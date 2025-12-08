Rzeczpospolita
PiS chce przekonać młodzież. Partia Kaczyńskiego odwołuje się do pomysłu Charliego Kirka

PiS chce zwiększyć poparcie dla siebie i przejąć władzę, w tym celu ma zamiar organizować na uniwersytetach dyskusje z młodzieżą. – Odwołujemy się tutaj do śp. Charliego Kirka – powiedział prezes partii Jarosław Kaczyński. Europoseł Patryk Jaki ujawnił, że akcja będzie prowadzona pod hasłem „Zmień nasze zdanie”.

Publikacja: 08.12.2025 16:12

Prezes PiS Jarosław Kaczyński

Foto: PAP/Marcin Obara

Jakub Czermiński

Z tego artykułu się dowiesz:

  • W jaki sposób Prawo i Sprawiedliwość chce nawiązać dialog z młodzieżą akademicką?
  • Kto jest pomysłodawcą akcji „Zmień nasze zdanie” i na czym ma ona polegać?
  • Kim był Charlie Kirk?

Członkowie kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości wystąpili w poniedziałek na konferencji prasowej w Warszawie, podczas której poinformowali o nowej inicjatywie swojej formacji. – Nasza partia jest ambitna, a przede wszystkim widzi interes Polski; wie, że ma doświadczenie w rządzeniu i że te osiem lat w bardzo trudnych czasach wypadło naprawdę dobrze i w związku z tym dążymy do uzyskania większości – powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński.

– Nie ukrywamy tego. Wiemy, że niektórzy mogą w tej chwili kwestionować realizm tego przedsięwzięcia, ale swego czasu mieliśmy 19 proc. (poparcia w sondażach – red.), a Platforma 60 proc., a mimo wszystko wybory (...) wygraliśmy – dodał.

Grzegorz Braun i Jarosław Kaczyński
Polityka
Kaczyński mówi, że PiS będzie chciał przekonywać do siebie głosujących na Brauna

Prawo i Sprawiedliwość chce prowadzić dyskusje z młodzieżą. Jarosław Kaczyński wspomniał Charliego Kirka

Były premier mówił, że wygranie wyborów i odzyskanie przez Prawo i Sprawiedliwość władzy wymaga „bardzo szerokiego działania”. – My takie działania podejmujemy. Są objazdy powiatów, gmin, będą różnego rodzaju inne przedsięwzięcia – zaznaczył, wspominając w tym kontekście o zorganizowanym w weekend wydarzeniu pod nazwą „Myśląc: Warszawa. Konferencja o przyszłości stolicy”. – Tych konferencji będzie przeszło trzydzieści – zadeklarował.

– Chcemy zwrócić się także do młodzieży, szczególnie do młodzieży akademickiej. (...) W związku z tym rozpoczynamy taką akcję: zwróciliśmy się już do wielu szkół wyższych o to, żeby ta akcja mogła być przeprowadzona, a chodzi o rzecz prostą i związaną z samą istotą uniwersytetu. Uniwersytet powinien być sferą wolności. Różnie to dzisiaj, nie tylko w Polsce, ale i na świecie bywa, bardzo różnie, ale my chcemy jednak, żeby w Polsce tak właśnie było – powiedział Kaczyński.

– Nie ukrywam, że odwołujemy się tutaj do już śp. dzisiaj pana (Charliego) Kirka, Amerykanina, który prowadził właśnie tego rodzaju dyskusje, bardzo często mając dyskutantów, którzy mieli zupełnie inne poglądy niż on. Być może, że wielu studentów ma też inne poglądy niż my, ale chcemy z nimi rozmawiać, chcemy rozmawiać przede wszystkim z tymi najbardziej aktywnymi, tymi z kół naukowych, ale oczywiście jesteśmy otwarci na wszystkich – kontynuował.

Donald Tusk, Jarosław Kaczyński i Sławomir Mentzen
Polityka
Nowy sondaż: KO wyraźnie przed PiS. Jakiej koalicji Polacy nie chcą?

Prezes PiS zaznaczył, że inicjatywa została podjęta, a partia wysłała listy do uczelni i w niektórych przypadkach otrzymała zgodę na przeprowadzenie wydarzenia. – Będziemy dalej zabiegać o te zgody, nawet wtedy, kiedy pierwsza decyzja będzie dla nas niekorzystna – podkreślił.

Prezes PiS: Polska powinna pozostać oazą wolności

Kaczyński powiedział, że pomysłodawcą akcji jest europoseł PiS Patryk Jaki. – Ale doszliśmy do wniosku, że podejmą się tego wysiłku dwaj młodzi, bardzo zdolni wiceprezesi naszej partii, Tobiasz Bocheński i Patryk Jaki – zaznaczył. Przekonywał, że „bardzo istotne są starcia różnych wizji Polski, różnych argumentów i ocen”. – Warto, żeby coś takiego w Polsce się odbyło – ocenił.

– Nawet jeżeli wolność będzie się w Europie i na całym Zachodzie cofać, a dzisiaj niestety tak jest, to Polska powinna pozostać oazą wolności. To w historii się zdarzało i być może zdarzy się i teraz, (...) chociaż oczywiście wolelibyśmy, żeby ta ofensywa przeciwko wolności, podejmowana przez szeroko rozumianą lewicę, została zatrzymana, odparta, a na końcu całkowicie pokonana czy nawet rozgromiona, bo wolność jest istotą demokracji, jest także tym dążeniem człowieka, które można uznać za najbardziej ludzkie, najbardziej oddające istotę człowieczeństwa – mówił w poniedziałek Jarosław Kaczyński.

Poseł PiS Jacek Sasin
Polityka
Jacek Sasin: Donald Tusk wpędza nas w izolację, jesteśmy w potężnej opresji

Patryk Jaki zapowiada akcję „Zmień nasze zdanie”

Na konferencji głos zabrał także Patryk Jaki. Europoseł wspomniał o nowej strategii bezpieczeństwa narodowego USA, w której w rozdziale dotyczącym Europy napisano, że udział Europy kontynentalnej w globalnym PKB spadł z 25 proc. w 1990 r. do 14 proc. obecnie. Amerykanie ocenili, że Europie grozi „cywilizacyjne zanikanie”, a jedną z przyczyn problemów jest polityka migracyjna, która zmienia kontynent. Odwołując się do dokumentu, Patryk Jaki wymienił także „kryzys demograficzny, przeregulowanie, (...) Zielony Ład”. Według amerykańskiej strategii, jeśli trend się utrzyma, to za 20 lat Europa zmieni się nie do poznania.

– To bardzo ciekawa diagnoza, o której uważamy, że warto rozmawiać z młodymi ludźmi, którzy będą stanowili w przyszłości fundamenty pod to, w którą stronę pójdzie Polska. Chcemy ich zaprosić do dyskusji według znanej na świecie inicjatywy, którą zapoczątkował Charlie Kirk – powiedział Jaki.

Mieszkańcy Phoenix spontanicznie upamiętniają Charliego Kirka przed siedzibą jego organizacji Turnin
Plus Minus
Męczennik Charlie Kirk

– Mamy nazwę takiej inicjatywy: „Zmień nasze zdanie” – dodał. – Jesteśmy gotowi rozmawiać w środowiskach często wobec nas bardzo nieżyczliwych – deklarował.

Polityk przekazał, że wysłane zostały listy do „najważniejszych kół naukowych przy uniwersytetach w Polsce”. – Liczymy, że spotkają się one z dobrą odpowiedzią – zaznaczył.

Kim był Charlie Kirk?

Charlie Kirk był amerykańskim aktywistą politycznym, współzałożycielem konserwatywnej organizacji Turning Point USA. Był zwolennikiem i organizatorem publicznych dyskusji z osobami o odmiennych poglądach. W 2020 r. Donald Trump powołał go w skład komisji promującej „edukację patriotyczną”.

Charlie Kirk, fotografia z 22 grudnia 2024 r.

Foto: REUTERS/Cheney Orr

W czasie kampanii wyborczej przed wyborami prezydenckimi w 2024 r. Charlie Kirk i Turning Point USA odegrali ważną rolę w mobilizowaniu młodych wyborców, by głosowali na kandydata Partii Republikańskiej. Kirk odwiedził ponad 20 kampusów z serią odczytów „You’re Being Brainwashed” (w wolnym tłumaczeniu „Piorą wam mózgi”), zachęcając młodych do wzięcia udziału w głosowaniu. W mediach społecznościowych trasa wygenerowała ok. 2 mld wyświetleń.

10 września 2025 r. Kirk zginął w zamachu, gdy brał udział w dyskusji na terenie kampusu uniwersytetu Utah Valley University w miejscowości Orem w stanie Utah, miał 31 lat.

Źródło: rp.pl

