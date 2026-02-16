Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz dla „Rzeczpospolitej”: Zamiast pić piwa z Konfederacją trzeba budować wyraziste centrum

Nie jestem zwolenniczką wchodzenia Polski do Rady Pokoju. Nie jesteśmy republiką bananową. Żaden szanujący się kraj nie wchodzi do międzynarodowej organizacji w trybie zaproponowanym przez Donalda Trumpa – mówi Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej, przewodnicząca Polski 2050.

Publikacja: 16.02.2026 04:30

Katarzyna Pełczyńska - Nałęcz

Katarzyna Pełczyńska - Nałęcz

Foto: PAP/Piotr Nowak

Jacek Nizinkiewicz

Pani premier…

...zaczynamy od tak przyziemnych spraw jak funkcje? Porozmawiajmy o sprawach, które są do załatwienia dla Polski.

Reklama
Reklama

Nie zależy pani, żeby zostać wicepremierką?

Zależy mi na zrobieniu kilku poważnych zmian w Polsce, na dobru koalicji rządowej. A dobra koalicja to taka, która traktuje się po partnersku oraz dotrzymuje wobec siebie danego słowa. W takiej kolejności. My słowa dotrzymujemy.

W umowie koalicyjnej nie ma nic o wicepremierze dla Polski 2050.

Nie ma też nic o wicepremierze dla Radosława Sikorskiego. Była umowa ustna, którą wszyscy potwierdzają i ona obowiązuje.

Czytaj więcej

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Polityka
Pełczyńska-Nałęcz wicepremierem? Tomczyk przypomina o umowie koalicyjnej

Paulina Henning-Kloska, która nieznacznie przegrała z panią wybory na przewodniczącą Polski 2050, powiedziała, że to Szymon Hołownia powinien zostać wicepremierem.

Szymon Hołownia od dawna powtarza, że nigdy tego nie chciał, nie chce i nie będzie chciał.

Reklama
Reklama

Funkcja wicepremiera należy się pani jako szefowej Polski 2050?

Cztery razy, w różnych głosowaniach, Polska 2050 zdecydowała, że to ja powinnam zostać wicepremierem. To mocny mandat.

To dlaczego partia jest dziś tak podzielona? Różnica głosów między panią i Pauliną Henning-Kloską wynosiła jedynie 41 głosów.

Albo można powiedzieć, że partia jest demokratyczna i demokratycznie wyłoniła lidera. Każda demokracja zakłada w sobie pluralizm kandydatów i osób, które się za tymi kandydatami opowiadają. Zastanawiam się, dlaczego na tę demokrację patrzy się od półpustej, a nie półpełnej szklanki.

Czy Polska 2050 stoi na krawędzi rozpadu?

Więcej takich pytań słyszę z zewnątrz niż ze środka.

Paulina Henning-Kloska nie wyprowadzi części posłów z partii?

Nie. Paulina wielokrotnie publicznie mówiła, że w razie wygranej zarekomenduje mnie do Rady Krajowej. Ja deklarowałam to samo i to zrobiłam. Wiceprzewodnicząca mianowana przez Radę Krajową ma bardzo mocny mandat. Nie ma powodów do opuszczenia partii, która działa sprawnie.

Czytaj więcej

Czy Polska 2050 pod rządami Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz mocniej odróżni się od Koalicji Obywatelsk
Plus Minus
Co dalej z Polską 2050? Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz wzbudza nadzieje w PiS

Dlaczego wybory zostały przerwane?

Zgłosiliśmy to do stosownych służb i czekamy na odpowiedź. Nie zdarzyło się nic wewnątrz partii. Na stronę wyborów przeprowadzanych online było wiele tysięcy wejść, znacznie ponad liczbę głosujących. To zablokowało system. Powtórzyliśmy głosowanie innym systemem, z mocnymi zabezpieczeniami i przeszło zupełnie gładko. Nikt nie podważa wyniku.

Reklama
Reklama

Czy Ryszard Petru, Aleksandra Leo czy Michał Kobosko, oskarżany o zdradę przez Szymona Hołownię dlatego, że spotkał się z Donaldem Tuskiem, mogą czuć się bezpieczni w partii i czy mogą dostać w przyszłości dobre biorące miejsce na listach wyborczych Polski 2050?

Wszyscy zmieścimy się w Polsce 2050, ale też wszyscy powinniśmy działać według pewnych reguł. O listach nikt teraz nie rozmawia.

Polska 2050 chce pójść samodzielnie na wybory czy np. wspólnie z KO?

Od początku byłam przeciwniczką jednej listy i w dalszym ciągu jestem. A jak pójdziemy do wyborów? Decyzja jeszcze przed nami. Mamy silne struktury, mamy ludzi Polski 2050 w całej Polsce.

Czy możliwy jest powrót Trzeciej Drogi?

Na ten moment nie rozważamy tego.

A wspólne listy z partią Razem?

Nie i – jak powiedziałam – to nie jest moment na dyskusję o listach.

Czy Szymon Hołownia pozostanie w partii i czy może zostać np. ministrem kultury?

Szymon mówił, że zostaje w Polsce 2050 i że nie chce wejść do rządu.

Reklama
Reklama

Marta Cienkowska pozostanie na stanowisku?

Wszyscy ministrowie z Polski 2050 pozostają w rządzie.

Szefem klubu Hołownia również nie zostanie?

Jest wicemarszałkiem Sejmu i pozostanie na tym stanowisku.

Czytaj więcej

Jan Grabiec i Szymon Hołownia
Polityka
Szymon Hołownia o sytuacji w klubie Polski 2050. Porównanie do PiS

Czy nie lepiej byłoby, gdyby Hołownia wrócił na funkcję marszałka Sejmu, za Włodzimierza Czarzastego?

My dotrzymujemy słowa, szanujemy swoje zobowiązania.

Szymon Hołownia mówi, że nie żałuje spotkań z Jarosławem Kaczyńskim i on by rozmawiał z każdym. Pani również umówiłaby się na takie spotkanie z Jarosławem Kaczyńskim lub z Mateuszem Morawieckim?

Jeżeli uznam za stosowne, że jest jakaś sprawa ważna dla Polaków, to będę rozmawiać o tej sprawie. Ale jeśli rozmawiać, to wyłącznie w transparentnych, służbowych okolicznościach.

Reklama
Reklama

Czy jako koalicjant Polska 2050 ma wątpliwości wobec działań marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego?

Jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji międzynarodowej, z nieprzewidywalnym sojusznikiem, którego działania czasem nie są zgodne z naszym interesem narodowym. Odpowiedzialni za Polskę muszą bardzo ważyć słowa. Z jednej strony bronić godności państwa polskiego, ale z drugiej – jeżeli można – nie eskalować.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

Czyli Czarzasty nie ważył słów, gdy informował, że Donaldowi Trumpowi nie należy się Pokojowa Nagroda Nobla?

Zgadzam się z tym, że prezydentowi Trumpowi Pokojowa Nagroda Nobla się nie należy, ponieważ to nie jest prezydent, który przyczynił się do większego pokoju na świecie. Jednak sposób przekazania tej informacji mógł być bardziej wyważony i niekonfrontacyjny. Wszystko, co robimy, musi mieć jeden cel: bezpieczeństwo Polski. I to wymaga, żeby działać w sposób wyważony, godny, z szacunkiem dla naszej suwerenności, dla naszego państwa. Dlatego nie jestem zwolenniczką wchodzenia Polski do Rady Pokoju. Nie jesteśmy republiką bananową, żeby dzisiaj dostać propozycję wejścia do międzynarodowej organizacji, a jutro ją podpisywać. Żaden szanujący się kraj nie wchodzi do międzynarodowej organizacji w trybie zaproponowanym przez Trumpa. Polska musi być asertywna, ale nie powinniśmy eskalować. Dla naszego bezpieczeństwa potrzebujemy Stanów Zjednoczonych. Szereg działań międzynarodowych prezydenta Karola Nawrockiego oceniam pozytywnie. Choć jednocześnie krytycznie patrzę na próby uprawiania politykierstwa w ramach RBN. To miejsce, w którym powinniśmy rozmawiać ponad podziałami o najpoważniejszych sprawach bezpieczeństwa.

Czytaj więcej

Włodzimierz Czarzasty to wdzięczny cel dla prezydenta. To on jako marszałek przyjął wobec głowy pańs
Plus Minus
Czy powiązania marszałka Sejmu zagrażają bezpieczeństwu Polski?

A czy możliwe jest, że Polska 2050 wyjdzie z koalicji rządowej?

Tak długo, jak możemy zmieniać rzeczywistość, jesteśmy w koalicji. Jeśli możemy tworzyć lepsze prawo, dawać rozwiązania, jesteśmy w koalicji z własnym programem. Na potrzeby Polski lokalnej przeznaczyliśmy z KPO prawie 30 mld zł. To wspólna koalicyjna decyzja, ale koordynacja KPO i kierunek jest nieprzypadkowy. My w Polsce 2050 mamy wizję rozwoju kraju i wiemy, że Polska lokalna dzisiaj potrzebuje szczególnego parasola inwestycyjnego i wsparcia, żeby powstawały tam dobre miejsca pracy. Opracowaliśmy w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej zupełnie nowy system wsparcia polskich przedsiębiorców i polskich technologii, w ramach funduszy europejskich i KPO. Powstały Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności, a także Fundusz Wsparcia Polskich Technologii Krytycznych. Coś takiego zapowiadał prezydent w kampanii i jak objął stanowisko, to ogłosił, że to zrobi – wtedy dostał ode mnie pismo, że my już to zrobiliśmy. I działamy dalej. Czas na dalsze zmiany mieszkaniowe i większą dostępność mieszkań, asystencję dla osób z niepełnosprawnością. Przygotowujemy strategię rozwoju Polski na najbliższe 10 lat, niebawem będzie rozpatrywana przez rząd. Dziś obowiązuje strategia Morawieckiego, która powstała jeszcze przed wojną i nie przystaje do rzeczywistości. Potrzebujemy nowej strategii, bo na jej bazie negocjujemy kolejny budżet unijny.

Reklama
Reklama

Dla kogo dzisiaj jest Polska 2050?

Dla ludzi, którzy czują się szeroko rozumianą klasą średnią i którzy chcą w Polsce być reprezentowani przez partię nieradykalną, ale partię wyrazistego centrum, która zajmuje się ważnymi rzeczami. Walczymy o sprawiedliwy podział pieniędzy, czyli o to, jak składamy się na dobro wspólne. Nie może być tak, że są w Polsce ludzie, którzy od milionowych dochodów nie płacą ani złotówki podatku, bo zadekowali zyski w fundacji rodzinnej. A ci, którzy pracują bardzo ciężko, mają podatek dużo wyższy niż najbogatsi. To bardzo ważne pole do zmiany i my tę zmianę pomału już zrobiliśmy, na przykład podatkiem bankowym. Teraz chcemy podwyższenia akcyzy na alkohol, a w dalszej kolejności podwyższenia drugiego progu podatkowego i ograniczenia ryczałtu do mikroprzedsiębiorstw. Jesteśmy partią, która chce utrzymać równy rozwój Polski. Ogromne inwestycje, dużo większe, proporcjonalnie muszą iść na Polskę lokalną. I myśmy to zrobili z KPO. Różnymi zmianami, około 10 mld zł więcej z KPO poszło na Polskę lokalną i na infrastrukturę w Polsce lokalnej. Po trzecie, nie odpuszczamy rzeczy środowiskowych. To myślenie na pokolenia, nie na jedną kadencję. Po czwarte, walczymy, żeby szkoła była wolna od smartfonów. Po piąte, musimy w Polsce ustalić, komu państwo pomaga. Wsparcie należy się przede wszystkim tym, którzy mają pod górkę od urodzenia, np. dzieciom z pieczy zastępczej. Z funduszy europejskich przygotowaliśmy nowy program, aby im pomagać. Musimy też pomagać osobom z niepełnosprawnościami. Asystencja jest kluczowa. Mogę długo wymieniać. To jest Polska 2050 i nie ma takiej drugiej partii w Polsce.

A nie jest tak, że ta klasa średnia, drobni przedsiębiorcy odeszli już od Polski 2050 do Konfederacji?

Walczymy o wyborców pozytywnymi rozwiązaniami, które wprowadziliśmy w mieszkalnictwie. Teraz idziemy z kolejną rzeczą, czyli najmem krótkoterminowym. Mieszkania mają być szeroko dostępne, to też kwestia demograficzna; 0,5 proc. właścicieli nie może zarabiać na mieszkaniach kosztem całej reszty.

Foto: Paweł Krupecki

Jaki ma pani pomysł na wsparcie demografii?

Pierwsze to dostęp do mieszkań. Młodzi ludzie bez mieszkania nie chcą zakładać rodzin. Druga rzecz to stała praca, czyli umowa o pracę, która daje wszystkie stosowne uprawnienia. Dlatego tak ważna jest przemyślana i dopracowana reforma Państwowej Inspekcji Pracy, która da młodym ludziom, jeżeli naprawdę pracują jak przy umowie o pracę, poczucie bezpieczeństwa, że dostaną taką umowę, bez zagrożeń dla pracodawców, którzy będą mogli pójść do sądu i szybko dochodzić swoich praw. Trzecia rzecz to dostępność żłobków, bo rodzice dzisiaj chcą pracować. Dzięki KPO powstanie lub zostanie zmodernizowanych ponad 1 tys. żłobków. Starzejemy się i trzeba działać na rzecz dobrych, jakościowych usług dla seniorów. Dlatego te inwestycje w Polskę lokalną są tak fundamentalne.

A z drugiej strony za waszych rządów zamykane są porodówki.

Bezpieczeństwo porodu jest kluczowe. Tam, gdzie są wątpliwości co do standardów, warto rozważyć połączenie porodówek. Muszą być blisko, jednocześnie z najwyższym poziomem usługi.

Reklama
Reklama

Foto: rp.pl

Czy Polska 2050 ma pomysł na swoje 500+?

Teraz jest czas na sprawiedliwy podział dokładania się do dobra wspólnego. Nie może być tak, że ludzie bardzo bogaci nie płacą w ogóle albo płacą mało, jak wielkie korporacje.

Polska powinna opodatkować amerykańskie big techy?

Tak. Ale to niejedyna zmiana. Nie może być tak, że realny CIT w Polsce to 12 proc. Musi być wyższa akcyza na alkohol – akurat ta bogata branża powinna dokładać się do ochrony zdrowia w większym stopniu, bo koszty nadużywania alkoholu są gigantyczne. Mówiłam już o ryczałcie i progu podatkowym. Polska 2050 jest rzecznikiem zmiany sprawiedliwej i obrońcą przedsiębiorców, w tym najdrobniejszych.

Czytaj więcej

Donald Tusk i Szymon Hołownia
Polityka
Koalicja rządowa wisi na Polsce 2050, Donald Tusk ma problem. Dlaczego Szymon Hołownia odchodzi?

Tylko na zrobienie tego wszystkiego może być mało czasu, bo prawica w sondażach już dogoniła waszą koalicję. PiS ma też prezydenta, który będzie grał na to, żeby rząd osłabić. I chyba ma również administrację Donalda Trumpa, która będzie się angażować na rzecz powrotu PiS do władzy.

Dlatego zamiast pić piwa z Konfederacją trzeba budować wyraziste centrum – i to jest rozwiązanie.

Rozmówczyni

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz

Minister funduszy i polityki regionalnej, przewodnicząca Polski 2050 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Partie Polityczne Konfederacja Osoby Donald Tusk Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz Paulina Hennig-Kloska Szymon Hołownia Polska 2050 koalicja rządząca
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz dla „Rzeczpospolitej”: Włodzimierz Czarzasty przesadził
Polityka
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz dla „Rzeczpospolitej”: Włodzimierz Czarzasty przesadził
Prezydent Karol Nawrocki
Polityka
Karol Nawrocki po słowach ambasadora USA dla „Rzeczpospolitej”: To Polacy będą decydować
Ambasador USA w Warszawie Thomas Rose i marszałek Sejmu, przewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Cza
Polityka
Sondaż: Decyzja ambasadora o zerwaniu kontaktów z Czarzastym osłabia wiarygodność USA
Obietnica obietnic - dlaczego sztuczna inteligencja w pracy wciąż bardziej przyśpiesza niż zmienia?
Materiał Promocyjny
Obietnica obietnic - dlaczego sztuczna inteligencja w pracy wciąż bardziej przyśpiesza niż zmienia?
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama