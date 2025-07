Jak odkręcić likwidację TVP? Rada Mediów Narodowych znowu działa, ale to za mało

– Głównym problemem moim zdaniem jest brak dyskusji i ustalenia, jakiej TVP obecnie chcemy. Jaka ma być jej formuła prawna (ja miałem pomysł, aby odejść od formuły spółki), czy potrzebujemy wszystkich kanałów tematycznych, czy warto wydawać tyle na transmisje sportowe, itp. – uważa Juliusz Braun.

– To, że TVP jest spółką w likwidacji, jest dla rządu wygodne. Likwidatora obsadza walne zgromadzenie wspólników, czyli minister kultury. Aby zmienić sytuację formalno-prawną potrzeba trudnej decyzji politycznej, co robimy dalej. Np. czy zgadzamy się, że Rada Mediów Narodowych może jednak powoływać władze w mediach publicznych, choć przecież Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że jej decyzje w tej kwestii są niekonstytucyjne. Widać, że powoli podejście to zmienia się: RMN zaczęła powoływać rady nadzorcze w stacjach radiowych – mówi Juliusz Braun.

Robert Kwiatkowski podkreśla, że sama RMN nie wystarczy. – To musi być decyzja polityczna, właścicielska. Przypomnę, że za ministra Sienkiewicza, już po postawieniu TVP w stan likwidacji, powołane zostały nowe osoby do rady nadzorczej, ale sąd odmówił wpisania ich do rejestru – mówi Robert Kwiatkowski.

– Mimo wszystko likwidator moim zdaniem może szukać oszczędności: ograniczyć liczbę kanałów oraz wydatki na ich cel – uważa dr Braun.

– Publicznego nadawcę bardzo trudno jest odchudzać. Kurski miał jedną zaletę z punktu widzenia TVP: ściągnął do TVP bardzo duże pieniądze z budżetu państwa, stworzył dodatkowe miejsca pracy i dziś trudno powiedzieć ludziom, że nie ma dla nich miejsca – uważa Robert Kwiatkowski.