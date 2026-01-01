Trudno nie myśleć o najgorszym. Droga przez Atlantyk z Afryki Zachodniej na Wyspy Kanaryjskie to dziś najbardziej niebezpieczny szlak migracyjny świata. Przede wszystkim z powodu jego długości. W tym roku po raz pierwszy rybackie łodzie zaczęły wypływać aż z Gwinei. To ponad dwa tysiące kilometrów żeglugi do hiszpańskiego archipelagu. Ta część Oceanu jest znana z bardzo silnych prądów, porywistych wiatrów i gwałtownych burz, których liczba z powodu ocieplenia klimatu wzrosła zresztą od 2018 r. o 27 proc. To powoduje, że wiele jednostek traci kurs. Inną przyczyną katastrof jest awaria prymitywnych przecież silników. Łodzie nie są wyposażone w nowoczesne radia, więc wielokrotnie zdarza się, że łączność z nimi się urywa.

Zmiany klimatyczne zmuszają Afrykanów do emigracji

– W styczniu taka łódź została odnaleziona aż na wybrzeżu Brazylii. Na pokładzie ponad 200 ofiar. Nikt nie przeżył. To już nawet nie były ciała, raczej kości. Przeżyli niewyobrażalne cierpienia. To jest powolna, okrutna śmierć z braku wody, spiekoty, całkowitego wyczerpania – mówi Maleno. Ale jej zdaniem przyczyną katastrof jest także to, że gdy trzeba ratować rozbitków, władze Hiszpanii, Maroka czy Mauretanii przerzucają się odpowiedzialnością za to, kto powinien podjąć akcję. – To jest zasadniczo przyzwolenie na śmierć, aby odstraszyć innych chętnych do przeprawy – uważa.

Kto decyduje się na podjęcie tak ogromnego ryzyka?

– To są w ogromnym stopniu zdesperowani mieszkańcy krajów Sahelu, którzy uciekają przed skutkami zmian klimatycznych. Po prostu już nie mogą tam dłużej żyć – wskazuje Maleno. Jej zdaniem na podjęcie podróży „szlakiem śmierci” decydują się także ci, którzy uciekają przed krwawymi wojnami w Afryce, w tym z Somalii i Sudanu Południowego.

– W ambasadach Hiszpanii nie mogą składać podań o azyl. Pozostaje im więc próba przedostania się do Europy – mówi.

Szlak z zachodniej Afryki na Wyspy Kanaryjskie to jednak nie jedyna droga przez morze do Hiszpanii. Inna wiedzie z Algierii na Baleary. A także z północnego Maroka do hiszpańskich enklaw w Ceucie i Melilli. W 2024 r. tymi wszystkimi drogami ruszyło 60 tys. osób, z czego ponad 10 tys. poniosło śmierć – podaje Caminando Fronteras. W kończącym się roku liczba chętnych spadła aż o 40 proc. – do 35 tys. Jeszcze bardziej drastyczny jest spadek ofiar śmiertelnych. Od początku roku zanotowano ich nieco ponad 3 tys., z czego prawie 2 tys. na szlaku atlantyckim.