Dla osób uzależnionych od alkoholu nie ma przewidzianego osobnego świadczenia o nazwie „renta alkoholowa”. Pod tym nieoficjalnym pojęciem kryje się renta z tytułu niezdolności do pracy, którą otrzymują również niektóre osoby cierpiące na chorobę alkoholową. Muszą spełnić jednak kilka warunków. Samo uzależnienie nie jest bowiem podstawą do przyznania renty.

Renta alkoholowa: Dla kogo?

Renta alkoholowa może zostać przyznana osobie uzależnionej od alkoholu, która na skutek nałogu cierpi na choroby uniemożliwiające podjęcie pracy zarobkowej. Osoba ta musi ponadto spełniać inne kryteria potrzebne do otrzymania świadczenia.

Do uzyskania renty alkoholowej nie uprawnia sama diagnoza choroby alkoholowej. Cierpiąca na nią osoba musi dodatkowo zostać uznana przez lekarza za niezdolną do pracy. Ważne w tej sytuacji będzie wykazanie, że uzależnienie od alkoholu doprowadziło do rozwoju chorób uniemożliwiających podjęcie pracy. Wśród nich wymienić można m.in. przewlekłe zapalenie trzustki, marskość wątroby, uszkodzenie układu nerwowego czy zespół Otella (obłęd alkoholowy). W związku z tym nie każda osoba cierpiąca na chorobę alkoholową zostanie uznana za niezdolną do pracy, a tym samym otrzyma prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy.

Całkowita lub częściowa niezdolność do pracy: Co oznacza?

Osoba cierpiąca na chorobę alkoholową może ubiegać się o rentę z tytułu niezdolności do pracy, nazywaną w jej przypadku rentą alkoholową, pod warunkiem, że uznana została za całkowicie lub częściowo niezdolną do pracy. Zgodnie z art. 12 Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych za niezdolną do pracy uznaje się osobę, która – z powodu naruszenia sprawności organizmu – całkowicie lub częściowo straciła zdolność do pracy zarobkowej i nie rokuje jej odzyskania po przekwalifikowaniu.