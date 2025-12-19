Rzeczpospolita
Spotkanie Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego. Wizyta prezydenta Ukrainy w Polsce

W piątek prezydent Karol Nawrocki przyjmuje w Pałacu Prezydenckim Wołodymyra Zełenskiego. Prezydent Ukrainy rozpoczyna oficjalną wizytę w Polsce. Rozmowy mają dotyczyć bezpieczeństwa, gospodarki oraz ekshumacji ofiar ludobójstwa na Wołyniu.

Publikacja: 19.12.2025 09:36

W piątek pierwsze spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim

Foto: PAP/Albert Zawada, PAP/EPA/OLIVIER HOSLET

Jakub Czermiński

Tekst jest aktualizowany, wkrótce więcej informacji
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybył do Warszawy w czwartek po godz. 18.00, jednak oficjalną część jego pobytu w Polsce przewidziano na piątek.

Program rozpocznie się od spotkania prezydentów Polski i Ukrainy. Kancelaria Prezydenta RP poinformowała, że o godz. 10.00 na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego rozpocznie się ceremonia oficjalnego powitania Wołodymyra Zełenskiego przez prezydenta Karola Nawrockiego.

Pierwsze spotkanie Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego

Początek spotkania prezydentów Polski i Ukrainy w „cztery oczy” przewidziano na godz. 10.15, zaś o godz. 11.00 mają rozpocząć się rozmowy plenarne delegacji obu państw pod przewodnictwem Nawrockiego i Zełenskiego. Na godz. 11.55 zaplanowano spotkanie prezydentów z przedstawicielami mediów.

Z dostępnych informacji wynika, że prezydenci Polski i Ukrainy mają rozmawiać o sprawach bezpieczeństwa i współpracy gospodarczej. Poruszone mają zostać także kwestie historyczne, w tym sprawa ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej.

Będzie to pierwsze spotkanie prezydentów Polski i Ukrainy, odkąd najwyższy urząd w państwie objął Karol Nawrocki, wcześniej pełniący funkcję prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.

Z Pałacu Prezydenckiego Wołodymyr Zełenski ma udać się do parlamentu, gdzie przewidziano jego spotkanie z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym i marszałek Senatu Małgorzatą Kidawą-Błońską. Niewykluczone, że dojdzie także do spotkania prezydenta Ukrainy z premierem Donaldem Tuskiem.

Kolejne miliardy dla Ukrainy od państw UE

Zełenski przyleciał do Polski z Brukseli, gdzie spotkał się z przywódcami UE i państw członkowskich. Przywódcy państw Unii Europejskiej zdecydowali o przekazaniu Ukrainie 90 mld euro w latach 2026-2027. Pieniądze dla Ukrainy zostaną pozyskane dzięki pożyczce na rynkach finansowych zabezpieczonej przez unijny budżet. Z tekstu rezolucji wynika, że decyzja o pomocy dla Ukrainy nie wpłynie na finansowe zobowiązania Węgier, Słowacji i Czech – państwa te nie chciały uczestniczyć we wsparciu finansowym Kijowa.

Źródło: rp.pl

Polityka Prezydent Rzeczypospolitej Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Dyplomacja Miejsca Regiony Europa Ukraina Osoby Wołodymyr Zełenski Karol Nawrocki
