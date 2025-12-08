– Chcemy zwrócić się także do młodzieży, szczególnie do młodzieży akademickiej. (...) W związku z tym rozpoczynamy taką akcję: zwróciliśmy się już do wielu szkół wyższych o to, żeby ta akcja mogła być przeprowadzona, a chodzi o rzecz prostą i związaną z samą istotą uniwersytetu. Uniwersytet powinien być sferą wolności. Różnie to dzisiaj, nie tylko w Polsce, ale i na świecie bywa, bardzo różnie, ale my chcemy jednak, żeby w Polsce tak właśnie było – powiedział Kaczyński.

– Nie ukrywam, że odwołujemy się tutaj do już śp. dzisiaj pana (Charliego) Kirka, Amerykanina, który prowadził właśnie tego rodzaju dyskusje, bardzo często mając dyskutantów, którzy mieli zupełnie inne poglądy niż on. Być może, że wielu studentów ma też inne poglądy niż my, ale chcemy z nimi rozmawiać, chcemy rozmawiać przede wszystkim z tymi najbardziej aktywnymi, tymi z kół naukowych, ale oczywiście jesteśmy otwarci na wszystkich – kontynuował.

Prezes PiS zaznaczył, że inicjatywa została podjęta, a partia wysłała listy do uczelni i w niektórych przypadkach otrzymała zgodę na przeprowadzenie wydarzenia. – Będziemy dalej zabiegać o te zgody, nawet wtedy, kiedy pierwsza decyzja będzie dla nas niekorzystna – podkreślił.

Prezes PiS: Polska powinna pozostać oazą wolności

Kaczyński powiedział, że pomysłodawcą akcji jest europoseł PiS Patryk Jaki. – Ale doszliśmy do wniosku, że podejmą się tego wysiłku dwaj młodzi, bardzo zdolni wiceprezesi naszej partii, Tobiasz Bocheński i Patryk Jaki – zaznaczył. Przekonywał, że „bardzo istotne są starcia różnych wizji Polski, różnych argumentów i ocen”. – Warto, żeby coś takiego w Polsce się odbyło – ocenił.

– Nawet jeżeli wolność będzie się w Europie i na całym Zachodzie cofać, a dzisiaj niestety tak jest, to Polska powinna pozostać oazą wolności. To w historii się zdarzało i być może zdarzy się i teraz, (...) chociaż oczywiście wolelibyśmy, żeby ta ofensywa przeciwko wolności, podejmowana przez szeroko rozumianą lewicę, została zatrzymana, odparta, a na końcu całkowicie pokonana czy nawet rozgromiona, bo wolność jest istotą demokracji, jest także tym dążeniem człowieka, które można uznać za najbardziej ludzkie, najbardziej oddające istotę człowieczeństwa – mówił w poniedziałek Jarosław Kaczyński.