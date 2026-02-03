Wskaźnik bezrobocia w Hiszpanii należy do najwyższych w Unii, choć ostatnio po raz pierwszy od kilkunastu lat spadł poniżej 10 proc. Jednak imigranci wykonują prace, którymi nie chcą parać się Hiszpanie: opieką nad osobami starszymi i dziećmi, sprzątaniem hoteli i obsługą restauracji, zbieraniem owoców. Popyt na tego typu pracowników jest tym większy, że kraj przeżywa turystyczny boom. W ubiegłym roku odwiedził go 97 mln osób zza granicy, pozostawiając 130 mld euro. Tylko Francja osiągnęła lepszy wynik. Zdaniem ekonomisty Joana Monrasa zalegalizowanie pracujących na czarno przyniesie fiskusowi średnio 4 tys. euro od osoby rocznie. W zeszłym roku hiszpański dochód narodowy urósł o 2,8 proc. To najlepszy wynik wśród dużych gospodarek Unii poza Polską (3,6 proc.). Integracja migrantów jest z pewnością dobrym ruchem dla utrzymania systemu emerytalnego. Hiszpania, podobnie jak Polska, notuje dramatyczne załamanie przyrostu naturalnego. Jednak inaczej niż w naszym kraju, zdołała ona wydłużyć do 67 lat wiek przejścia w stan spoczynku, tak dla kobiet, jak i mężczyzn.

Choć może się bronić z punktu widzenia ekonomicznego, inicjatywa Sáncheza jest ryzykowna, gdy idzie o dynamikę polityczną. Wywołała nieraz zaskakujący opór.

– Przyjechałam do Hiszpanii z Wenezueli na studia i już zostałam, bo sytuacja w moim kraju była fatalna. Żyłam w niepewności, musiałam godzić się na niższe stawki, uciążliwą pracę. Proces legalizacji mojego pobytu trwał osiem lat, ale osoby, z którymi odbierałam prawo pobytu, nieraz czekały na to 10 lat. A teraz okazuje się, że potrzeba na to pięć miesięcy! To nie jest poważne, uporządkowane. Moim zdaniem Sánchez zdecydował się na taki krok z powodów wyborczych – mówi „Rz” Rosa.

Kościół katolicki poparł legalizację imigrantów

Ana Abril, koordynatorka działań hiszpańskiego Caritasu, wskazuje jednak w rozmowie z „Rz”: „życie na czarno wywołuje strach i niepewność. Kiedy jednak pobyt danej osoby staje się legalny, może ona budować swoją przyszłość, zyskuje prawa”.

Objęci procesem legalizacji imigranci otrzymają roczne prawo pobytu z możliwością wielokrotnego przedłużania aż do spełnienia warunków otrzymania hiszpańskiego obywatelstwa. Ogromna większość beneficjentów to latynosi, którzy nie potrzebują wizy, aby przyjechać do Hiszpanii w celach turystycznych do 90 dni. Wielu z nich po tym terminie żyło w ukryciu. Dzięki porozumieniom z autorytarnymi rządami takich krajów, jak Maroko czy Mauretania Madryt zdołał natomiast drastycznie ograniczyć liczbę imigrantów dostających się do królestwa od strony Afryki. Zdaniem Frontexu w ub. roku było ich 20 tys.