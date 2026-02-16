Katarzyna Pełczyńska - Nałęcz
...zaczynamy od tak przyziemnych spraw jak funkcje? Porozmawiajmy o sprawach, które są do załatwienia dla Polski.
Zależy mi na zrobieniu kilku poważnych zmian w Polsce, na dobru koalicji rządowej. A dobra koalicja to taka, która traktuje się po partnersku oraz dotrzymuje wobec siebie danego słowa. W takiej kolejności. My słowa dotrzymujemy.
Nie ma też nic o wicepremierze dla Radosława Sikorskiego. Była umowa ustna, którą wszyscy potwierdzają i ona obowiązuje.
Szymon Hołownia od dawna powtarza, że nigdy tego nie chciał, nie chce i nie będzie chciał.
Cztery razy, w różnych głosowaniach, Polska 2050 zdecydowała, że to ja powinnam zostać wicepremierem. To mocny mandat.
Albo można powiedzieć, że partia jest demokratyczna i demokratycznie wyłoniła lidera. Każda demokracja zakłada w sobie pluralizm kandydatów i osób, które się za tymi kandydatami opowiadają. Zastanawiam się, dlaczego na tę demokrację patrzy się od półpustej, a nie półpełnej szklanki.
Więcej takich pytań słyszę z zewnątrz niż ze środka.
Nie. Paulina wielokrotnie publicznie mówiła, że w razie wygranej zarekomenduje mnie do Rady Krajowej. Ja deklarowałam to samo i to zrobiłam. Wiceprzewodnicząca mianowana przez Radę Krajową ma bardzo mocny mandat. Nie ma powodów do opuszczenia partii, która działa sprawnie.
Zgłosiliśmy to do stosownych służb i czekamy na odpowiedź. Nie zdarzyło się nic wewnątrz partii. Na stronę wyborów przeprowadzanych online było wiele tysięcy wejść, znacznie ponad liczbę głosujących. To zablokowało system. Powtórzyliśmy głosowanie innym systemem, z mocnymi zabezpieczeniami i przeszło zupełnie gładko. Nikt nie podważa wyniku.
Wszyscy zmieścimy się w Polsce 2050, ale też wszyscy powinniśmy działać według pewnych reguł. O listach nikt teraz nie rozmawia.
Od początku byłam przeciwniczką jednej listy i w dalszym ciągu jestem. A jak pójdziemy do wyborów? Decyzja jeszcze przed nami. Mamy silne struktury, mamy ludzi Polski 2050 w całej Polsce.
Na ten moment nie rozważamy tego.
Nie i – jak powiedziałam – to nie jest moment na dyskusję o listach.
Szymon mówił, że zostaje w Polsce 2050 i że nie chce wejść do rządu.
Wszyscy ministrowie z Polski 2050 pozostają w rządzie.
Jest wicemarszałkiem Sejmu i pozostanie na tym stanowisku.
My dotrzymujemy słowa, szanujemy swoje zobowiązania.
Jeżeli uznam za stosowne, że jest jakaś sprawa ważna dla Polaków, to będę rozmawiać o tej sprawie. Ale jeśli rozmawiać, to wyłącznie w transparentnych, służbowych okolicznościach.
Jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji międzynarodowej, z nieprzewidywalnym sojusznikiem, którego działania czasem nie są zgodne z naszym interesem narodowym. Odpowiedzialni za Polskę muszą bardzo ważyć słowa. Z jednej strony bronić godności państwa polskiego, ale z drugiej – jeżeli można – nie eskalować.
Zgadzam się z tym, że prezydentowi Trumpowi Pokojowa Nagroda Nobla się nie należy, ponieważ to nie jest prezydent, który przyczynił się do większego pokoju na świecie. Jednak sposób przekazania tej informacji mógł być bardziej wyważony i niekonfrontacyjny. Wszystko, co robimy, musi mieć jeden cel: bezpieczeństwo Polski. I to wymaga, żeby działać w sposób wyważony, godny, z szacunkiem dla naszej suwerenności, dla naszego państwa. Dlatego nie jestem zwolenniczką wchodzenia Polski do Rady Pokoju. Nie jesteśmy republiką bananową, żeby dzisiaj dostać propozycję wejścia do międzynarodowej organizacji, a jutro ją podpisywać. Żaden szanujący się kraj nie wchodzi do międzynarodowej organizacji w trybie zaproponowanym przez Trumpa. Polska musi być asertywna, ale nie powinniśmy eskalować. Dla naszego bezpieczeństwa potrzebujemy Stanów Zjednoczonych. Szereg działań międzynarodowych prezydenta Karola Nawrockiego oceniam pozytywnie. Choć jednocześnie krytycznie patrzę na próby uprawiania politykierstwa w ramach RBN. To miejsce, w którym powinniśmy rozmawiać ponad podziałami o najpoważniejszych sprawach bezpieczeństwa.
Tak długo, jak możemy zmieniać rzeczywistość, jesteśmy w koalicji. Jeśli możemy tworzyć lepsze prawo, dawać rozwiązania, jesteśmy w koalicji z własnym programem. Na potrzeby Polski lokalnej przeznaczyliśmy z KPO prawie 30 mld zł. To wspólna koalicyjna decyzja, ale koordynacja KPO i kierunek jest nieprzypadkowy. My w Polsce 2050 mamy wizję rozwoju kraju i wiemy, że Polska lokalna dzisiaj potrzebuje szczególnego parasola inwestycyjnego i wsparcia, żeby powstawały tam dobre miejsca pracy. Opracowaliśmy w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej zupełnie nowy system wsparcia polskich przedsiębiorców i polskich technologii, w ramach funduszy europejskich i KPO. Powstały Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności, a także Fundusz Wsparcia Polskich Technologii Krytycznych. Coś takiego zapowiadał prezydent w kampanii i jak objął stanowisko, to ogłosił, że to zrobi – wtedy dostał ode mnie pismo, że my już to zrobiliśmy. I działamy dalej. Czas na dalsze zmiany mieszkaniowe i większą dostępność mieszkań, asystencję dla osób z niepełnosprawnością. Przygotowujemy strategię rozwoju Polski na najbliższe 10 lat, niebawem będzie rozpatrywana przez rząd. Dziś obowiązuje strategia Morawieckiego, która powstała jeszcze przed wojną i nie przystaje do rzeczywistości. Potrzebujemy nowej strategii, bo na jej bazie negocjujemy kolejny budżet unijny.
Dla ludzi, którzy czują się szeroko rozumianą klasą średnią i którzy chcą w Polsce być reprezentowani przez partię nieradykalną, ale partię wyrazistego centrum, która zajmuje się ważnymi rzeczami. Walczymy o sprawiedliwy podział pieniędzy, czyli o to, jak składamy się na dobro wspólne. Nie może być tak, że są w Polsce ludzie, którzy od milionowych dochodów nie płacą ani złotówki podatku, bo zadekowali zyski w fundacji rodzinnej. A ci, którzy pracują bardzo ciężko, mają podatek dużo wyższy niż najbogatsi. To bardzo ważne pole do zmiany i my tę zmianę pomału już zrobiliśmy, na przykład podatkiem bankowym. Teraz chcemy podwyższenia akcyzy na alkohol, a w dalszej kolejności podwyższenia drugiego progu podatkowego i ograniczenia ryczałtu do mikroprzedsiębiorstw. Jesteśmy partią, która chce utrzymać równy rozwój Polski. Ogromne inwestycje, dużo większe, proporcjonalnie muszą iść na Polskę lokalną. I myśmy to zrobili z KPO. Różnymi zmianami, około 10 mld zł więcej z KPO poszło na Polskę lokalną i na infrastrukturę w Polsce lokalnej. Po trzecie, nie odpuszczamy rzeczy środowiskowych. To myślenie na pokolenia, nie na jedną kadencję. Po czwarte, walczymy, żeby szkoła była wolna od smartfonów. Po piąte, musimy w Polsce ustalić, komu państwo pomaga. Wsparcie należy się przede wszystkim tym, którzy mają pod górkę od urodzenia, np. dzieciom z pieczy zastępczej. Z funduszy europejskich przygotowaliśmy nowy program, aby im pomagać. Musimy też pomagać osobom z niepełnosprawnościami. Asystencja jest kluczowa. Mogę długo wymieniać. To jest Polska 2050 i nie ma takiej drugiej partii w Polsce.
Walczymy o wyborców pozytywnymi rozwiązaniami, które wprowadziliśmy w mieszkalnictwie. Teraz idziemy z kolejną rzeczą, czyli najmem krótkoterminowym. Mieszkania mają być szeroko dostępne, to też kwestia demograficzna; 0,5 proc. właścicieli nie może zarabiać na mieszkaniach kosztem całej reszty.
Pierwsze to dostęp do mieszkań. Młodzi ludzie bez mieszkania nie chcą zakładać rodzin. Druga rzecz to stała praca, czyli umowa o pracę, która daje wszystkie stosowne uprawnienia. Dlatego tak ważna jest przemyślana i dopracowana reforma Państwowej Inspekcji Pracy, która da młodym ludziom, jeżeli naprawdę pracują jak przy umowie o pracę, poczucie bezpieczeństwa, że dostaną taką umowę, bez zagrożeń dla pracodawców, którzy będą mogli pójść do sądu i szybko dochodzić swoich praw. Trzecia rzecz to dostępność żłobków, bo rodzice dzisiaj chcą pracować. Dzięki KPO powstanie lub zostanie zmodernizowanych ponad 1 tys. żłobków. Starzejemy się i trzeba działać na rzecz dobrych, jakościowych usług dla seniorów. Dlatego te inwestycje w Polskę lokalną są tak fundamentalne.
Bezpieczeństwo porodu jest kluczowe. Tam, gdzie są wątpliwości co do standardów, warto rozważyć połączenie porodówek. Muszą być blisko, jednocześnie z najwyższym poziomem usługi.
Teraz jest czas na sprawiedliwy podział dokładania się do dobra wspólnego. Nie może być tak, że ludzie bardzo bogaci nie płacą w ogóle albo płacą mało, jak wielkie korporacje.
Tak. Ale to niejedyna zmiana. Nie może być tak, że realny CIT w Polsce to 12 proc. Musi być wyższa akcyza na alkohol – akurat ta bogata branża powinna dokładać się do ochrony zdrowia w większym stopniu, bo koszty nadużywania alkoholu są gigantyczne. Mówiłam już o ryczałcie i progu podatkowym. Polska 2050 jest rzecznikiem zmiany sprawiedliwej i obrońcą przedsiębiorców, w tym najdrobniejszych.
Dlatego zamiast pić piwa z Konfederacją trzeba budować wyraziste centrum – i to jest rozwiązanie.
