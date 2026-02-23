Rzeczpospolita
Były ambasador Peter Mandelson aresztowany. Chodzi o relacje z Jeffrey’em Epsteinem

Peter Mandelson – były brytyjski ambasador w USA – został 23 lutego zatrzymany w Londynie pod zarzutem nadużycia w sprawowaniu funkcji publicznej. Areszt związany jest z ujawnionymi dokumentami wskazującymi na kontakty dyplomaty z Jeffrey’em Epsteinem, nieżyjącym amerykańskim finansistą, oskarżonym o przestępstwa seksualne.

Aktualizacja: 23.02.2026 20:10 Publikacja: 23.02.2026 19:45

Były brytyjski dyplomata Peter Mandelson został aresztowany w Londynie pod zarzutem nadużycia w sprawowaniu funkcji publicznej. Zatrzymanie ma związek z Jeffrey’em Epsteinem.

Foto: REUTERS/Chris Ratcliffe

Ada Michalak

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie były zarzuty wobec byłego ambasadora Petera Mandelsona?
  • W jaki sposób odkryto relacje Petera Mandelsona z Jeffreyem Epsteinem?
  • Jakie konsekwencje związane były z ujawnieniem powiązań Mandelsona z Epsteinem?
  • Jakie działania i wsparcie udzielał Mandelson Jeffreyowi Epsteinowi?
  • Jaką rolę odegrały media w ujawnieniu informacji o Mandelsonie i Epsteinie?
  • Jakie były okoliczności aresztowania i śmierci Jeffreya Epsteina?

Jak podaje „The Times” – powołując się na Metropolitan Police – 72-letni Peter Mandelson został zatrzymany w swoim domu, znajdującym się w dzielnicy Camden Town w Londynie, a następnie przetransportowany na posterunek w celu przesłuchania. Aresztowanie nastąpiło po przeszukaniu dwóch nieruchomości mężczyzny. 

Aresztowano byłego brytyjskiego ambasadora w USA

Jak przekazał rzecznik londyńskiej policji, do zatrzymania byłego dyplomaty doszło pod zarzutem „nadużycia w sprawowaniu funkcji publicznej”.

Mandelson nie został jeszcze oskarżony – zgodnie z brytyjskim prawem policja może przetrzymać go więc w areszcie do 24 godzin. Później musi albo wystąpić o przedłużenie czasu przesłuchania, albo postawić zarzuty, albo zwolnić mężczyznę.

Były dyplomata miał bliską relację z Jeffreyem Epsteinem

W lutym ubiegłego roku Mandelson zaczął pełnić funkcję ambasadora Wielkiej Brytanii w Stanach Zjednoczonych. 11 września premier Keir Starmer – po tym, jak ujawniono jego powiązania z amerykańskim przestępcą, Jeffreyem Epsteinem, skazanym za przestępstwa seksualne – podjął jednak decyzję o natychmiastowej dymisji dyplomaty. „E-maile pokazują, że głębokość i zakres relacji Petera Mandelsona z Jeffreyem Epsteinem znacząco różnią się od tych znanych w momencie jego nominacji” – czytamy w komunikacie brytyjskiego MSZ dotyczącym zwolnienia Mandelsona z funkcji ambasadora w USA.

Mandelson – pełniąc funkcje publiczne, m.in. sekretarza ds. handlu  – po kryzysie finansowym w 2008 r. miał przekazywać Epsteinowi tajne dokumenty rządowe. Magazyn „The Sun” ujawnił korespondencję mężczyzn, w której Mandelson wyrażał wsparcie dla finansisty oraz namawiał go do walki o wcześniejsze zwolnienie z aresztu. W ujawnionych dokumentach dyplomata nazywał też Epsteina „swoim najlepszym kumplem”.

W lutym tego roku – kiedy jego nazwisko pojawiło się w kolejnych dokumentach z akt Epsteina, opublikowanych przez Departament Sprawiedliwości USA – Mandelson zrezygnował z członkostwa w Partii Pracy oraz odszedł z Izby Lordów. Z ujawnionych informacji wynikało, że w latach 2003-2004 Epstein dokonał trzech płatności na rzecz Mandelsona oraz jego partnera Reinalda Avili da Silvy w wysokości 25 tys. dol. każda. 

W 2009 r. Mandelson starał się także – na prośbę Epsteina – zmienić decyzję rządu ws. podwyższonego opodatkowania premii dla pracowników sektora bankowego. 

W dokumentach znalazło się też zdjęcie z paryskiego mieszkania Epsteina, na którym widać Mandelsona w samej bieliźnie, stojącego u boku młodej kobiety.

Jeffreyowi Epsteinowi za stręczycielstwo nieletnich groziło 45 lat więzienia

Epstein w 2019 r. został aresztowany w związku z zarzutami federalnymi dotyczącymi handlu ludźmi w celach seksualnych. Finansista miał zmuszać niepełnoletnie dziewczęta (najmłodsze miały zaledwie 14 lat) do świadczenia usług seksualnych za pieniądze i stręczyć je swoim wpływowym znajomym. W wyszukiwaniu ofiar miała mu pomagać Ghislaine Maxwell. 

Epsteinowi groziło 45 lat więzienia, ale do procesu nie doszło, ponieważ finansistę przed rozpoczęciem procesu znaleziono martwego w celi. Oficjalnie stwierdzono, że Epstein popełnił samobójstwo, ale wokół jego śmierci narosło wiele teorii spiskowych. 

