Kolejne miliardy z UE dla Ukrainy. Donald Tusk: Polska nie będzie dopłacała do tego przedsięwzięcia

Donald Tusk stwierdził, że chodzi o pieniądze europejskie. – To elastyczna rezerwa naszego budżetu unijnego, która nie należała do żadnego portfela, (...) była do wykorzystania w jakiejś szczególnej sytuacji. Mamy taką szczególną sytuację – kontynuował.

Tusk mówił, że „na każdym kroku” pytał o konsekwencje finansowe decyzji o wsparciu Ukrainy dla państw członkowskich UE. – Podjęliśmy decyzje, które nie rodzą konsekwencji finansowych. Mówiąc po naszemu, Polska nie będzie dopłacała do tego przedsięwzięcia, no poza tym, że to jest oczywiście fragment budżetu europejskiego. To, co ważne, jest to pożyczka dla Ukrainy, a Ukraina spłaci te pożyczkę dopiero wtedy, kiedy będzie można po zakończeniu wojny sięgnąć po te zamrożone na stałe w tej chwili aktywa rosyjskie – powiedział.

– Można powiedzieć tak: to Rosja zapłaci za zniszczenia, to Rosja zapłaci za straty, jakie poniosła Ukraina, kraj przez Rosję napadnięty – i o to w sumie chodziło. Nie ma tutaj ani zwycięzców, ani pokonanych. Czesi, Węgrzy i Słowacy, jako państwa z tym bardziej umownie prorosyjskim nastawieniem, zostały wymienione, o to im chodziło, jako te, które nie przyłączają się do tego, ale de facto przyłączają się w takim samym stopniu jak każdy inny kraj członkowski, bo też się składały na budżet europejski – kontynuował premier.

Donald Tusk przekazał, iż podczas obrad przywódców państw UE przekonywał, że dyskusja dotyczy tego, czy przyszłe negocjacje z Rosją „to będą negocjacje na temat pokoju, czy to będą negocjacje o warunkach kapitulacji Ukrainy”. – Bez tych pieniędzy, które pomogą sfinansować Ukrainie wysiłek obrony, de facto Ukraina negocjowałaby warunki kapitulacji – stwierdził. – Dzięki naszej decyzji jest szansa, że te negocjacje będą dotyczyły pokoju nie na warunkach rosyjskich, ale na warunkach, które mogą zostać jakoś przyjęte i uznane za dopuszczalne przez wszystkie strony tego konfliktu – dodał.

Tekst jest aktualizowany, wkrótce więcej informacji