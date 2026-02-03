Aktualizacja: 03.02.2026 05:53 Publikacja: 03.02.2026 04:40
Premiera Pedro Sancheza czekają w 2027 r. wybory, w których doskonały wynik może osiągnąć postfrankistowskie ugrupowanie Vox
Foto: Bloomberg
To jest zagrywka pokerowa. Hiszpanów czekają za półtora roku wybory parlamentarne. Jeśli wierzyć agregatorowi sondaży Politico, bez trudu wygrałaby je dziś koalicja skrajnie prawicowego Vox (17 proc. poparcia) i bardziej umiarkowanej Partii Ludowej (PP, 32 proc.). Dla obu ugrupowań, tak, jak dla prawicy w Stanach Zjednoczonych i całej wolnej Europie, wodą na młyn jest strach przed imigracją.
Ale mimo to Sánchez, który stoi na czele koalicji umiarkowanie lewicowej PSOE (27 proc.) i radykalnej Sumar (6 proc.) doszedł do porozumienia z pozostającym w opozycji, innym ugrupowaniem twardej lewicy Unidos Podemos (5 proc.), aby przeprowadzić dziś właściwie już nigdzie nie spotykany proces masowej regularyzacji pobytu żyjących na czarno imigrantów.
Tą inicjatywą mają być objęci wszyscy ci, którzy 31 grudnia mieszkali przynajmniej przez pięć miesięcy w Hiszpanii. Warunkiem jest brak zarzutów kryminalnych. Podania będą przyjmowane od początku kwietnia do końca czerwca. Zdaniem madryckiego instytutu badawczego Funcas procesem może być objętych od 500 tys. do miliona osób. Dziś kraj liczy blisko 50 mln mieszkańców.
Czytaj więcej
Dzięki masowej imigracji Latynosów królestwo ma już prawie 50 milionów mieszkańców. Ale przed Afr...
Wskaźnik bezrobocia w Hiszpanii należy do najwyższych w Unii, choć ostatnio po raz pierwszy od kilkunastu lat spadł poniżej 10 proc. Jednak imigranci wykonują prace, którymi nie chcą parać się Hiszpanie: opieką nad osobami starszymi i dziećmi, sprzątaniem hoteli i obsługą restauracji, zbieraniem owoców. Popyt na tego typu pracowników jest tym większy, że kraj przeżywa turystyczny boom. W ubiegłym roku odwiedził go 97 mln osób zza granicy, pozostawiając 130 mld euro. Tylko Francja osiągnęła lepszy wynik. Zdaniem ekonomisty Joana Monrasa zalegalizowanie pracujących na czarno przyniesie fiskusowi średnio 4 tys. euro od osoby rocznie. W zeszłym roku hiszpański dochód narodowy urósł o 2,8 proc. To najlepszy wynik wśród dużych gospodarek Unii poza Polską (3,6 proc.). Integracja migrantów jest z pewnością dobrym ruchem dla utrzymania systemu emerytalnego. Hiszpania, podobnie jak Polska, notuje dramatyczne załamanie przyrostu naturalnego. Jednak inaczej niż w naszym kraju, zdołała ona wydłużyć do 67 lat wiek przejścia w stan spoczynku, tak dla kobiet, jak i mężczyzn.
Choć może się bronić z punktu widzenia ekonomicznego, inicjatywa Sáncheza jest ryzykowna, gdy idzie o dynamikę polityczną. Wywołała nieraz zaskakujący opór.
– Przyjechałam do Hiszpanii z Wenezueli na studia i już zostałam, bo sytuacja w moim kraju była fatalna. Żyłam w niepewności, musiałam godzić się na niższe stawki, uciążliwą pracę. Proces legalizacji mojego pobytu trwał osiem lat, ale osoby, z którymi odbierałam prawo pobytu, nieraz czekały na to 10 lat. A teraz okazuje się, że potrzeba na to pięć miesięcy! To nie jest poważne, uporządkowane. Moim zdaniem Sánchez zdecydował się na taki krok z powodów wyborczych – mówi „Rz” Rosa.
Ana Abril, koordynatorka działań hiszpańskiego Caritasu, wskazuje jednak w rozmowie z „Rz”: „życie na czarno wywołuje strach i niepewność. Kiedy jednak pobyt danej osoby staje się legalny, może ona budować swoją przyszłość, zyskuje prawa”.
Objęci procesem legalizacji imigranci otrzymają roczne prawo pobytu z możliwością wielokrotnego przedłużania aż do spełnienia warunków otrzymania hiszpańskiego obywatelstwa. Ogromna większość beneficjentów to latynosi, którzy nie potrzebują wizy, aby przyjechać do Hiszpanii w celach turystycznych do 90 dni. Wielu z nich po tym terminie żyło w ukryciu. Dzięki porozumieniom z autorytarnymi rządami takich krajów, jak Maroko czy Mauretania Madryt zdołał natomiast drastycznie ograniczyć liczbę imigrantów dostających się do królestwa od strony Afryki. Zdaniem Frontexu w ub. roku było ich 20 tys.
Czytaj więcej
Już 40 procent Hiszpanów w wieku 18-34 lat popiera post-frankistowskie ugrupowanie Vox. Czują się...
Jak można było spodziewać, inicjatywa Sáncheza wywoła gwałtowne reakcje na prawicy. Lider PP Alberto Núñez Feijóo zarzucił premierowi, że w ten sposób chce on przykryć niedawną katastrofę kolejową w miejscowości Adamuz w Andaluzji, w której zginęły 45 osób. – Decyzja premiera oznacza wynagradzanie łamania prawa. Przyciągnie ona kolejnych imigrantów – uznał Feijóo. Lider Vox Santiago Abascal poszedł dalej ostrzegając Hiszpanów, że teraz mogą się już tylko spodziewać „inwazji” przez obcych. Tyle, że demokratyczna Hiszpania przeprowadziła osiem akcji legalizacji pobytu imigrantów. Pod nimi widnieją także podpisy prawicowych szefów rządu, jak José María Aznar.
Hiszpańską prawicę rozsierdziło to, że Sáncheza poparł Kościół katolicki.
– To jest czysta Ewangelia. To jest uznanie godności ludzkiej, działanie na rzecz wspólnego dobra – powiedział przewodniczący hiszpańskiego Episkopatu i arcybiskup Valladolid Luis Javier Argüello. Jednak nie wszyscy hierarchowie tak to widzą. Arcybiskup Oviedo Jesús Sanz czy jego odpowiednik z Alicante José Ignacio Munilla zdecydowanie sprzeciwili się decyzji szefa rządu.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Ameryka na różne sposoby odczuwa politykę antyimigracyjną Donalda Trumpa. Odbija się ona m.in. w statystykach do...
Prezydent FIFA Gianni Infantino wzywa do zniesienia zakazu udziału Rosji w międzynarodowych turniejach piłkarski...
Ambasador USA w Izraelu Mike Huckabee poinformował Komisję Zdrowia Knesetu, że USA są gotowe przekazywać Izraelo...
Premier Grecji Kyriakos Mitsotakis oświadczył w telewizyjnym wystąpieniu, że zamierza rozpocząć procedurę zmiany...
Donald Trump jest przekonany, że ujawnione w piątek przez resort sprawiedliwości akta dotyczące sprawy Jeffreya...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas