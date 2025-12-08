Rzeczpospolita
Ekonomia
To nie koniec wyścigu o Warner Bros. Discovery. Paramount składa ofertę wrogiego przejęcia

Okazało się, że Paramount Skydance nie powiedział jeszcze ostatniego słowa w walce o aktywa Warner Bros. Discovery, pomimo ogłoszonej w piątek wygranej Netfliksa w przetargu. Paramount złożył w poniedziałek ofertę wrogiego przejęcia WBD wartą 108,4 miliarda dolarów.

Publikacja: 08.12.2025 16:06

Alicja Podskoczy

W piątek, 7 grudnia, doszło do długo wyczekiwanego porozumienia między dwoma amerykańskimi gigantami, które może całkowicie odmienić branżę medialną. Netflix poinformował, że zgodził się na zakup studiów telewizyjnych i filmowych oraz działu streamingowego Warner Bros. Discovery za 72 mld dolarów.

Jak się jednak okazało, najpoważniejszy rywal Netfliksa w wyścigu o aktywa WBD nie złożył jeszcze broni. W poniedziałek, 8 grudnia, Paramount Skydance wysunął ofertę wrogiego przejęcia WBD o wartości 108,4 mld dol. Jak zauważają amerykańskie media, ta ostatnia, desperacka próba przebicia oferty Netfliksa ma szansę powodzenia z kilku powodów.

Paramount czy Netflix – kto wygra starcie o Warner Bros. Discovery?

Oferta Netfliksa prawdopodobnie spotka się z wnikliwą kontrolą antymonopolową w Europie i USA, jako że doprowadziłaby do powstania medialnej potęgi, która druzgocąco zdominowałaby rynek. Netflix, już teraz zajmujący pozycję wiodącego serwisu streamingowego świata, zyskałby władzę nad rywalem, posiadającym prawie 130 milionów subskrybentów.

Netflix przejmuje właściciela HBO Max i grupy TVN. To szok dla polskiego rynku

W dodatku transakcji tej zdaje się być nieprzychylny prezydent USA. W weekend Donald Trump wyraził wątpliwości co do tej propozycji, twierdząc, że kwestie związane z udziałem nowego giganta w rynku mogą być „problemem”. Oferta spotkała się już z ostrą krytyką zarówno ze strony Partii Republikańskiej, jak i Demokratów. Protestują przeciwko niej również związki zawodowe w Hollywood z obawy, że może doprowadzić do redukcji miejsc pracy oraz wyższych cen dla konsumentów.

Na korzyść Paramount przemawiać mogą też polityczne koneksje jego prezesa Davida Ellisona, wspieranego przez ojca, współzałożyciela Oracle i drugą najbogatszą osobę na świecie, Larry'ego Ellisona, który ma bliskie powiązania z administracją Donalda Trumpa.

Netflix porozumiał się z Warner Bros. Discovery, Paramount składa ofertę wrogiego przejęcia

Analitycy zwracają jednak uwagę na to, że umowa podpisana w piątek między WBD a Netfliksem zawiera klauzulę o karze umownej za zerwanie transakcji (tzw. break-up fee). Oferta Paramount również może zostać poddana wnikliwej ocenie, jako że połączenie wzmocniłoby jego dominującą pozycję w branży studyjnej i także mogłoby doprowadzić do utraty miejsc pracy.

Co ważne dla polskich widzów, Paramount w odróżnieniu od Netfliksa chce kupić całą grupę WBD – nie tylko studia filmowe i dział streamingowy (w tym HBO Max), ale też biznes telewizji linearnej Discovery Global, do którego należy grupa TVN z platformą Player.pl.

Póki co jedno jest pewne – walka, której wynik może drastycznie odmienić krajobraz branży medialnej, się jeszcze nie skończyła. „Przejęcie Warner Bros. Discovery jest dalekie od zakończenia. Netflix siedzi za kierownicą, ale przed metą nastąpią jeszcze zwroty akcji. Paramount będzie odwoływać się do akcjonariuszy, regulatorów i polityków, aby spróbować zablokować Netfliksa. Bitwa może się przedłużyć” – zaznaczył starszy analityk Emarketer, Ross Benes, cytowany przez agencję Reutera.

Źródło: rp.pl, Reuters

