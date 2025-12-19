Tekst jest aktualizowany, wkrótce więcej informacji

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybył do Warszawy w czwartek po godz. 18.00, jednak oficjalną część jego pobytu w Polsce przewidziano na piątek.

Program rozpocznie się od spotkania prezydentów Polski i Ukrainy. Kancelaria Prezydenta RP poinformowała, że o godz. 10.00 na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego rozpocznie się ceremonia oficjalnego powitania Wołodymyra Zełenskiego przez prezydenta Karola Nawrockiego.

Pierwsze spotkanie Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego

Początek spotkania prezydentów Polski i Ukrainy w „cztery oczy” przewidziano na godz. 10.15, zaś o godz. 11.00 mają rozpocząć się rozmowy plenarne delegacji obu państw pod przewodnictwem Nawrockiego i Zełenskiego. Na godz. 11.55 zaplanowano spotkanie prezydentów z przedstawicielami mediów.

Z dostępnych informacji wynika, że prezydenci Polski i Ukrainy mają rozmawiać o sprawach bezpieczeństwa i współpracy gospodarczej. Poruszone mają zostać także kwestie historyczne, w tym sprawa ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej.