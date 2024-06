TV Republika otrzymała koncesję. Tomasz Sakiewicz szuka inwestorów w USA

Jak dodał, emisja naziemna na terenie całej Polski oznacza spore koszty dla TV Republika. Stacja już od grudnia, a więc tuż po przegranych przez PiS wyborach parlamentarnych, regularnie prosi widzów o wsparcie finansowe.

– Pierwszy wspólny sukces jest za nami i teraz kolejny sukces: musimy jak najszybciej włączyć sygnał. To też zależy od państwa: im więcej uzbieramy na to pieniędzy, tym szybciej ten sygnał będzie włączony i będziemy wtedy pierwszą telewizją w Polsce – podkreślił Sakiewicz.

Szef TV Republika przyznał jednocześnie, że poszukuje amerykańskich inwestorów. Tomasz Sakiewicz, Michał Rachoń i Jarosław Olechowski polecieli w tym celu do USA i to stamtąd rozmawiali z polskim studiem. – Szukamy kontaktów, budowaliśmy przez lata te kontakty z amerykańskimi środowiskami konserwatywnymi i właśnie to jest powód, dla którego jesteśmy tutaj – wyjaśnił.