Hillary Clinton zeznaje w Kongresie. „Jeffrey Epstein był odrażającą osobą, ale nie jest jedyny”

We wstępnym oświadczeniu Clinton powiedziała, że nie ma żadnych informacji dotyczących śledztwa w sprawie przestępczej działalności Jeffreya Epsteina i Ghislaine Maxwell.

- Jak oświadczyłam pod przysięgą 13 stycznia, nie miałam pojęcia o ich przestępczej działalności. Nie przypominam sobie, abym kiedykolwiek spotkała Epsteina. Nigdy nie leciałam jego samolotem ani nie odwiedzałam jego wyspy, domów ani biur. Nie mam nic do dodania – mówiła była rywalka Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich.

Hillary Clinton wzywa do przesłuchania Donalda Trumpa

Clinton zarzuciła komisji, że jej działania mają charakter partyjnego spektaklu politycznego, który – jej zdaniem – oznacza zaniedbanie obowiązków wobec obywateli. Podkreśliła, że została wezwana do złożenia zeznań mimo tego, iż – jak twierdzi – nigdy nie spotkała Jeffreya Epsteina ani nie wiedziała o jego przestępstwach, a prawdziwym celem ma być odwrócenie uwagi od działań prezydenta Donalda Trumpa. Zarzuciła też komisji brak konsekwentnego przesłuchiwania osób najczęściej pojawiających się w dokumentach sprawy.

Według niej cała sytuacja pokazuje instytucjonalną porażkę, która ma chronić jedną partię i jednego urzędnika, zamiast dążyć do prawdy i sprawiedliwości dla ofiar. Clinton podkreśliła, że współczuje osobom skrzywdzonym i odczuwa gniew w ich imieniu.

Była sekretarz stanu wezwała również, by przed komisją zeznawali inni politycy, w tym sam Trump, a także m.in. Marco Rubio i Pam Bondi, których – jej zdaniem – należy zapytać o działania administracji wobec ofiar handlu ludźmi. Zasugerowała też, że śledczy powinni ponownie przesłuchać prokuratorów z Florydy i Nowego Jorku w sprawie wcześniejszej łagodnej ugody z Epsteinem.