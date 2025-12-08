Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są zarzuty wobec Anny Skorochod w związku z działalnością korupcyjną?

Jaki jest jej związek z ugrupowaniem „Za Majbutne”?

Kto prowadzi śledztwo w sprawie oskarżeń wobec ukraińskiej parlamentarzystki?

Jakie są konsekwencje polityczne ostatnich afer korupcyjnych na Ukrainie?

Jaka jest rola ukraińskich służb antykorupcyjnych w kontekście opisywanych afer?

Deputowana Rady Najwyższej Anna Skorochod (jej imię i nazwisko podają wszystkie ukraińskie media) ma zaledwie 35 lat, ale jej historia już nadaje się na scenariusz hollywoodzkiego filmu akcji opowiadającego o życiu politycznym nad Dnieprem, tamtejszym kryminalnym półświatku a nawet poplątanej, wręcz tragicznej miłości.

Od kilku dni Skorochod jest gwiazdą ukraińskich mediów po tym, jak Narodowe Biuro Antykorupcyjne (NABU) opublikowało nagranie jej rozmowy z mężczyzną, któremu groziła i od którego wymuszała pieniądze. Co ciekawe, wszyscy bohaterowie nagrania mówili między sobą wyłącznie po rosyjsku. Lokalne media mają nawet problem z cytowaniem „nieparlamentarnego” słownictwa, którym posługiwała się Skorochod – zbyt mocno doprawionego bandyckim leksykonem.

Służby oskarżają deputowaną o korupcję. Twierdzi, że jest „prześladowana z powodów politycznych”

Sprawę prowadzą wszystkie najważniejsze służby w kraju (NABU, SBU i Specjalna Prokuratura Antykorupcyjna), które wpadły ostatnio na trop zorganizowanej grupy przestępczej. Uważają, że zarządzała nią ukraińska parlamentarzystka. W jej domu przeprowadzono rewizję, zatrzymano też wspólnika.

Według ukraińskich śledczych Skorochod wraz ze wspólnikami zaoferowała jednemu z ukraińskich biznesmenów swoje „usługi” warte 250 tys. dol. W zamian za tę kwotę grupa zapewniała, że „załatwią” nałożenie sankcji prezydenckiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy (RBNiO) na konkurencyjną firmę. Z informacji tych wynika, że żadnych sankcji nie nałożono, bo podejrzani wzięli pieniądze, ale nie znaleźli chętnych do współpracy w RBNiO.