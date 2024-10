Alert na porodówkach. „To nie spina się w budżecie praktycznie żadnego ze szpitali”

W jego ocenie nie istnieje też jednoznaczna zależność między liczbą przyjętych porodów a poziomem zadłużenia, z której wynikałoby, że oddziały ginekologiczno-położnicze, gdzie rodzi się więcej dzieci, są mniej zadłużone. Dla przykładu, porodówka Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie przyjęła w 2023 roku 1850 porodów, a jej zadłużenie wyniosło ok. 8,1 mln zł. Po zbilansowaniu z dodatnim wynikiem neonatologii na poziomie ok. 4,5 mln zł, porody nadal wygenerowały ok. 3,6 mln zł straty. Z kolei szpital w Brzesku, który obsłużył 307 porodów, a więc jedną szóstą tego, co szpital w Krakowie, zakończył rok z zadłużeniem porodówki w wysokości ok. 2,9 mln zł i neonatologią na minusie (ok. 5,6 tys. zł) – wynika z danych udostępnionych „Rz”.

W szpitalach rosną koszty materiałowe i płace

Narodowy Fundusz Zdrowia podaje, że obecnie wycena porodu niepowikłanego bez znieczulenia wynosi ok. 4,2 tys. zł (bez kosztów opieki nad noworodkiem), podobnie jak porodu cesarskim cięciem. Gdy na świat przychodzi wcześniak, wycena porodu szczególnej opieki nad noworodkiem i znieczulenia sięga od 14,9 tys. zł do nawet 140 tys. zł. Koszt znieczulenia zewnątrzoponowego to aktualnie 1,1 tys. zł, a od lipca szpitale, które zwiększą odsetek znieczuleń w porodach siłami natury, mogą liczyć na premie finansowe – przypomina NFZ.

Ostatnia zmiana w wycenie porodów miała miejsce w 2017 roku. A koszty wzrosły. – Między styczniem 2019 roku a wrześniem 2024 roku wynagrodzenie netto pielęgniarki z licencjatem i specjalizacją wzrosło o ok. 109 proc., pielęgniarki z tytułem magistra o 98 proc., a pielęgniarki z tytułem magistra i specjalizacją o 130 proc. W przypadku lekarzy ze specjalizacją i stażem pracy ponad 20 lat wynagrodzenie netto na etacie wzrosło we wskazanym okresie o 72 proc., o 99 proc. w przypadku lekarzy na kontrakcie – wylicza Marcin Kuta w oparciu o dane Szpitala w Tarnowie.

Kwestia porodów, a zwłaszcza likwidacji porodówek stała się przedmiotem zainteresowania opinii publicznej wraz z rozpoczęciem debaty o reformie szpitali. Wówczas przedstawiciele szpitali powiatowych zwrócili uwagę na problem pieniędzy. – Jeżeli oddziały ginekologiczno-położnicze mają przetrwać, musi dojść do pilnej zmiany wyceny ich świadczeń. Większość długu, który generuje mój szpital i który muszą pracowicie wyrabiać inne oddziały, jest spowodowana przez oddział ginekologiczny i noworodkowy – mówił jeszcze we wrześniu Krzysztof Żochowski, wiceprezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych i dyrektor SP ZOZ w Garwolinie.

Będzie likwidacja części porodówek w szpitalach powiatowych?

Zgodnie z pierwotną propozycją MZ kluczowym kryterium, które decydowałoby o utrzymaniu lub zamknięciu danej porodówki miała być minimalna liczba odebranych porodów. W uzasadnieniu do projektu pojawiła się liczba 400 porodów rocznie. To minimalna liczba, która – zgodnie z wytycznymi konsultantów krajowych w dziedzinie położnictwa i neonatologii – gwarantuje jakość świadczenia oraz bezpieczeństwo matki i dziecka.