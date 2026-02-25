Według CNN, dziesiątki wywiadów świadków FBI z dochodzenia w sprawie Jeffreya Epsteina zaginęły w ogromnym zbiorze akt opublikowanych w zeszłym miesiącu przez Departament Sprawiedliwości. Wśród tych dokumentów są trzy wywiady z kobietą, która oskarżyła prezydenta Donalda Trumpa o napaść seksualną, do której miało dojść w latach 80. Kobieta zeznała też, że Epstein wielokrotnie ją wykorzystywał, począwszy od 13. roku życia.

Rejestr dowodów przekazany prawnikom współpracowniczki Epsteina, Ghislaine Maxwell, zawiera numery około 325 zapisów przesłuchań świadków FBI – jednak ponad 90 z tych zapisów, czyli ponad jedna czwarta listy, nie jest dostępna na stronie internetowej Departamentu Sprawiedliwości – podaje CNN.

Na zaginione dokumenty zwrócił uwagę demokratyczny kongresmen Robert Garcia z Komisji Nadzoru Izby Reprezentantów. – Jedna z ofiar wysuwa poważne oskarżenia przeciwko prezydentowi – powiedział CNN poseł Garcia. – Ale istnieje szereg dokumentów, prawdopodobnie są to wywiady, które FBI przeprowadziło z ofiarami, które faktycznie zaginęły. Nie mamy do nich dostępu – powiedział.

Co zeznała „Jane Doe 4”?

Część zaginionych zapisów przesłuchań „wydaje się być powiązana ze świadkiem, który oskarżył Trumpa o napaść na tle seksualnym” – ustaliła telewizja CNN.