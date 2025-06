– Naprawdę uważam, że jedyną rzeczą, która może powstrzymać firmy zajmujące się sztuczną inteligencją przed tym, co robią, jest prawo. Jeśli te pozwy zakończą się sukcesem, to, miejmy nadzieję, powstrzyma to firmy zajmujące się sztuczną inteligencją przed wykorzystywaniem dorobku życia innych ludzi – mówi cytowany przez „Time” Ed Newton-Rex, dyrektor generalny organizacji non-profit Fairly Trained, która wydaje certyfikaty dla modeli sztucznej inteligencji szkolonych na licencjonowanych danych.

Co robi Midjourney?

Midjourney to serwis umożliwiający użytkownikom tworzenie realistycznych obrazów na podstawie tekstowych poleceń. Studia filmowe twierdzą, że spółka trenowała swoje modele AI na ich własności intelektualnej i, łamiąc prawo autorskie, generuje obrazy przedstawiające słynne filmowe postacie.

Disney oskarża Midjourney o bezprawne generowanie postaci stworzonych przez Disneya, a więc – Dartha Vadera z Gwiezdnych Wojen, Elsy z Krainy Lodu, Ariel z Małej Syrenki, Wall-E, a także bohaterów Marvela – Spider-Mana, Hulka i Iron Mana. Universal – broni się przed wykorzystywaniem wizerunku Minionków czy Shreka.

Mechanizm działania Midjourney opiera się na przetwarzaniu gigantycznych zbiorów danych wizualnych, pozyskiwanych głównie z internetu – nierzadko bez zgody właścicieli praw autorskich. David Holz, założyciel i prezes Midjourney, porównał swoją platformę do „wyszukiwarki”, która czerpie „inspirację” z całego internetu. Jak mówił w wywiadzie dla Associated Press w 2022 roku, nie ma sobie nic do zarzucenia, bo obawy o naruszenia praw autorskich traktuje jako trudności czy opory przed dostosowaniem się do „technologicznego postępu”.

– Czy człowiek może spojrzeć na czyjeś dzieło, nauczyć się czegoś i stworzyć coś podobnego? – pytał w wywiadzie Holz. – Oczywiście, że jest to dozwolone. Gdyby było inaczej, cała profesjonalna branża artystyczna by się rozpadła, pewnie ta amatorska też. Jeśli więc sztuczna inteligencja uczy się w sposób podobny do ludzi, to w gruncie rzeczy mamy do czynienia z tym samym procesem. A jeśli obrazy końcowe się różnią, to wydaje mi się, że wszystko jest w porządku – tłumaczył prezes Midjourney.