– Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych pod przywództwem Felipe Gonzáleza PSOE (umiarkowana lewica) miała samodzielną większość i mogła skutecznie przebudowywać kraj. Podobnie było z konserwatywną Partią Ludową (PP), gdy premierem był José María Aznar (1996-2004). Ale to już przeszłość. Powstała mnogość partii, więc ani PSOE, ani PP nie mają większości. Kraj dryfuje – mówi „Rzeczpospolitej” Álvaro Nieto, redaktor naczelny poczytnego hiszpańskiego portalu informacyjnego „The Objective”. To właśnie to medium wykryło mnogość afer korupcyjnych, jakie dołują obecną lewicową ekipę u władzy.

Tyle że ta hiszpańska przypadłość zaczyna się udzielać i Polsce. Tak przynajmniej uważa Leszek Balcerowicz. Jego zdaniem i w Polsce od dziesięciu lat nie przeprowadzono żadnych poważnych reform strukturalnych. Kraj rozwija się więc w opinii profesora siłą rozpędu. A także dzięki masowej imigracji z Ukrainy i Białorusi. Kiedy i czy w ogóle dogoni następny duży kraj Unii, jakim są Włochy (64,8 tys. dol.), nie jest pewne.

Model rozwoju oparty na masowej imigracji jest nie do utrzymania

Zdaniem Nieto dane wskazujące na relatywnie szybki wzrost gospodarczy są mylące, bo i w tym przypadku jest on napędzony przez masową imigrację, tylko na o wiele większą skalę niż w Polsce. Na początku XXI wieku oba kraje miały porównywalną ludność, ale dziś Hiszpania dobiła do 50 mln osób przede wszystkim za sprawą przyjezdnych z Ameryki Łacińskiej. Zarówno królestwo, jak i nasz kraj przeżywają bowiem katastrofę demograficzną.

Hiszpański model rozwoju oparty na masowej imigracji nie tylko nie przekłada się na większy dochód na mieszkańca. Jest on także politycznie nie do utrzymania. Jeśli wierzyć sondażom, przyszłoroczne wybory parlamentarne wygra PP w koalicji z postfrankistowskim ugrupowaniem skrajnej prawicy Vox. To koalicja, która zamierza wprowadzić bardzo restrykcyjną politykę migracyjną.

W Hiszpanii mieszka dziś od 100 do 120 tys. Polaków. Tak przynajmniej twierdzi wydawane w Marbelli pismo „Hola Polacos” (Witajcie Polacy). To mniej więcej tyle, ile liczyła Polonia w chwili upadku komunizmu. Tyle że teraz Polacy występują w zupełnie innej roli. Wcześniej przyjeżdżali do królestwa, aby sprzątać mieszkania, opiekować się osobami starszymi, pracować na budowach. Teraz mają własne firmy. Są też w czołówce kupujących nieruchomości, przede wszystkim na Costa del Sol (Andaluzja) czy Costa Brava (Katalonia). W minionych pięciu latach na taką inwestycję zdecydowało się około 17 tys. Polaków.