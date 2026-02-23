Były brytyjski dyplomata Peter Mandelson został aresztowany w Londynie pod zarzutem nadużycia w sprawowaniu funkcji publicznej. Zatrzymanie ma związek z Jeffrey’em Epsteinem.
Jak podaje „The Times” – powołując się na Metropolitan Police – 72-letni Peter Mandelson został zatrzymany w swoim domu, znajdującym się w dzielnicy Camden Town w Londynie, a następnie przetransportowany na posterunek w celu przesłuchania. Aresztowanie nastąpiło po przeszukaniu dwóch nieruchomości mężczyzny.
Jak przekazał rzecznik londyńskiej policji, do zatrzymania byłego dyplomaty doszło pod zarzutem „nadużycia w sprawowaniu funkcji publicznej”.
Mandelson nie został jeszcze oskarżony – zgodnie z brytyjskim prawem policja może przetrzymać go więc w areszcie do 24 godzin. Później musi albo wystąpić o przedłużenie czasu przesłuchania, albo postawić zarzuty, albo zwolnić mężczyznę.
W lutym ubiegłego roku Mandelson zaczął pełnić funkcję ambasadora Wielkiej Brytanii w Stanach Zjednoczonych. 11 września premier Keir Starmer – po tym, jak ujawniono jego powiązania z amerykańskim przestępcą, Jeffreyem Epsteinem, skazanym za przestępstwa seksualne – podjął jednak decyzję o natychmiastowej dymisji dyplomaty. „E-maile pokazują, że głębokość i zakres relacji Petera Mandelsona z Jeffreyem Epsteinem znacząco różnią się od tych znanych w momencie jego nominacji” – czytamy w komunikacie brytyjskiego MSZ dotyczącym zwolnienia Mandelsona z funkcji ambasadora w USA.
Mandelson – pełniąc funkcje publiczne, m.in. sekretarza ds. handlu – po kryzysie finansowym w 2008 r. miał przekazywać Epsteinowi tajne dokumenty rządowe. Magazyn „The Sun” ujawnił korespondencję mężczyzn, w której Mandelson wyrażał wsparcie dla finansisty oraz namawiał go do walki o wcześniejsze zwolnienie z aresztu. W ujawnionych dokumentach dyplomata nazywał też Epsteina „swoim najlepszym kumplem”.
W lutym tego roku – kiedy jego nazwisko pojawiło się w kolejnych dokumentach z akt Epsteina, opublikowanych przez Departament Sprawiedliwości USA – Mandelson zrezygnował z członkostwa w Partii Pracy oraz odszedł z Izby Lordów. Z ujawnionych informacji wynikało, że w latach 2003-2004 Epstein dokonał trzech płatności na rzecz Mandelsona oraz jego partnera Reinalda Avili da Silvy w wysokości 25 tys. dol. każda.
W 2009 r. Mandelson starał się także – na prośbę Epsteina – zmienić decyzję rządu ws. podwyższonego opodatkowania premii dla pracowników sektora bankowego.
W dokumentach znalazło się też zdjęcie z paryskiego mieszkania Epsteina, na którym widać Mandelsona w samej bieliźnie, stojącego u boku młodej kobiety.
Epstein w 2019 r. został aresztowany w związku z zarzutami federalnymi dotyczącymi handlu ludźmi w celach seksualnych. Finansista miał zmuszać niepełnoletnie dziewczęta (najmłodsze miały zaledwie 14 lat) do świadczenia usług seksualnych za pieniądze i stręczyć je swoim wpływowym znajomym. W wyszukiwaniu ofiar miała mu pomagać Ghislaine Maxwell.
Epsteinowi groziło 45 lat więzienia, ale do procesu nie doszło, ponieważ finansistę przed rozpoczęciem procesu znaleziono martwego w celi. Oficjalnie stwierdzono, że Epstein popełnił samobójstwo, ale wokół jego śmierci narosło wiele teorii spiskowych.
