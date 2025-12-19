Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Kolejne miliardy z UE dla Ukrainy. Donald Tusk: Polska nie będzie dopłacała do tego przedsięwzięcia

– Obrady były pełne sporów, ale opuszczałem budynek z satysfakcją – powiedział premier Donald Tusk, opisując kulisy rozmów, których efektem jest decyzja w sprawie udzielenia Ukrainie przez Unię Europejską wsparcia w wysokości 90 miliardów euro. Szef rządu poruszył też temat zamrożonych rosyjskich aktywów.

Aktualizacja: 19.12.2025 11:20 Publikacja: 19.12.2025 10:50

Premier Donald Tusk

Premier Donald Tusk

Foto: PAP/EPA/OLIVIER MATTHYS

Jakub Czermiński

Szef polskiego rządu wystąpił na konferencji prasowej w Brukseli, gdzie w nocy trwały rozmowy przywódców państw Unii Europejskiej w sprawie wsparcia dla Ukrainy.

Donald Tusk potwierdził doniesienia podane wcześniej przez Centrum Informacyjne Rządu, że w piątek spotka się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Gdy Tusk zabierał głos na konferencji, w Pałacu Prezydenckim trwało spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z prezydentem Ukrainy.

Czytaj więcej

Prezydent Karol Nawrocki powitał w Pałacu Prezydenckim prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego
Polityka
Spotkanie Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego. Wizyta prezydenta Ukrainy w Polsce

90 miliardów euro dla Ukrainy od UE. Donald Tusk mówi, że nie będzie konsekwencji finansowych dla państw Unii

– Jest o czym rozmawiać – powiedział premier, odnosząc się do spotkania z Zełenskim. – Mamy dobre wiadomości. Obrady trwały do 3 nad ranem, były pełne emocji i sporów, ale opuszczałem budynek Rady z satysfakcją jako ten, który był rzecznikiem wykorzystania zamrożonych aktywów rosyjskich na rzecz pomocy Ukrainie – oświadczył.

– Mogę z taką dużą ulgą i satysfakcją powiedzieć, że Ukraina przystąpi do negocjacji z Rosją na temat pokoju czy przynajmniej rozejmu z mocnymi argumentami. Te mocne argumenty to 90 miliardów euro, które Ukraina otrzyma – dodał.

Reklama
Reklama

Donald Tusk stwierdził, że chodzi o pieniądze europejskie. – To elastyczna rezerwa naszego budżetu unijnego, która nie należała do żadnego portfela, (...) była do wykorzystania w jakiejś szczególnej sytuacji. Mamy taką szczególną sytuację – kontynuował.

Czytaj więcej

Wołodymyr Zełenski
Dyplomacja
UE podjęła decyzję w sprawie miliardów euro dla Ukrainy. Nie sięgnie po aktywa Rosji

Tusk mówił, że „na każdym kroku” pytał o konsekwencje finansowe decyzji o wsparciu Ukrainy dla państw członkowskich UE. – Podjęliśmy decyzje, które nie rodzą konsekwencji finansowych. Mówiąc po naszemu, Polska nie będzie dopłacała do tego przedsięwzięcia, no poza tym, że to jest oczywiście fragment budżetu europejskiego. To, co ważne, jest to pożyczka dla Ukrainy, a Ukraina spłaci te pożyczkę dopiero wtedy, kiedy będzie można po zakończeniu wojny sięgnąć po te zamrożone na stałe w tej chwili aktywa rosyjskie – powiedział.

– Można powiedzieć tak: to Rosja zapłaci za zniszczenia, to Rosja zapłaci za straty, jakie poniosła Ukraina, kraj przez Rosję napadnięty – i o to w sumie chodziło. Nie ma tutaj ani zwycięzców, ani pokonanych. Czesi, Węgrzy i Słowacy, jako państwa z tym bardziej umownie prorosyjskim nastawieniem, zostały wymienione, o to im chodziło, jako te, które nie przyłączają się do tego, ale de facto przyłączają się w takim samym stopniu jak każdy inny kraj członkowski, bo też się składały na budżet europejski – kontynuował premier.

Donald Tusk przekazał, iż podczas obrad przywódców państw UE przekonywał, że dyskusja dotyczy tego, czy przyszłe negocjacje z Rosją „to będą negocjacje na temat pokoju, czy to będą negocjacje o warunkach kapitulacji Ukrainy”. – Bez tych pieniędzy, które pomogą sfinansować Ukrainie wysiłek obrony, de facto Ukraina negocjowałaby warunki kapitulacji – stwierdził. – Dzięki naszej decyzji jest szansa, że te negocjacje będą dotyczyły pokoju nie na warunkach rosyjskich, ale na warunkach, które mogą zostać jakoś przyjęte i uznane za dopuszczalne przez wszystkie strony tego konfliktu – dodał.

Tekst jest aktualizowany, wkrótce więcej informacji

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Rząd Premier Rzeczypospolitej Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Miejsca Regiony Europa Ukraina Osoby Donald Tusk Wołodymyr Zełenski Karol Nawrocki
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Prezydent Karol Nawrocki powitał w Pałacu Prezydenckim prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego
Polityka
Spotkanie Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego. Wizyta prezydenta Ukrainy w Polsce
Donald Tusk
Polityka
Sondaż: Rośnie niezadowolenie z rządu Donalda Tuska
Prezydent RP Karol Nawrocki przemawia podczas demontażu Okrągłego Stołu w Pałacu Prezydenckim w Wars
Polityka
Okrągły Stół znika z Pałacu Prezydenckiego. Nawrocki: Dziś skończył się w Polsce postkomunizm
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Materiał Promocyjny
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Advertisement
prof. Andrzej Nowak
Polityka
Prof. Andrzej Nowak: Jeśli PiS wygra w 2027 roku, to będzie moment na zmianę pokoleniową
Działamy zgodnie z duchem zrównoważonego rozwoju
Materiał Promocyjny
Działamy zgodnie z duchem zrównoważonego rozwoju
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama