Kaczyński był pytany o wynik sondażu IBRiS dla Onetu, w którym PiS traci do Koalicji Obywatelskiej 5,4 punktu proc. poparcia i uzyskuje wynik o niemal 10 punktów proc. gorszy niż w wyborach z 15 października 2023 roku (KO uzyskało w sondażu 30,9 proc. poparcia, PiS – 25,5 proc., w wyborach z 15 października 2023 roku PiS uzyskał 35,38 proc. poparcia).
- Ja na samym początku (konferencji – red,) wspomniałem sytuację z przełomu 2012 i 2013 roku, (gdy mieliśmy) 19,6 proc. poparcia. Przypominam jaki był wynik w 2015 roku (PiS wygrał wówczas wybory parlamentarne uzyskując 37,58 proc. głosów, co przełożyło się na bezwzględną większość 235 mandatów w Sejmie).
Mówiąc o powodach tego, dlaczego dziś PiS ma poparcie 25 proc., Kaczyński wskazał na „potężną operację hejterską, która jest przeciwko PiS prowadzona”. - Tego typu metody są niestety skuteczne. Przewaga narracyjna jest po stronie naszych przeciwników – stwierdził prezes PiS.
- My jesteśmy gotowi do koalicji z tymi, po stronie patriotycznej, którzy są w stanie racjonalnie rządzić. Łatwo jest opowiadać różne rzeczy, ale jeśli odnieść je do sytuacji w świecie, partnerami mogą być tylko ci, którzy zdają sobie sprawę jaka jest sytuacja – kontynuował Kaczyński odpowiadając na pytanie z kim PiS mogłoby wejść w koalicję w przyszłym Sejmie.
- My jesteśmy za tym żeby być w UE, jesteśmy za Unią, jak mówił prezydent (Karol Nawrocki), ale tę Unię trzeba bardzo radykalnie przebudować, powrócić do jej źródeł - zaznaczył prezes PiS.
Jarosław Kaczyński, prezes PiS
Dopytywany jak ma się to do ewentualnej koalicji PiS z Konfederacją Korony Polskiej Kaczyński odparł, że „powiedzieć można wszystko, to bardzo łatwe”. - I to będziemy obywatelom tłumaczyć. Co innego prowadzić realną politykę, żeby Polska się szybko rozwijała. Nasza ambicja jest bardzo prosta: chcemy należeć do zamożnych, najzamożniejszych państw Europy - wyjaśnił prezes PiS.
Na kolejne pytanie o Grzegorza Brauna i o styl uprawiania przez niego polityki prezes PiS odparł, że jego partia zamierza „przekonać bardzo wielu zwolenników prawej strony, polskich patriotów, że co innego różne rzeczy opowiadać, często niemożliwe do przyjęcia” a co innego „prowadzić politykę racjonalną”. Jak dodał PiS będzie przekonywał, że nie warto głosować na ludzi, którzy „idą tym tropem (opowiadania rzeczy niemożliwych do przyjęcia - red.), bo to trop prowadzący do niczego”. - Powiedzieć można wszystko - dodał.
- My jesteśmy gotowi współpracować z tymi, którzy są w ramach polityki racjonalnej. My prowadziliśmy politykę racjonalną, trzymaliśmy się ziemi i tej ziemi trzeba się trzymać. A że niektórzy ludzie słuchają bardzo radykalnych tez z przyjemnością, to jest fakt, który jest w ostatecznym rozrachunku wynikiem tego, co wyprawia w Polsce (...) ekipa (rządząca Donalda Tuska) - stwierdził też prezes PiS.
- My będziemy do tych wyborców przemawiać, przekonywać. To dotyczy też ludzi, którzy są nie tylko sympatykami (Grzegorza Brauna), ale też aktywistami czy nawet posłami – mówił też Kaczyński.
