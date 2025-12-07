Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Benin. Grupa wojskowych pojawiła się w telewizji, ogłosiła dymisję prezydenta

Grupa żołnierzy pojawiła się w niedzielny poranek w państwowej telewizji Beninu, ogłaszając rozpad rządu i dymisję prezydenta Patrice’a Talona.

Publikacja: 07.12.2025 11:40

Prezydent Beninu Patrice Talon

Prezydent Beninu Patrice Talon

Foto: Reuters/Benoit Tessier

Bartosz Lewicki

Wojskowi, którzy przedstawili się jako „Wojskowy Komitet Odbudowy”, oznajmili, że zebrali się w niedzielę, „obradowali i postanowili co następuje: Patrice Talon zostaje usunięty ze stanowiska prezydenta Republiki”. Według agencji AP żołnierze poinformowali też o obaleniu wszystkich instytucji państwowych.

Żołnierze poinformowali też, że podpułkownik Pascal Tigri został mianowany prezesem wojskowego komitetu.

Szef MSZ Beninu: Trwa próba zamachu stanu

Z kolei szef dyplomacji Beninu Szegun Bakari powiedział agencji Reutera, że „trwa próba zamachu stanu, ale sytuacja jest pod kontrolą”.  Według niego duża część armii i gwardii narodowej jest lojalna wobec prezydenta i kontroluje sytuację. 

Nie jest znane miejsce pobytu prezydenta Talona. Źródło w jego otoczeniu powiedziało agencji AFP, że jest on bezpieczny. – To tylko grupka osób, które przejęły wyłącznie telewizję. Regularna armia ponownie przejmuje kontrolę. Miasto Kotonu, które jest siedzibą parlamentu, ministerstw i Sądu Najwyższego Beninu, oraz kraj są całkowicie bezpieczne, prezydent i jego rodzina także – podało źródło AFP.

Reklama
Reklama

Strzały w mieście Kotonu

Ambasada Stanów Zjednoczonych w Beninie potwierdziła doniesienia o odgłosach strzałów w Kotonu, poinformowała także o „niepotwierdzonych doniesieniach dotyczących zamachu stanu dokonanego przez wojskowych”. 

Prezydent Beninu Patrice Talon miał ustąpić po wyborach 

Po uzyskaniu niepodległości od Francji w 1960 r., ten zachodnioafrykański kraj doświadczył licznych zamachów stanu, zwłaszcza w kolejnych dekadach. Od 1991 r. kraj cieszył się stabilnością polityczną dzięki dwudziestoletnim rządom Mathieu Kérékou, który zmienił nazwę kraju na Ludową Republikę Beninu.

Prezydent Beninu Patrice Talon sprawował urząd od 2016 r. i miał ustąpić w kwietniu 2026 r. po wyborach prezydenckich.



© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Afryka Benin
Posiedzenie Bundestagu
Polityka
Niemcy: Parlament za powiększeniem armii. Wprowadza dobrowolną służbę wojskową
Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych w Waszyngtonie
Polityka
Ważna decyzja Sądu Najwyższego USA. Walka o wyborców w Teksasie
Emmanuel Macron
Polityka
Emmanuel Macron ostrzega przed zdradą Amerykanów. Ujawniono zapis rozmowy
Barack Obama stara się kształtować dyskurs polityczny w USA
Polityka
Obamowie wciąż wskazują drogę
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Materiał Promocyjny
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Pete Hegseth
Polityka
Kontrowersyjna decyzja Pete'a Hegsetha. „New York Times” pozwał Pentagon
Jak rozwiązać problem rosnącej góry ubrań
Materiał Promocyjny
Jak rozwiązać problem rosnącej góry ubrań
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama