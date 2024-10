Opłata audiowizualna połączona z PIT

Opłata audiowizualna ma być łatwiejsza do wyegzekwowania od obecnego abonamentu RTV. Wszystko dzięki temu, że za jej pobór odpowiedzialne mają być urzędy skarbowe, a sama opłata ma zostać powiązana z corocznym obowiązkiem składania deklaracji PIT. W przypadku braku opłaty audiowizualnej miałyby być stosowane takie same sankcje prawne, jak w przypadku pozostałych zaległości podatkowych. Może to więc być nałożenie grzywny czy wszczęcie postępowania karno-skarbowego.

Nie wiadomo na razie dokładnie, kiedy i czy w ogóle wprowadzona zostanie opłata audiowizualna. Na ten moment nadal obowiązuje abonament RTV. Jego wysokość – zgodnie z decyzją Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji – ma w 2025 roku pozostać bez zmian. Oznacza to, że za zarejestrowany odbiornik radiowy trzeba będzie miesięcznie zapłacić 8,70 zł, a łączna opłata za odbiornik radiowy i telewizyjny wyniesie 27,30 zł za miesiąc. W związku z tym roczna opłata za samo radio to koszt 104,40 zł, natomiast za radio i telewizor – 327,60 zł. Osoby, które wniosą jednorazowo opłatę za cały rok z góry, otrzymują 10 proc. zniżki.

Opłata audiowizualna będzie wyższa niż abonament RTV? Ile wyniesie?

Według wstępnych założeń opłata audiowizualna ma wynosić ok. 9 zł miesięcznie od osoby, a więc ok. 108 zł w skali roku. Wydaje się więc, że będzie stanowiła mniejsze obciążenie dla portfeli obywateli. W rzeczywistości wszystko zależeć będzie od liczby osób w gospodarstwie domowym.

Opłata ta bowiem dotyczyć będzie – co już zostało wspomniane – każdej osoby między 26. a 75. rokiem życia. W przypadku więc gospodarstwa dwuosobowego wyniesie ona ok. 216 zł, a w przypadku gospodarstwa trzyosobowego – ok. 324 zł. Tym samym będzie rzeczywiście niższa niż abonament RTV wynoszący obecnie rocznie – w przypadku posiadania radia i telewizora – 327,60 zł. Jeżeli jednak gospodarstwo domowe liczyć będzie cztery osoby, wówczas opłata audiowizualna wyniesie już ok. 432 zł, będzie tym samym o ponad 100 zł wyższa niż abonament RTV.