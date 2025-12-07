Benin. Grupa wojskowych pojawiła się w telewizji, ogłosiła dymisję prezydenta

Aktualizacja: 07.12.2025 12:20 Publikacja: 07.12.2025 11:40
Prezydent Beninu Patrice Talon
Foto: Reuters/Benoit Tessier
Wojskowi, którzy przedstawili się jako „Wojskowy Komitet Odbudowy”, oznajmili, że zebrali się w niedzielę, „obradowali i postanowili co następuje: Patrice Talon zostaje usunięty ze stanowiska prezydenta Republiki”. Według agencji AP żołnierze poinformowali też o obaleniu wszystkich instytucji państwowych.
Żołnierze poinformowali też, że podpułkownik Pascal Tigri został mianowany prezesem wojskowego komitetu.
Z kolei szef dyplomacji Beninu Szegun Bakari powiedział agencji Reutera, że „trwa próba zamachu stanu, ale sytuacja jest pod kontrolą”. Według niego duża część armii i gwardii narodowej jest lojalna wobec prezydenta i kontroluje sytuację.
Nie jest znane miejsce pobytu prezydenta Talona. Źródło w jego otoczeniu powiedziało agencji AFP, że jest on bezpieczny. – To tylko grupka osób, które przejęły wyłącznie telewizję. Regularna armia ponownie przejmuje kontrolę. Miasto Kotonu, które jest siedzibą parlamentu, ministerstw i Sądu Najwyższego Beninu, oraz kraj są całkowicie bezpieczne, prezydent i jego rodzina także – podało źródło AFP.
Ambasada Stanów Zjednoczonych w Beninie potwierdziła doniesienia o odgłosach strzałów w Kotonu, poinformowała także o „niepotwierdzonych doniesieniach dotyczących zamachu stanu dokonanego przez wojskowych”.
Po uzyskaniu niepodległości od Francji w 1960 r., ten zachodnioafrykański kraj doświadczył licznych zamachów stanu, zwłaszcza w kolejnych dekadach. Od 1991 r. kraj cieszył się stabilnością polityczną dzięki dwudziestoletnim rządom Mathieu Kérékou, który zmienił nazwę kraju na Ludową Republikę Beninu.
Prezydent Beninu Patrice Talon sprawował urząd od 2016 r. i miał ustąpić w kwietniu 2026 r. po wyborach prezydenckich.
