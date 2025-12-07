Benin. Grupa wojskowych pojawiła się w telewizji, ogłosiła dymisję prezydenta

Wojskowi, którzy przedstawili się jako „Wojskowy Komitet Odbudowy”, oznajmili, że zebrali się w niedzielę, „obradowali i postanowili co następuje: Patrice Talon zostaje usunięty ze stanowiska prezydenta Republiki”. Według agencji AP żołnierze poinformowali też o obaleniu wszystkich instytucji państwowych.

Reklama Reklama

Żołnierze poinformowali też, że podpułkownik Pascal Tigri został mianowany prezesem wojskowego komitetu.

Szef MSZ Beninu: Trwa próba zamachu stanu

Z kolei szef dyplomacji Beninu Szegun Bakari powiedział agencji Reutera, że „trwa próba zamachu stanu, ale sytuacja jest pod kontrolą”. Według niego duża część armii i gwardii narodowej jest lojalna wobec prezydenta i kontroluje sytuację.

Nie jest znane miejsce pobytu prezydenta Talona. Źródło w jego otoczeniu powiedziało agencji AFP, że jest on bezpieczny. – To tylko grupka osób, które przejęły wyłącznie telewizję. Regularna armia ponownie przejmuje kontrolę. Miasto Kotonu, które jest siedzibą parlamentu, ministerstw i Sądu Najwyższego Beninu, oraz kraj są całkowicie bezpieczne, prezydent i jego rodzina także – podało źródło AFP.