, która od dawna jest celem przebojowych umów.

Larry Ellison zobowiązał się również nie unieważniać powiernictwa rodziny Ellisonów ani nie przenosić swoich aktywów w trakcie trwania transakcji.

Paramount poinformował o podniesieniu opłaty regulacyjnej za odwrotne rozwiązanie umowy z 5 do 5,8 mld USD, aby wyrównać cenę konkurencyjnej transakcji. Firma przedłużyła również termin ważności wezwania do 21 stycznia 2026 r.

Oferta jest następstwem wezwania Warner Bros. do odrzucenia przez swoich akcjonariuszy oferty Paramount o wartości 108,4 mld USD za całą firmę, w tym aktywa telewizji kablowej, z powodu wątpliwości co do jej finansowania i braku pełnej gwarancji ze strony rodziny Ellison.

Inwestorzy Warner Bros., w tym piąty co do wielkości akcjonariusz, Harris Associates, zadeklarowali jednak, że będą otwarci na zmienione oferty Paramount, jeśli przedstawi on lepszą ofertę i rozwiąże problemy z warunkami umowy.

Źródło: rp.pl

