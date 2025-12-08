- My jesteśmy gotowi do koalicji z tymi, po stronie patriotycznej, którzy są w stanie racjonalnie rządzić. Łatwo jest opowiadać różne rzeczy, ale jeśli odnieść je do sytuacji w świecie, partnerami mogą być tylko ci, którzy zdają sobie sprawę jaka jest sytuacja – kontynuował Kaczyński odpowiadając na pytanie z kim PiS mogłoby wejść w koalicję w przyszłym Sejmie.

- My jesteśmy za tym żeby być w UE, jesteśmy za Unią, jak mówił prezydent (Karol Nawrocki), ale tę Unię trzeba bardzo radykalnie przebudować, powrócić do jej źródeł - zaznaczył prezes PiS.

Dopytywany jak ma się to do ewentualnej koalicji PiS z Konfederacją Korony Polskiej Kaczyński odparł, że „powiedzieć można wszystko, to bardzo łatwe”. - I to będziemy obywatelom tłumaczyć. Co innego prowadzić realną politykę, żeby Polska się szybko rozwijała. Nasza ambicja jest bardzo prosta: chcemy należeć do zamożnych, najzamożniejszych państw Europy - wyjaśnił prezes PiS.

Jarosław Kaczyński zapowiada, że PiS będzie przemawiać do wyborców Grzegorza Brauna

Na kolejne pytanie o Grzegorza Brauna i o styl uprawiania przez niego polityki prezes PiS odparł, że jego partia zamierza „przekonać bardzo wielu zwolenników prawej strony, polskich patriotów, że co innego różne rzeczy opowiadać, często niemożliwe do przyjęcia” a co innego „prowadzić politykę racjonalną”. Jak dodał PiS będzie przekonywał, że nie warto głosować na ludzi, którzy „idą tym tropem (opowiadania rzeczy niemożliwych do przyjęcia - red.), bo to trop prowadzący do niczego”. - Powiedzieć można wszystko - dodał.

- My jesteśmy gotowi współpracować z tymi, którzy są w ramach polityki racjonalnej. My prowadziliśmy politykę racjonalną, trzymaliśmy się ziemi i tej ziemi trzeba się trzymać. A że niektórzy ludzie słuchają bardzo radykalnych tez z przyjemnością, to jest fakt, który jest w ostatecznym rozrachunku wynikiem tego, co wyprawia w Polsce (...) ekipa (rządząca Donalda Tuska) - stwierdził też prezes PiS.