Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego liczba oddziałów położniczych w Polsce tak szybko się zmniejsza?

Co to są pokoje narodzin i jakie jest ich przeznaczenie?

Jaka jest prognoza dotycząca liczby porodów w Polsce w 2026 roku?

Które szpitale będą mogły utworzyć pokoje narodzin?

Dlaczego niektóre pacjentki wybierają szpitale znacznie oddalone od miejsca zamieszkania?

Według prognoz GUS liczba porodów w 2026 r. nie przekroczy 210 tys. Dla porównania w 2024 r. odnotowano 252 tys. urodzeń. Każdy kolejny rok to nowe dane o najniższej liczbie narodzin w historii powojennej Polski. – Szpitale coraz wyraźniej dostrzegają, że przy dramatycznym spadku liczby porodów w Polsce, który prawdopodobnie w najbliższym czasie się nie zatrzyma, konieczne jest podjęcie działań – mówi „Rzeczpospolitej” prof. Ewa Wender-Ożegowska, konsultant krajowa w dziedzinie położnictwa i ginekologii. Jak dodaje, oddziały położnicze nie są w stanie się utrzymać, a jednocześnie wydatkowane są środki publiczne na ich funkcjonowanie w pełnej gotowości, mimo braku pacjentek.

Foto: Paweł Krupecki

Nowe pokoje narodzin, czyli opcja awaryjna dla rodzących

W sobotę, 31 stycznia wchodzą w życie przepisy rozporządzenia, które powołuje do życia tzw. pokoje narodzin. To wydzielone izby porodowe z całodobowym dyżurem położnej, która ma przyjąć poród w sytuacji awaryjnej lub towarzyszyć ciężarnej w transporcie do najbliższej porodówki. Takie świadczenie będą mogły zakontraktować placówki, które nie mają oddziału ginekologiczno-położniczego, prowadzą jednak SOR lub izbę przyjęć, a odległość, która dzieli je od najbliższego szpitala z porodówką, przekracza 25 km.

Jak tłumaczy prof. Wender-Ożegowska, celem jest ochrona pacjentek oraz zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa. – Podobne rozwiązanie testowaliśmy w Wielkopolsce. W kwietniu zamknięto oddział położniczy w Chodzieży, a jesienią w Gostyniu. W obu przypadkach pozostawiono odpowiednie zabezpieczenie w postaci wydzielonej izby porodowej. W praktyce pacjentki trafiały tam tylko w pierwszych dwóch-trzech tygodniach po zamknięciu oddziału – wskazuje konsultant krajowa.