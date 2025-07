Jak informuje OKO.press, do zmiany w czwartek 10 lipca. Odwołany z funkcji pełniącego obowiązki prezesa Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Dawid Miąsik, jest przez portal nazywany legalnym sędzią i prezesem ostatniej niezależnej Izby w SN. Dr hab. Dawid Miąsik, profesor nadzwyczajny w INP PAN, pełnił funkcję prezesa Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN od września 2024 r. Został nim z mocy prawa, jako najstarszy stażem sędzia w Izbie, po tym jak z końcem sierpnia 2024 r. wygasła kadencja prezesa Piotra Prusinowskiego.



Małgorzata Manowska przejmuje kontrolę nad Izbą Pracy. Do dwóch razy sztuka?

I prezes SN usiłowała wówczas przejąć kontrolę nad Izbą Pracy i zakomunikowała, że sama będzie tymczasowym prezesem Izby Pracy. Nie zgodzili się na to przewodniczący wydziałów Izby, którzy oświadczyli, że Izbą Pracy może kierować tylko Dawid Miąsik. Także on uznał działania Manowskiej za bezprawne. Małgorzata Manowska wyznaczyła Miąsika na p.o. prezesa Izby Pracy dopiero wtedy, gdy premier Donald Tusk zapowiedział, że złoży zawiadomienie do prokuratury.

Teraz na miejsce Miąsika I prezes SN wyznaczyła Agnieszkę Górę-Błaszczykowską. To doktor habilitowana nauk prawnych, profesor Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu SWPS i była sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Awans do SN otrzymała za drugim podejściem w maju 2023 r. (w 2021 r. otrzymała za mało głosów).