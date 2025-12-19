Krzysztof Izdebski z Fundacji Batorego, ekspert w zakresie m.in. transparentności środków publicznych, ocenia, że to uzasadnienie nie jest pozbawione racjonalności. – Dodatkowo, jak wynika z badań opinii publicznej, PiS straciło część elektoratu na rzecz Konfederacji i partii Grzegorza Brauna. Ci wyborcy są wciąż odbiorcami mediów związanych z Tomaszem Sakiewiczem, a wykupowanie w nich reklam może wiązać się z próbą odzyskania utraconego elektoratu – ocenia. – Choć w podpisanych umowach może być też oczywiście drugie dno, polegające na finansowaniu zaprzyjaźnionych mediów – dodaje.

Umowy z PiS zbiegają się z problemami mediów Tomasza Sakiewicza z pozyskaniem reklamodawców

Media te po utracie władzy przez PiS biją rekordy popularności, co dotyczy zwłaszcza Telewizji Republika. Jej oglądalność zaczęła rosnąć po przejęciu przez koalicję rządzącą mediów publicznych w grudniu 2023 r., wskutek czego duża część zespołu TVP przeniosła się do Telewizji Republika. Telewizja zaczęła wówczas uatrakcyjniać ramówkę, a kolejny skok w górę, jeśli chodzi o oglądalność, nastąpił dzięki rozpoczęciu w lipcu 2024 r. emisji naziemnej.

W efekcie w lipcu Telewizja Republika osiągnęła swój historyczny sukces, stając się najchętniej oglądaną stacją w Polsce z udziałem w rynku na poziomie 6,81 proc., minimalnie wygrywając z dotychczasowym liderem, czyli TVP1. Następna stacja newsowa, czyli TVN24, znalazła się dopiero na szóstym miejscu. Kolejne miesiące nie były już tak dobre, np. – jak podał Nielsen Audience Measurement – w listopadzie Republika miała dopiero piąte miejsce w szeregu. Taka oglądalność może jednak zadowalać kierownictwo stacji, co innego wyniki dotyczące sprzedaży, bo reklamodawców w telewizji Tomasza Sakiewicza wciąż jest zaskakująco mało.

Jak wyliczył w lipcu portal WirtualneMedia.pl, w 2024 r. stopniowo malała liczba spotów emitowanych w TV Republika i by zapełnić bloki reklamowe, wprowadzała ona coraz więcej spotów z telezakupami. W rezultacie, choć w 2024 r. działalność operacyjna Telewizji Republika kosztowała ponad trzy razy więcej niż przed rokiem, przychody reklamowe wzrosły tylko o dwie trzecie. „Republika na garnuszku widzów. Bez nich strata byłaby ogromna” – napisały wprost WirtualneMedia.pl, podkreślając, że niewielki zysk stacji był możliwy tylko dzięki darowiznom, do których regularnie ona zachęca.

Europoseł KO twierdzi, że nie można mówić dziś o jakiejkolwiek niezależności Telewizji Republika

Zdaniem europosła KO, Krzysztofa Brejzy, w tym kontekście regularne zakupy reklam przez PiS w Republice i innych mediach Sakiewicza nabierają szczególnego znaczenia. – Po prostu PiS nie chce pozostawić sprzyjających sobie mediów na finansowym lodzie – mówi. I dodaje, że jest to jedynie kontynuacja na mniejszą skalę tego, co PiS robiło, będąc u władzy.