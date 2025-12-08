Aktualizacja: 08.12.2025 16:19 Publikacja: 08.12.2025 16:12
Prezes PiS Jarosław Kaczyński
Foto: PAP/Marcin Obara
Członkowie kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości wystąpili w poniedziałek na konferencji prasowej w Warszawie, podczas której poinformowali o nowej inicjatywie swojej formacji. – Nasza partia jest ambitna, a przede wszystkim widzi interes Polski; wie, że ma doświadczenie w rządzeniu i że te osiem lat w bardzo trudnych czasach wypadło naprawdę dobrze i w związku z tym dążymy do uzyskania większości – powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński.
– Nie ukrywamy tego. Wiemy, że niektórzy mogą w tej chwili kwestionować realizm tego przedsięwzięcia, ale swego czasu mieliśmy 19 proc. (poparcia w sondażach – red.), a Platforma 60 proc., a mimo wszystko wybory (...) wygraliśmy – dodał.
Były premier mówił, że wygranie wyborów i odzyskanie przez Prawo i Sprawiedliwość władzy wymaga „bardzo szerokiego działania”. – My takie działania podejmujemy. Są objazdy powiatów, gmin, będą różnego rodzaju inne przedsięwzięcia – zaznaczył, wspominając w tym kontekście o zorganizowanym w weekend wydarzeniu pod nazwą „Myśląc: Warszawa. Konferencja o przyszłości stolicy”. – Tych konferencji będzie przeszło trzydzieści – zadeklarował.
– Chcemy zwrócić się także do młodzieży, szczególnie do młodzieży akademickiej. (...) W związku z tym rozpoczynamy taką akcję: zwróciliśmy się już do wielu szkół wyższych o to, żeby ta akcja mogła być przeprowadzona, a chodzi o rzecz prostą i związaną z samą istotą uniwersytetu. Uniwersytet powinien być sferą wolności. Różnie to dzisiaj, nie tylko w Polsce, ale i na świecie bywa, bardzo różnie, ale my chcemy jednak, żeby w Polsce tak właśnie było – powiedział Kaczyński.
– Nie ukrywam, że odwołujemy się tutaj do już śp. dzisiaj pana (Charliego) Kirka, Amerykanina, który prowadził właśnie tego rodzaju dyskusje, bardzo często mając dyskutantów, którzy mieli zupełnie inne poglądy niż on. Być może, że wielu studentów ma też inne poglądy niż my, ale chcemy z nimi rozmawiać, chcemy rozmawiać przede wszystkim z tymi najbardziej aktywnymi, tymi z kół naukowych, ale oczywiście jesteśmy otwarci na wszystkich – kontynuował.
Prezes PiS zaznaczył, że inicjatywa została podjęta, a partia wysłała listy do uczelni i w niektórych przypadkach otrzymała zgodę na przeprowadzenie wydarzenia. – Będziemy dalej zabiegać o te zgody, nawet wtedy, kiedy pierwsza decyzja będzie dla nas niekorzystna – podkreślił.
Kaczyński powiedział, że pomysłodawcą akcji jest europoseł PiS Patryk Jaki. – Ale doszliśmy do wniosku, że podejmą się tego wysiłku dwaj młodzi, bardzo zdolni wiceprezesi naszej partii, Tobiasz Bocheński i Patryk Jaki – zaznaczył. Przekonywał, że „bardzo istotne są starcia różnych wizji Polski, różnych argumentów i ocen”. – Warto, żeby coś takiego w Polsce się odbyło – ocenił.
– Nawet jeżeli wolność będzie się w Europie i na całym Zachodzie cofać, a dzisiaj niestety tak jest, to Polska powinna pozostać oazą wolności. To w historii się zdarzało i być może zdarzy się i teraz, (...) chociaż oczywiście wolelibyśmy, żeby ta ofensywa przeciwko wolności, podejmowana przez szeroko rozumianą lewicę, została zatrzymana, odparta, a na końcu całkowicie pokonana czy nawet rozgromiona, bo wolność jest istotą demokracji, jest także tym dążeniem człowieka, które można uznać za najbardziej ludzkie, najbardziej oddające istotę człowieczeństwa – mówił w poniedziałek Jarosław Kaczyński.
Na konferencji głos zabrał także Patryk Jaki. Europoseł wspomniał o nowej strategii bezpieczeństwa narodowego USA, w której w rozdziale dotyczącym Europy napisano, że udział Europy kontynentalnej w globalnym PKB spadł z 25 proc. w 1990 r. do 14 proc. obecnie. Amerykanie ocenili, że Europie grozi „cywilizacyjne zanikanie”, a jedną z przyczyn problemów jest polityka migracyjna, która zmienia kontynent. Odwołując się do dokumentu, Patryk Jaki wymienił także „kryzys demograficzny, przeregulowanie, (...) Zielony Ład”. Według amerykańskiej strategii, jeśli trend się utrzyma, to za 20 lat Europa zmieni się nie do poznania.
– To bardzo ciekawa diagnoza, o której uważamy, że warto rozmawiać z młodymi ludźmi, którzy będą stanowili w przyszłości fundamenty pod to, w którą stronę pójdzie Polska. Chcemy ich zaprosić do dyskusji według znanej na świecie inicjatywy, którą zapoczątkował Charlie Kirk – powiedział Jaki.
– Mamy nazwę takiej inicjatywy: „Zmień nasze zdanie” – dodał. – Jesteśmy gotowi rozmawiać w środowiskach często wobec nas bardzo nieżyczliwych – deklarował.
Polityk przekazał, że wysłane zostały listy do „najważniejszych kół naukowych przy uniwersytetach w Polsce”. – Liczymy, że spotkają się one z dobrą odpowiedzią – zaznaczył.
Charlie Kirk był amerykańskim aktywistą politycznym, współzałożycielem konserwatywnej organizacji Turning Point USA. Był zwolennikiem i organizatorem publicznych dyskusji z osobami o odmiennych poglądach. W 2020 r. Donald Trump powołał go w skład komisji promującej „edukację patriotyczną”.
Charlie Kirk, fotografia z 22 grudnia 2024 r.
Foto: REUTERS/Cheney Orr
W czasie kampanii wyborczej przed wyborami prezydenckimi w 2024 r. Charlie Kirk i Turning Point USA odegrali ważną rolę w mobilizowaniu młodych wyborców, by głosowali na kandydata Partii Republikańskiej. Kirk odwiedził ponad 20 kampusów z serią odczytów „You’re Being Brainwashed” (w wolnym tłumaczeniu „Piorą wam mózgi”), zachęcając młodych do wzięcia udziału w głosowaniu. W mediach społecznościowych trasa wygenerowała ok. 2 mld wyświetleń.
10 września 2025 r. Kirk zginął w zamachu, gdy brał udział w dyskusji na terenie kampusu uniwersytetu Utah Valley University w miejscowości Orem w stanie Utah, miał 31 lat.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
