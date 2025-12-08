W piątek, 7 grudnia, doszło do długo wyczekiwanego porozumienia między dwoma amerykańskimi gigantami, które może całkowicie odmienić branżę medialną. Netflix poinformował, że zgodził się na zakup studiów telewizyjnych i filmowych oraz działu streamingowego Warner Bros. Discovery za 72 mld dolarów.

Reklama Reklama

Jak się jednak okazało, najpoważniejszy rywal Netfliksa w wyścigu o aktywa WBD nie złożył jeszcze broni. W poniedziałek, 8 grudnia, Paramount Skydance wysunął ofertę wrogiego przejęcia WBD o wartości 108,4 mld dol. Jak zauważają amerykańskie media, ta ostatnia, desperacka próba przebicia oferty Netfliksa ma szansę powodzenia z kilku powodów.

Paramount czy Netflix – kto wygra starcie o Warner Bros. Discovery?

Oferta Netfliksa prawdopodobnie spotka się z wnikliwą kontrolą antymonopolową w Europie i USA, jako że doprowadziłaby do powstania medialnej potęgi, która druzgocąco zdominowałaby rynek. Netflix, już teraz zajmujący pozycję wiodącego serwisu streamingowego świata, zyskałby władzę nad rywalem, posiadającym prawie 130 milionów subskrybentów.

W dodatku transakcji tej zdaje się być nieprzychylny prezydent USA. W weekend Donald Trump wyraził wątpliwości co do tej propozycji, twierdząc, że kwestie związane z udziałem nowego giganta w rynku mogą być „problemem”. Oferta spotkała się już z ostrą krytyką zarówno ze strony Partii Republikańskiej, jak i Demokratów. Protestują przeciwko niej również związki zawodowe w Hollywood z obawy, że może doprowadzić do redukcji miejsc pracy oraz wyższych cen dla konsumentów.