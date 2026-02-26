Hillary Clinton zeznaje w Kongresie. „Jeffrey Epstein był odrażającą osobą, ale nie jest jedyny”

Hillary Clinton
Głośna i zataczająca coraz szersze kręgi, także poza granicami USA, sprawa Jeffreya Epsteina dotyczy finansisty oskarżonego o organizowanie sieci wykorzystywania nieletnich dziewcząt. Już w 2008 r. zawarł kontrowersyjną ugodę z prokuraturą, po tym, jak w 2005 r. rodzice 14-latki zgłosili policji na Florydzie, że Epstein molestował ich córkę w swej rezydencji w Palm Beach. Policja przeszukała posiadłość i znalazła zdjęcia dziewczynki. W 2008 r. Epstein zawarł ugodę pozasądową, unikając grożącej mu kary dożywocia. Otrzymał wyrok 18 miesięcy, wyszedł po 13.
W 2019 r. został ponownie aresztowany i po kilku tygodniach zmarł w areszcie, oficjalnie w wyniku samobójstwa. Jego współpracownica Ghislaine Maxwell została później skazana na 20 lat więzienia za werbowanie ofiar. Odsiaduje wyrok w zakładzie karnym w Bryan w Teksasie.
Po uchwaleniu w USA ustawy wymuszającej ujawnienie dokumentów zaczęto publikować miliony stron akt: zeznań, maili i list kontaktów. Pokazały one skalę przestępstw Epsteina i szeroką sieć znajomości wśród polityków, biznesmenów i celebrytów, ale samo pojawienie się nazwisk nie jest dowodem winy. Nie ujawniono też oficjalnej „listy klientów”, choć dokumenty zawierają relacje ofiar i informacje o śledztwach oraz błędach instytucji.
Odtajnienie akt nie przyniosło jednoznacznych nowych oskarżeń wobec większości znanych osób, w tym także Donalda Trumpa.
Jeffrey Epstein przez lata był nietykalny. Chronili go wpływowi przyjaciele. Był gwiazdą amerykańskiej elity politycznej, artystycznej i biznesowej. Na organizowanych przez niego przyjęciach na prywatnej wyspie bywał były prezydent Bill Clinton, demokratyczni i republikańscy politycy i biznesmeni. Bywał tam również książę Andrzej, syn brytyjskiej królowej Elżbiety
Podczas przeszukiwania rezydencji Jeffreya Epsteina prokuratorzy odkryli setki pornograficznych zdjęć nieletnich, nazywanych przez niego seksualnymi niewolnicami.
W czwartek przed komisją Kongresu USA zeznaje Hillary Clinton. Przesłuchanie odbyło się po miesiącach sporów – ona i jej mąż Bill Clinton początkowo odmawiali zeznań i zgodzili się dopiero po groźbie zarzutów za obrazę Kongresu.
We wstępnym oświadczeniu Clinton powiedziała, że nie ma żadnych informacji dotyczących śledztwa w sprawie przestępczej działalności Jeffreya Epsteina i Ghislaine Maxwell.
- Jak oświadczyłam pod przysięgą 13 stycznia, nie miałam pojęcia o ich przestępczej działalności. Nie przypominam sobie, abym kiedykolwiek spotkała Epsteina. Nigdy nie leciałam jego samolotem ani nie odwiedzałam jego wyspy, domów ani biur. Nie mam nic do dodania – mówiła była rywalka Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich.
Clinton zarzuciła komisji, że jej działania mają charakter partyjnego spektaklu politycznego, który – jej zdaniem – oznacza zaniedbanie obowiązków wobec obywateli. Podkreśliła, że została wezwana do złożenia zeznań mimo tego, iż – jak twierdzi – nigdy nie spotkała Jeffreya Epsteina ani nie wiedziała o jego przestępstwach, a prawdziwym celem ma być odwrócenie uwagi od działań prezydenta Donalda Trumpa. Zarzuciła też komisji brak konsekwentnego przesłuchiwania osób najczęściej pojawiających się w dokumentach sprawy.
Według niej cała sytuacja pokazuje instytucjonalną porażkę, która ma chronić jedną partię i jednego urzędnika, zamiast dążyć do prawdy i sprawiedliwości dla ofiar. Clinton podkreśliła, że współczuje osobom skrzywdzonym i odczuwa gniew w ich imieniu.
Była sekretarz stanu wezwała również, by przed komisją zeznawali inni politycy, w tym sam Trump, a także m.in. Marco Rubio i Pam Bondi, których – jej zdaniem – należy zapytać o działania administracji wobec ofiar handlu ludźmi. Zasugerowała też, że śledczy powinni ponownie przesłuchać prokuratorów z Florydy i Nowego Jorku w sprawie wcześniejszej łagodnej ugody z Epsteinem.
- Poświęciłam całe życie na rzecz kobiet i dziewcząt – powiedziała Clinton, dodając, że pracowała w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie, aby podnosić świadomość na temat przestępstw seksualnych. – Jeśli ten problem jest dla was nowy, powiem wam: Jeffrey Epstein był odrażającą osobą, ale nie jest jedyny. To nie jest jednorazowa sensacja tabloidów ani skandal polityczny. To globalna plaga, która pociągnęła za sobą niewyobrażalne straty w ludziach – mówiła.
Jej zdaniem przebieg sprawy pokazuje systemowe błędy instytucji, a najważniejsze pozostaje dochodzenie prawdy w imię ocalałych.
Doradca Clintonów poinformował reporterów, że zeznania zostały wstrzymane, ponieważ konieczne jest zbadanie zdjęcia z przesłuchania, które trafiło do mediów, co jest niezgodne z regulaminem komisji.
Stwierdzono, że republikańska kongresmenka Lauren Boebert wysłała konserwatywnemu YouTuberowi, Benny'emu Johnsonowi, zdjęcie Hillary Clinton z posiedzenia za zamkniętymi drzwiami.
Posiedzenie jest zamknięte, ale jest nagrywane i zostanie opublikowane później. Zostało wznowione.
Artykuł jest aktualizowany
