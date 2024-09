Prezes Manowska przejmuje kierowanie Izbą Pracy SN

– Wyłączne prawo zwołania zgromadzenia ma prezes, ale czuję się związany uchwałą, dlatego nie zwołam go – wyjaśniał sędzia Prusinowski.

Stanowisko Piotra Prusinowskiego skomentował dla „Rz” sędzia SN Aleksander Stępkowski, rzecznik SN:

– To osobliwa sytuacja, gdy prezes SN uznaje, że wiąże go uchwała zgromadzenia sędziów, a nie ustawa o Sądzie Najwyższym. Ubolewam, że prezes Izby Pracy wprowadza opinię publiczną w błąd. Ustawy o ustroju sądów powszechnych nie stosuje się w tym zakresie do SN, ponieważ ustawa o SN szczegółowo to reguluje. Zakładając nawet hipotetycznie, że stan prawny byłby taki, jakim przedstawił go prezes Prusinowski, a wcale tak nie jest, to najstarszym stażem przewodniczącym wydziału w Izbie Pracy jest sędzia Jolanta Frańczak, powołana do pełnienia urzędu sędziego już w roku 1993 na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego, a Dawid Miąsik do pełnienia urzędu sędziego został powołany w 2014 roku, od razu na stanowisko sędziego SN, i wśród przewodniczących wydziałów ma najkrótszy staż sędziowski.