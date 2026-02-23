Były dyplomata miał bliską relację z Jeffreyem Epsteinem

W lutym ubiegłego roku Mandelson zaczął pełnić funkcję ambasadora Wielkiej Brytanii w Stanach Zjednoczonych. 11 września premier Keir Starmer – po tym, jak ujawniono jego powiązania z amerykańskim przestępcą, Jeffreyem Epsteinem, skazanym za przestępstwa seksualne – podjął jednak decyzję o natychmiastowej dymisji dyplomaty. „E-maile pokazują, że głębokość i zakres relacji Petera Mandelsona z Jeffreyem Epsteinem znacząco różnią się od tych znanych w momencie jego nominacji” – czytamy w komunikacie brytyjskiego MSZ dotyczącym zwolnienia Mandelsona z funkcji ambasadora w USA.

Mandelson – pełniąc funkcje publiczne, m.in. sekretarza ds. handlu – po kryzysie finansowym w 2008 r. miał przekazywać Epsteinowi tajne dokumenty rządowe. Magazyn „The Sun” ujawnił korespondencję mężczyzn, w której Mandelson wyrażał wsparcie dla finansisty oraz namawiał go do walki o wcześniejsze zwolnienie z aresztu. W ujawnionych dokumentach dyplomata nazywał też Epsteina „swoim najlepszym kumplem”.

W lutym tego roku – kiedy jego nazwisko pojawiło się w kolejnych dokumentach z akt Epsteina, opublikowanych przez Departament Sprawiedliwości USA – Mandelson zrezygnował z członkostwa w Partii Pracy oraz odszedł z Izby Lordów. Z ujawnionych informacji wynikało, że w latach 2003-2004 Epstein dokonał trzech płatności na rzecz Mandelsona oraz jego partnera Reinalda Avili da Silvy w wysokości 25 tys. dol. każda.

W 2009 r. Mandelson starał się także – na prośbę Epsteina – zmienić decyzję rządu ws. podwyższonego opodatkowania premii dla pracowników sektora bankowego.

W dokumentach znalazło się też zdjęcie z paryskiego mieszkania Epsteina, na którym widać Mandelsona w samej bieliźnie, stojącego u boku młodej kobiety.