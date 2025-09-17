Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Będzie nowy obowiązek? Obejmie wszystkich posiadaczy broni w Polsce

Jeszcze w tym tygodniu do Sejmu ma trafić projekt ustawy o obowiązkowych, okresowych badaniach dla posiadaczy broni - donosi radio RMF FM.

Publikacja: 17.09.2025 08:19

Będzie nowy obowiązek? Obejmie wszystkich posiadaczy broni w Polsce

Foto: Adobe Stock

Mateusz Adamski

Rozgłośnia podaje, że projekt nowej ustawy to pokłosie tragicznych wydarzeń, do jakich doszło 16 sierpnia w miejscowości Młyniska (woj. lubelskie). Na pobliskim polu kukurydzy myśliwi namierzyli dzika i postanowili go upolować. Jeden z nich strzelił do mężczyzny, który wyszedł przed furtkę swojej posesji. Postrzelony mężczyzna zmarł na miejscu.

Obowiązkowe badania będą musieli przejść nie tylko myśliwi

Po tym wydarzeniu wróciła dyskusja o obowiązkowych, okresowych badaniach dla myśliwych. Lider Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził wówczas, że wszyscy posiadacze broni powinni przechodzić okresowe badania. – Ja jestem jak najbardziej za badaniami. Dla wszystkich posiadaczy broni. Nie jestem za stygmatyzowaniem jakiejkolwiek grupy społecznej czy zawodowej. powinni przechodzić badania. Wprowadźmy takie same reguły dla wszystkich posiadaczy broni – mówił 20 sierpnia wicepremier i minister obrony narodowej.

Teraz posłowie niedawnego koalicjanta PSL, Polski 2050 postanowili powiedzieć „sprawdzam”. Przygotowali projekt ustawy, który przewiduje, że obowiązkowe, okresowe badania lekarskie i psychologiczne będą musieli przejść nie tylko myśliwi, ale też posiadacze broni do celów sportowych czy szkoleniowych.

Czytaj więcej

Właściciel, który stoi przed swoim płotem, gdzie ma prawo stać, powinien być bezpieczny. Nie powinny
Rzecz o prawie
Mikołaj Małecki: Polowanie „na oko” to zabójstwo

Poprzedni projekt Polski 2050 odrzucony już w pierwszym czytaniu

Będzie to kolejna próba uregulowania kwestii obowiązkowych badań dla myśliwych przez partię Szymona Hołowni. Przypomnijmy, iż poprzednia zakończyła się fiaskiem. W styczniu Sejm już w pierwszym czytaniu głosami PSL, PiS, Konfederacji oraz Republikanów odrzucił projekt ustawy Polski 2050. Jak pisaliśmy na łamach rp.pl, zakładał on zobowiązanie myśliwych posiadających pozwolenie na posiadanie broni do okresowych badań lekarskich i psychologicznych. Myśliwi do ukończenia 70. roku życia musieliby realizować takie badania raz na 5 lat, a w wieku powyżej 70 lat – co 2 lata. Koszt kompleksowego badania wynosi ok. 600 zł.

Reklama
Reklama

Obecnie myśliwi przechodzą takie badania wyłącznie przy uzyskiwaniu pozwolenia na posiadanie broni. Dla porównania, obywatele uzyskujący pozwolenie na potrzeby ochrony osobistej i osoby pracujące w ochronie osób i mienia muszą ponawiać badania co 5 lat.

Czytaj więcej

Obowiązkowe badania dla myśliwych? Sejm przeciw. Koalicja podzielona
Prawo w Polsce
Obowiązkowe badania dla myśliwych? Sejm przeciw. Koalicja podzielona

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Partie Polityczne Rolnictwo Myślistwo i Łowiectwo Polska 2050 broń

Rozgłośnia podaje, że projekt nowej ustawy to pokłosie tragicznych wydarzeń, do jakich doszło 16 sierpnia w miejscowości Młyniska (woj. lubelskie). Na pobliskim polu kukurydzy myśliwi namierzyli dzika i postanowili go upolować. Jeden z nich strzelił do mężczyzny, który wyszedł przed furtkę swojej posesji. Postrzelony mężczyzna zmarł na miejscu.

Obowiązkowe badania będą musieli przejść nie tylko myśliwi

Pozostało jeszcze 83% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Szef opublikował zdjęcie „chorej” pracownicy na weselu. Ekspert: „Nie zastanowił się”
Praca, Emerytury i renty
Szef opublikował zdjęcie „chorej” pracownicy na weselu. Ekspert: „Nie zastanowił się”
Ustalenie wartości udziału osobistych starań konkubenta w powstaniu majątku wspólnego bywa często tr
Prawo rodzinne
Sąd Najwyższy wydał ważny wyrok dla konkubentów. Muszą się rozliczyć jak po rozwodzie
Inspektor pracy zamieni samozatrudnienie na etat - co wtedy z PIT, VAT i ZUS?
Podatki
Inspektor pracy zamieni samozatrudnienie na etat - co wtedy z PIT, VAT i ZUS?
Zmiany w e-licytacjach komorniczych. Miały być uproszczenia, będą problemy
Zawody prawnicze
Deregulowanie po kawałku, czyli zmiany w e-licytacjach komorniczych
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek
Sądy i trybunały
Minister Waldemar Żurek nie posłuchał kolegiów. Są kolejne dymisje w sądach
Reklama
Reklama
e-Wydanie